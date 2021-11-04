Путин придумал, как обернуть интеграцию с Белоруссией в пользу РФ

Тактика малых шагов, выбранная президентом РФ Владимиром Путиным, принесла первые результаты, спустя больше 20 лет переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Процесс интеграции России и Белоруссии после утверждения Высшим госсоветом (ВГС) Союзного государства совместных программ продвинулся, но не закончился. Стороны пока не могут найти точки соприкосновения по четырем ключевым финансовым и политическим вопросам, отмечают эксперты. Президент РФ Владимир Путин выбрал тактику «малых шагов», чтобы не нарушить интеграционный процесс с Белоруссией, так как это может повлиять на развитие другого союза — ЕАЭС.

Заседание Высшего госсовета прошло в режиме видеоконференцсвязи. Владимир Путин участвовал в нем из Севастополя, куда прибыл по случаю Дня народного единства. Зная об этом, президент Лукашенко от имени белорусов поздравил россиян с праздником, а «самые теплые поздравления» передал крымчанам. «Они должны понимать, что они не одни, что мы рядом», — заявил Лукашенко.

День народного единства президент РФ встретил в Севастополе. Оттуда по ВКС участвовал и в заседании Высшего госсовета Союзного государства

Путин, в свою очередь, назвал символичным для России проведение заседания ВГС именно в День народного единства. «Для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником,. — это по-настоящему братская республика, братский народ, и мы стремимся делать все, чтобы так было всегда», — отметил Путин.

Процесс «политического и экономического объединения», напомнил президент РФ, начался 25 лет назад. За это время укрепились экономические связи. Почти половина белорусского экспорта приходится на Россию. Российские инвестиции в экономику соседней страны составляют почти 4 млрд долларов. Около 2,4 тысячи российских компаний работают на территории Белоруссии. Президенты немного разошлись в объемах товарооборота в этом году: Владимир Путин озвучил цифры за восемь месяцев — 24 млрд рублей (рост 36%), Александр Лукашенко назвал данные уже за девять месяцев — 28 млрд рублей. «Это очень хороший показатель», — заметил российский лидер.

Главным итогом заседания ВГС стало утверждение 28 союзных программ, которые предварительно были согласованы президентами в сентябре 2021 года. «Реализация отраслевых интеграционных программ позволит России и Белоруссии создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса. Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих согласованных правил и норм», — убежден Путин.

Новую Военную доктрину, которую принял 4 ноября ВГС Союзного государства, президент Лукашенко долго отказывался согласовывать, говорят эксперты Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Кроме того, члены Высшего госсовета одобрили еще два документа — новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. «То, что мы продвинулись вперед, подает пример нашим партнерам в ЕАЭС. Это серьезный шаг вперед, и он не связан с внутриполитическими повестками наших стран. Он связан с необходимостью эффективного взаимодействия наших экономик», — сказал Путин.

Количество программ, которые планировали принять стороны изначально, было больше — 32. «И есть основания полагать, что по четырем из них стороны не могут прийти к согласию. Это не удивительно, если вспомнить, что Лукашенко торговался и по Военной доктрине, которую Россия давно согласовала», — поделился источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

С другой стороны, четыре программы могли «исчезнуть» в результате оптимизации, считает директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. Он напомнил, что при подписании договора о создании Союзного государства в 1999 году было утверждено 17 пунктов по интеграции со сроками реализации 2001—2006 годы.

После активизации переговоров в 2018 году их количество увеличилось до 32. «Содержательно в 28 программах, вероятно, прописано то же самое, только их количество сократилось. Но это не означает, что если список уменьшился, уменьшилось и количество вопросов», — полагает Вилисов.

Переговоры президентов двух стран по интеграции были нелегкими. Иногда Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко (справа) выбирали формат дружеского общения Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Эксперты, опрошенные URA.RU, считают, что несколько пока не согласованных программ могут касаться ключевых вопросов интеграции — политической и финансовой сферы. Например, к 1 апреля 2021 года планировалось принять единый налоговый кодекс, однако этого не произошло. По словам Максима Вилисова, интеграция налогового, таможенного и финансового администрирования — «самые болезненные вопросы в переговорах».

«Налоговый кодекс — это ключевой момент. После синхронизации налоговых систем следующим этапом должна стать синхронизация бюджетной системы, дальше идет синхронизация банковской и в целом финансовой системы. И все. В современном мире это уже настоящая интеграция. Лукашенко понимает это и будет сопротивляться», — считает эксперт.

«Налоговые и финансовые вопросы являются вершиной интеграции в экономической сфере», подтверждает белорусский эксперт, руководитель Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович. Объяснимо, что по ним переговоры Путина и Лукашенко затянулись. «Прежде всего, стороны решают вопросы допуска на рынки, деятельности естественных монополий, таможенного администрирования. Унификация законодательства в сфере финансов и выход на единую валюту, создание единого налогового законодательства — по этим вопросам нужно работать дальше, сближать позиции», — отметил Русакович.

Эксперты считают, что Владимир Путин намеренно не торопит события, чтобы не вызвать дисбаланс в отношениях двух стран Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президенту Путину удалось подвигнуть белорусскую сторону к подписанию новой Военной доктрины Союзного государства (на фоне усиливающегося давления и провокаций со стороны НАТО у Лукашенко не оставалось выбора — или сохранить военный союз с Россией, или оказаться под контролем западного военного альянса). Но динамики в переговорах по введению единого налогового кодекса и единой валюты, принятию общей конституции и созданию единого парламента пока нет, подтверждает исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин. «Президент Путин ранее заявлял, что вопросы политической интеграции не обсуждаются. Хотя, как показывают опросы общественного мнения, большинство граждан России и Белоруссии в целом поддерживают углубление интеграции. Белорусское руководство опасается утраты суверенитета в процессе интеграции», — отметил эксперт.

По словам Сутырина, «Путин с пониманием относится к этой позиции» и не стремится форсировать события. Президент РФ использует метод «малых шагов» в достижении своих целей в рамках создания Союзного государства. «[С российской стороны] нет попытки разрубить одним махом гордиев узел противоречий. Нужно двигаться постепенно, набрать темп, ведь в предыдущие годы вообще речь об интеграции не шла — по факту была дезинтеграция. Только в последний год, месяцы наметился ряд последовательных действий», — отметил политолог.

В интеграции с Россией Белоруссия заинтересована как никогда, но президент Александр Лукашенко опасается, что это приведет к утрате суверенитета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Путин, по мнению эксперта Максима Вилисова, понимает, что разлад в отношениях с руководством Белоруссии в процессе создания Союзного государства может «поставить под угрозу другой проект — Евразийско-Азиатский экономический союз (ЕАЭС), не менее важный для России. Белоруссия является одним из ключевых его членов, и интеграционные процессы, идущие в ЕАЭС, воспринимаются Лукашенко менее болезненно. Белорусский эксперт Андрей Русакович также считает, что стороны стараются синхронизировать процесс создания Союзного государства с развитием ЕАЭС, «поскольку его члены тоже заинтересованы в этом».