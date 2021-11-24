Путин показал, от кого зависит отмена QR-кодов

Российская вакцина от коронавируса для подростков готова, президент Владимир Путин поручил подумать над созданием вакцины для детей от 2 до 11 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Систему QR-кодов в России могут распространить на несовершеннолетних уже в 2022 году. На совещании с правительством РФ 24 ноября президент Владимир Путин поручил разработать вакцину для детей 2-11 лет, а вакцинация подростков должна начаться уже в конце декабря. Эксперты считают, что давить власти не будут, чтобы не уронить доверие населения. Но вакцинация детей, здоровьем которых государство рисковать не станет, позволит повысить лояльность взрослых к прививкам от коронавируса.

По традиции совещание президента Путина с членами правительства началось с доклада вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об эпидемиологической ситуации в России. По ее словам, на прошлой неделе заболеваемость снизилась на 6,1%. Среднероссийский показатель превышен в Новгородской, Амурской, Томской областях, в Хабаровском крае и в Крыму. Достичь коллективного иммунитета (80% взрослого населения с учетом переболевших) пока не удается. По словам Голиковой, с большой вероятностью через две-три недели достичь установленного показателя смогут только Подмосковье, Санкт-Петербург, Севастополь, Тыва, Карелия, Чукотка. Близки к цели Москва и Липецкая область.

Опасность распространения и влияние коронавируса на здоровье детей серьезная, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер также сообщила, что 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину «Гам-КОВИД-Вак-М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Голикова подчеркнула, что в соответствии с законом профилактические прививки детям до 15 лет проводятся в России только с согласия родителей или опекунов, а старше 15 лет — с личного согласия подростка.

«Заболеваемость детей сегодня достаточно высокая — существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волны. Поэтому здесь тоже нужно принимать соответствующие решения», — заметила Голикова.

Выслушав вице-премьера, Владимир Путин уточнил, как переносят коронавирус дети. «Не только у нас, но и в Европе, других странах, дети болеют чаще и часто довольно тяжело. Это соответствует действительности? — спросил Путин. — Мне [глава Роспотребнадзора] Анна Попова на мой вопрос, что лучше для детей — переболеть или вакцинироваться, сказала, что лучше вакцинироваться, так как последствия болезни трудно предсказуемы. Болезнь может поражать различные системы организма. Такой подход остается?»

Голикова подтвердила это и добавила, что «болезнь страшная, для всего мира она оказалась непредсказуемой». И лучше всего — ее предотвратить.

В гражданский оборот «при благоприятном исходе» детская вакцина поступит уже в конце декабря. А далее, отметил Путин, «нужно тоже подумать» на тем, чтобы начать работу над вакциной для детей от 2 до 11 лет включительно.

Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал россиян активнее вакцинироваться и ревакцинироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В целом прививки должны быть добровольными, тем более для детей. Но вакцины должны быть у нас в наличии. Правительство прошу профинансировать работы [по созданию детской вакцины] и подержать специалистов, — Путин поставил задачу кабмину и обратился уже ко всем россиянам: — Я всем рекомендую пройти вакцинацию и ревакцинацию. Чтобы достичь нужно уровня коллективного иммунитета, нужно это сделать».

В создании детских вакцин Россия не будет первой, как это было, например, со взрослой вакциной: отечественный «Спутник V» стал первым зарегистрированным препаратом. Прививки от коронавируса детям (в том числе младшего возраста) уже делают в ряде стран, в том числе в США и в Китае. Началом вакцинации детей Путин, считают эксперты, пытается добиться достижения коллективного иммунитета, в чем дети должны сыграть не последнюю роль. «Прививать детей важно, чтобы снизить вероятность заражения окружающих и чтобы предупредить среди них самих тяжелые случаи заболевания. Среди детей летальные случаи очень редкие, но они есть — в России это порядка 350 человек за время эпидемии», — рассказал URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн.

В 2020 году Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Но в этот раз спешить не стоит, поскольку речь идет о здоровье детей, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США, как сообщил URA.RU экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев, невакцинированных детей уже не пускают даже на рождественские праздники. «В некоторых штатах на детишек требуют свидетельство о вакцинации, чтобы ребенок мог участвовать в рождественских утренниках. Мне известен случай: папа с мамой вакцинированы, ребенок — нет. Их пустили на детский праздник благодаря тому, что ребенку делали ПЦР накануне по другому поводу, так бы они не попали на праздник», — поделился эксперт. Он поддержал позицию Путина по разработке детской вакцины, так как «вирус двинулся в сторону молодого поколения, в сторону подростков и детей».

С началом вакцинации детей систему QR-кодов распространят и на них, считает политолог Сергей Маркелов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета власти вынуждены будут распространить действующие ограничения для взрослых (QR-коды) на детей. В этом уверен глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов.

«Ограничения на детей, QR-коды, конечно, будут распространять. И дело не в России — в мире: везде поняли, что коллективный иммунитет должен быть 80%, а это и взрослые, и дети. Поэтому реализуется сценарий увеличения линейки вакцин по возрастам и сценарий закручивания гаек по вакцинированию. Но это добиться этого можно только при высоком уровне доверия к власти и врачам», — отметил Маркелов.

С детской вакцинацией, по мнению политолога Максима Жарова, главное не переборщить, чтобы не подорвать доверие подростков и их родителей к власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От доверия к власти зависит многое, и Путин это понимает. Поэтому, по мнению политолога Максима Жарова, президент старается действовать аккуратно и на фоне активизации антипрививочников требует ни на кого не давить — ни на взрослых, ни на подростков. «Путин сегодня еще раз заявил, что вакцинация должна быть добровольной. Нет смысла спешить с вакцинацией детей, провоцируя молодежь на какие-то действия. Молодежи нельзя угрожать, потому что она слушает разных видеоблогеров и верит им [а не власти]», — отметил Жаров.

В целом, подростковая и детская вакцинация может изменить отношение взрослых к прививке от коронавируса, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. И в этом смысле, по мнению Калачева, Путин перезапускает всю прививочную кампанию. «Любая вакцина для детей безопасна — люди к этому привыкли. Никто не будет рисковать здоровьем детей. И все знают особое отношение президента к детям. С точки зрения перезагрузки кампании по вакцинации взрослых тема, озвученная Путиным, интересная», — считает Калачев.