Пермяк из глухой деревни женился на африканке

Молодые люди расстались спустя всего несколько месяцев после бракосочетания Фото: instagram.com/maratdavlyaev/

Об истории Марата Давляева из деревни Седяш Октябрьского округа (Пермский край) URA.RU рассказывало этим летом: 26-летний пермяк женился на девушке по имени Кент из Замбии. Они познакомились в России — Кент заканчивала обучение в одном из вузов Твери. После учебы девушка вернулась домой, а Марат отправился на работу в Турцию, но пообещал Кент, что обязательно приедет в Африку и там они создадут семью.

Он сдержал слово и осенью отправился в Замбию. Сейчас пермяк ведет свой блог в Instagram, рассказывая, в том числе, и о жизни в Африке. А историей о том, как складывалось его путешествие и почему молодые люди, встретившись, все-таки решили расстаться, Марат поделился с URA.RU.

Избранницей Марата стала Кент, уроженка замбийского города Монгу. Молодые люди поженились в июле 2020 года Фото: Instagram Марата Давляева

«На самом деле, мы решили порвать отношения, когда я был еще в России, — рассказывает Марат. — Но потом помирились, и Кент сказала мне „приезжай“, вот я и решил отправиться к ней».

Пермяк признается, что улететь в Африку оказалось не так-то просто: в продаже не было билетов в обратную сторону, а без них в страну не пускают. Изначально, говорит Марат, была идея добираться до Замбии автостопом, но из-за ковидных ограничений от нее пришлось отказаться.

— В итоге из Перми поездом я доехал Тюмени. Оттуда — на самолете в Ростов-на-Дону, а затем — в Киргизию. Из Киргизии добрался до Ташкента (Узбекистана), где две недели гостил у родственников. Дальше мой маршрут пролегал так: Дубай (ОАЭ) — Оман — Бахрейн — Кения — Зимбабве — Замбия. Перелет оказался довольно сложным из-за пандемии в странах и занял примерно пять дней без учета того времени, что я гостил у родственников, — вспоминает Марат.

В аэропорту Замбии пермяк оформил трехмесячную туристическую визу, заплатив за нее 50 долларов и потратив на это всего 10 минут.

Кент живет в своем доме в довольно крупном по меркам Замбии городе Монгу. По разным данным, в нем проживает от 72 до 100 тысяч жителей. К примеру, население Соликамска (город на севере Прикамья) — около 92 тысяч человек. Монгу расположен 600 км западнее столицы страны Лусаки. Семья Кент — это ее отец, мать, сестра и четыре племянницы.

Две недели Марат жил в доме Кент в Монгу вместе с ее семьей Фото предоставлено Маратом Давляевым

— Ее семья меня встретила очень радушно, но спустя некоторое время после моего приезда Кент предложила расстаться. Для меня это, конечно, стало шоком. Но я не стал ругаться, устраивать сцен просто ответил: «Хорошо, давай мирно разойдемся», — признается Марат.

По словам молодого человека, его избранница придерживается христианских взглядов, а он — мусульманин, но отношениям это никак не мешало. Даже обряд бракосочетания молодых людей прошли по исламским традициям (никях) на родине молодого человека. «Никях — это своего рода обещание перед богом быть мужем и женой», — объясняет Марат. Но свои отношения в ЗАГСе новобрачные официально не оформляли, поэтому и разводиться им не пришлось. Несмотря на расставание с женой, две недели Марат гостил у ее семьи и за это время успел подхватить малярию.

— Так сильно я еще никогда не болел, думал — умру, — говорит Марат. — Родственники Кент меня выходили. Я пропил курс лекарств и дня через четыре встал на ноги. Для местных малярия — обычное дело. Здесь многие ею болеют по несколько раз.

Пермяк говорит, что планирует вернуться в Замбию, но уже в качестве туриста Фото предоставлено Маратом Давляевым

В Африке молодой человек совершенно случайно познакомился со своей землячкой — Ляйсан Батыркаевой из соседнего Бардымского округа. Оказалось, что девушка работает в столице Замбии Лусаке, где преподает русский язык в местной школе, а ее муж строит частные дома. Марат договорился, что до того, как покинет эту страну, поживет у новых знакомых.

— Что удивительно, — отмечает Марат, — в Замбии практически нет заболевших коронавирусом. Здесь вообще не так, как в России. Жителей вакцинируют, но только тех, кто сам желает. Но в торговые центры посетителей все же пускают только в масках.

В ближайшее время молодой человек отправится в Россию, домой. Говорит, что если получится, то обязательно вернется в Замбию уже как турист и навестит семью Кент, с которой у него сложились очень хорошие отношения.