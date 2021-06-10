10 июня 2021
09 июня 2021

Житель пермской глубинки удивил родню, выбрав в жены африканку

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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, негр, иностранцы, негритянка, дреды, флаги, 75лет победы, африкан, африканка
Пермяк выбрал в жены уроженку Замбии (архивное фото) Фото:

Житель деревни Седяш (Октябрьский округ Пермского края) Марат Давляев удивил родню, выбрав в жены девушку из Африки. Молодой человек признался, что с юности мечтал жениться на темнокожей девушке. Со своей будущей женой молодой пермяк познакомился в интернете, когда работал в Ростове-на-Дону. Его избранницей стала уроженка Замбии по имени Кент. Девушка училась в медуниверситете города Тверь.

Спустя два месяца после знакомства молодой человек пригласил девушку к себе в деревню. «Родители Марата приняли девушку очень радушно: на лице улыбка, а глаза, полные удивления. Новый год праздновали все вместе, собравшиеся гости с любопытством разглядывали темнокожую гостью из Африки, засыпали вопросами о ее родине, теребили кудрявые волосы», — говорится на сайте местной газеты «Вперед».

Вскоре пермяк и его возлюбленная сыграли свадьбу, но пока живут раздельно — девушка вернулась в Африку, а пермяк работает в Турции на строительстве атомной электростанции. В ближайшие три месяца Давляев намерен поехать к жене на родину и там «создавать большую и дружную семью». Отправиться в путь житель деревни Седяш решил автостопом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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