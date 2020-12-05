Путин пресек атаку на Грефа после отставки Чубайса

Владимир Путин посвятил больше двух часов проектам Германа Грефа Фото: Kremlin.ru

Глава Сбера Герман Греф столкнулся с угрозой новых атак после отставки Анатолия Чубайса с должности гендиректора Роснано. В политтусовке считают, что увольнение топ-менеджера без почестей могло стать для противников банкира сигналом о том, что либеральное экономическое крыло оказалось в опале, и Греф теперь уязвим. Однако 4 декабря президент России Владимир Путин публично поддержал банкира и таким образом сохранил баланс среди элит, полагают собеседники URA.RU.

Владимир Путин в пятницу принял участие в конференции по искусственному интеллекту по приглашению Грефа. Формат выступления президента значительно отличался от аналогичного мероприятия в 2019 году. Тогда Путин прибыл на пленарное заседание, когда оно уже шло, произнес 15-минутную речь, и покинул площадку. Сейчас же глава государства посвятил высоким технологиям более двух часов. Он размышлял об их пользе, вероятности восстания машин и даже оценил способность искусственного интеллекта заменить президента. По словам Путина, для этого компьютерам не хватает «сердца, души, чувства сострадания и совести».

В конференции по ВКС участвовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Kremlin.ru

«Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижные веяния, которые завтра или послезавтра вообще выветрятся, пройдут. Нет, этого не случится, — сказал Путин. — Все, что мы с вами делаем, подчинено главной цели — технологическое развитие и его величайшие достижения должны обеспечить благосостояние и повышение доходов и качества жизни каждой семьи».

После конференции президент еще раз встретился с Грефом, но уже лично. Банкир презентовал Путину последние IT-разработки Сбера — устройства SberBox (расширяет возможности телевизора) и SberPortal (умный экран, способный реагировать на жесты пользователей с помощью камеры). Изучив гаджеты президент позитивно оценил и экономические показатели банка: «Насколько я понимаю, чистая прибыль немножко сократилась, эффективность капитала немножко снизилась, но в целом за 9 месяцев, я посмотрел, результаты довольно сильные: портфель растет у вас кредитный, и, я так понимаю, вы, наверное, это чувствуете, экономическая активность граждан увеличивается постепенно».

Никита Михалков вновь раскритиковал главу Сбера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последний раз Путин встречался с Грефом 9 июня, когда аналогично хвалил Сбер за результаты. В политтусовке тогда считали, что президент, публично поддержав Грефа, предупредил аппаратную атаку на банкира. Тот столкнулся с масштабной волной негатива, которая была запущена серией выпусков программы «Бесогон» Никиты Михалкова. В них режиссер обвинял Грефа в риторике нацистов и в стремлении уничтожить образование в России.

Замдиректора «Центра развития» ВШЭ Валерий Миронов полагает, что Грефу вновь понадобилась поддержка президента после того, как Анатолий Чубайс 2 декабря был отправлен в отставку с должности главы Роснано. 4 декабря он стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями, но так и не получил аудиенцию у Путина. Экономист считает, что консерваторы в российской элите могли посчитать, что либеральное экономическое крыло, к которому относят и Чубайса, и Грефа, попало в опалу главы государства, и банкир стал уязвим.

Герман Греф столкнулся с угрозой новой атаки элит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Между либеральным и держистским крылом в экономике существует борьба за регулирование всех сфер, стремление изменить экономический курс страны. Демонстративная поддержка может быть связана с необходимостью сдержать держистское крыло, чтобы оно не радовалось отставке Чубайса без почестей. Держисты могли воспринять увольнение топ-менеджера в такой форме, как санкцию на удар по либералам. Но выступления Путина дают сигнал о том, что баланс по-прежнему поддерживается и либеральное крыло не в опале», — сказал Миронов.

Аналогично трактует выступления президента политолог Роман Ларионов: «Было важно дать сигнал о том, что решение по Чубайсу — персональное, и не является системным, касающимся всех либералов».

А предпосылки для новой атаки на либералов во власти были. Так, неделю назад Михалков продолжил критиковать Грефа. В новом выпуске программы под названием «Проделки маркиза Карабаса» (27 ноября, 985 тысяч просмотров) ведущий корил банкира за образовательную программу «Учитель для всех». Из-за того, что в проекте присутствуют иностранцы, Михалков обвинил главу Сбера в содействии Западу и превращении России в колонию через систему образования.

Герман Греф познакомил президента с IT-разработками Сбера Фото: Kremlin.ru

Ларионов подчеркнул, что в таком ресурсоемком активе, как Сбер, могут быть заинтересованы самые разные элиты, но президенту важно сохранение Грефа. «В отличие от многих госструктур Сбер демонстрирует развитие. Они запустили серьезную внутреннюю реформу, которая включает в себя создание эко-системы, расширение линейки профильных и непрофильных продуктов. Для Путина во времена сокращающихся ресурсов вопрос эффективности сейчас в приоритете. Он ищет новые возможности для развития экономики, а Греф для остальных чиновников — это пример менеджера, способного найти точки роста в нынешних условиях». Ларионов также полагает, что поддержка президента дает Грефу «зеленый сигнал» на дальнейшее развитие непрофильных проектов.