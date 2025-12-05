В Кургане планируют построить термальный комплекс в главном парке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Кургана предлагают инвесторам построить термальный комплекс в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). Для этого выделен участок площадью более 15 тысяч квадратов рядом с рекой Битевка на месте бывшего парка с динозаврами. Об этом сообщается в презентации администрации города.

«Участок общей площадью более 15 тысяч квадратных метров разделен на три части и находится между парком культуры и отдыха и пляжем Бабьи пески. Ориентировочная стоимость земли — 15 миллионов рублей. Предлагается два механизма предоставления площадки — аренда или выкуп земли», — говорится в презентации мэрии.

В документе указывается, что два действующих термальных бассейна находятся в 20 километрах от центра города, а значит новый аквакомплекс будет самым ближайшим для потенциальных клиентов. При этом в презентации не упомянут открытый горячий бассейн в микрорайоне Рябково.

Для примера в инвестиционном проекте указаны крупнейшие заявленные проекты по строительству термальных комплексов в России. Во всех объем инвестиций составляет от 1,6 млрд рублей до 1,5 трлн рублей.

Ранее на месте, где предполагается строительство новых терм, располагался Динопарк, напротив установлены скульптуры, самая известная из них «Хищник». Парк с фигурами динозавров переехал в соседнюю Тюмень.





В Кургане выделили участок под будущий аквакомплекс