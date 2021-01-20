Путин запустил проект по спасению рубля, цен и зарплат

Владимир Путин дал правительству вводные по интеграционным процессам в ЕАЭС Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин дал правительству РФ первые вводные, касающиеся нового этапа развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного, как считается, в противовес Евросоюзу. На совещании 20 января глава государства обсудил с чиновниками международные соглашения, которые могут изменить российскую экономику. Политологи и экономисты в разговоре с URA.RU объяснили, как изменения скажутся на благосостоянии россиян и что может этому помешать.

ЕАЭС, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия, был создан в 2014 году для развития свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Во время совещания Путин сообщил, что за шесть лет существования союза странам-участницам удалось увеличить взаимный товарооборот на 35 процентов — до 61,6 миллиарда долларов. «Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами союза», — сказал Путин.

Владимир Путин обсудил с федеральными чиновниками создание единого торгового пространства в ЕАЭС Фото: Kremlin.ru

Одним из примеров успешного сотрудничества между странами президент назвал создание единого рынка лекарств и медицинских изделий, который начал действовать. с 1 января. Кроме того, продолжает расширяться единый рынок услуг. Сейчас он включает в себя 53 сектора, а в 2021 году охватит еще пять направлений. «Отмечу также, что государствами — членами Союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка», — добавил Путин.

В ходе выступления глава государства напомнил, что в декабре страны-участницы ЕАЭС утвердили стратегию экономической интеграции до 2025 года, которая завершает формирование общего товарного рынка и единого цифрового пространства. В связи с этим у главы государства появились новые вводные для кабмина: «Давайте начнем обсуждение наиболее актуальных аспектов интеграционного строительства на евразийском пространстве, в том числе с точки зрения их эффективной координации с планами и работой правительства Российской Федерации по достижению национальных целей развития».

За шесть лет странам-участницам ЕАЭС удалось увеличить взаимный товарооборот на 35 процентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Старший эксперт РИСИ Иван Баженов считает привязку интеграционного строительства к наццелям показательным событием. Экономист объяснил, что успех процессов внутри ЕАЭС будет напрямую влиять на выполнение государственных задач. «К примеру, в 2020 году ситуация с ковидом напрямую сказалась на доступе трудовых мигрантов и это моментально отразилось на строительном рынке. То есть от того, насколько легко трудовым мигрантов будет легко получать разрешения на работу в России, будут зависеть темпы строительства. А от них уже зависит наццель по улучшению жилищных условий», — сказал Баженов.

Вместе с тем интеграция внутри ЕАЭС отразится на благосостоянии россиян. К примеру, рост числа новых квартир будет способствовать снижению цен на жилье, добавил Баженов. По его словам, интеграционные процессы также могут укрепить рубль, поскольку будут развиваться расчеты в национальных валютах и строиться общий рынок финансовых инструментов. Изменения отразятся и на ценах на товары. «В последние годы у нас средневзвешенные таможенные тарифы имели тенденцию к снижению, но оставались еще достаточно высокими — в некоторых случаях до двух раз выше, в сравнении с тарифами в ЕС. Окончание переходного интеграционного периода будет способствовать снижению торговых тарифов. А чем меньше пошлина, тем больше выигрывает потребитель», — объяснил экономист.

«Если взять сферу услуг, то интеграция открывает для предпринимателей новые рынки, что может повлиять на развитие местного производства. А это новые рабочие места и рост зарплат», — подтверждает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Показательно, что совещание проходило в день инаугурации нового президента США Джо Байдена, критически настроенного по отношению к России. Кроме того, по сообщению Кремля, после совещания Путин созвонился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Для России этот проект не только экономический, но и политический. Москве важно иметь орбиту стран, с которыми выстроено тесное экономическое взаимодействие. Это вопрос безопасности — все страны из этого блока входят в ОДКБ», — сказал URA.RU белорусский политолог, эксперт по ЕАЭС Дмитрий Болкунец.

При этом российским властям необходимо готовиться к новым вызовам, считает эксперт. К таковым собеседник агентства относит возможные политические кризисы в странах-участницах союза. «В ходе принятия стратегии такие вызовы уже возникали: революция в Киргизии, конфликт в Карабахе, протесты в Беларуси. Политическая нестабильность напрягает инвесторов. Вряд ли кто-то сейчас решится хоть рубль вложить в Беларусь», — считает Болкунец.