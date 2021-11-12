Президент РФ Владимир Путин определил ответственного за технологический прорыв Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Технологический прогресс России президент РФ Владимир Путин доверил главе Сбера Герману Грефу. На этом поприще Греф сменил другого либерала — экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Прорыв теперь будут обеспечивать не нанотехнологии, а искусственный интеллект, комментируют эксперты итоги форума, организованного Сбером.

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey в 2021 году проходила в третий раз. Президент Путин не пропустил ни одного форума Сбера. Уже в начале сегодняшнего выступления он объяснил, почему: «технологии искусственного интеллекта стали частью нашей жизни». «Важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред, а на благо человека, помогали сберечь нашу планету, обеспечить ее устойчивое развитие», — отметил Путин.

Технологический прогресс России зависит от вовлечения детей и молодежи в этот процесс, уверен президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он обратился в первую очередь к молодежи, которая находилась в зале (участники международного конкурса по Искусственному интеллекту, и лучшие из них представили президенту свои проекты) и на которую сам Путин возлагает большие надежды. «Вы уже создаете новый технологический мир, вы уже это делаете своими руками, своей головой. Предлагаете интересные решения», — сказал президент.

После, поздравив Сбер со 180-летним юбилеем, Путин отметил, что банк не только «успешно выполняет свою ключевую миссию», но и «искренне, увлеченно продвигает идеи технологического прогресса». «Такая трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу, систему государственного управления. И ключевую роль здесь, конечно, играют большие данные, искусственный интеллект…

Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает, выигрывает в глобальной конкуренции. И мы обязательно должны быть здесь среди лидеров — имею в виду нашу страну, Россию», — заявил Владимир Путин.

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс провалил гонку за лидерство в технологиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идеями искусственного интеллекта Путин всерьез заинтересовался еще на первом форуме Artificial Intelligence Journey в 2019 году. Тогда он сказал, что искусственный интеллект — это «ресурс колоссальной силы», и сравнил его с великими географическими открытиями и выходом в космос. В пандемийном 2020-м, президент на этом же форуме впервые констатировал прорыв в цифровой сфере, который, правда, случился «благодаря» пандемии коронавируса. После этого прошло меньше месяца, и (в декабре 2020 года) с поста главы «Роснано» был уволен Анатолий Чубайс.

Путин по всем прорывным, инновационным направлениям всегда принимал активное участие в построении стратегий. Но нанотехнологии, которыми Чубайс занимался больше 10 лет, не стали прорывными и не сделали Россию одним из мировых лидеров в этой сфере, «хотя денег было влито огромное количество», отметил в разговоре с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Перспективы технологического роста Путин увидел в идеях другого либерала — главы Сбера Германа Грефа.

Участием в форуме Сбера Путин показал, что, провозглашая идею «здорового консерватизма», он не отвергает новации либералов (на смену «наноидеям» Чубайса пришли «цифровые идеи» Грефа), пояснил политолог Дмитрий Нечаев. Новое направление президент поручил главе Сбера, которому он доверяет. «Для Путина лично Греф является важным компонентом всей системы управления России. Путин делает на него ставку как на эффективного менеджера», — отметил Нечаев.

Глава Сбера Герман Греф прочно занял место лидера технологического прогресса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отсюда и особое внимание президента к форуму Сбера с участием детей, которые должны стать непосредственными участниками технологического прогресса страны (об этом на мероприятии говорили и Путин, и Греф). «Есть впечатление, что Искусственный интеллект — это будущее для всего человечества. Кто первым создаст ИИ, тот будет впереди инновационных процессов, нового технологического цикла, поэтому теме придается большое значение. Путин пытается нащупать момент, за который можно схватиться и вывести Россию в передовые научно-технологические лидеры», — отметил политолог Дмитрий Солонников.

Он также также добавил, что у России действительно есть шанс войти в число лидеров по развитию искусственного интеллекта, хотя она и «включилась в эту гонку не первой». «Если ты начал заниматься темой чуть позже, чем остальные, не означает, что ты гарантированно проиграл. Вопрос — в системной работе и ответственности за результат», — убежден Солонников.

Путину нужно посмотреть, «как быстро [чиновники и участники рынка] могут от разговоров перейти к каким-то практическим делам, конкретным проектам», считает политолог Максим Жаров. Однако вряд ли, по мнению эксперта, гонку за лидерство в сфере Искусственного интеллекта нужно ставить на первое место. «В условиях пандемии надо просто выжить. Такие гонки часто приобретают политический характер, и есть страны, которые пытаются навязать другим свои правила игры. Я не уверен, что Россия должна участвовать в этом. Думаю, что Путин хочет понять, какие общие [понятные для всех] правила Россия может предложить по развитию Искусственного интеллекта другим. Ему важно понять, как сформулировать политику России по этой теме», — отметил эксперт.