Курганские инсайды: школу для авторитетов закрывают

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить указание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать это правило Коллаж URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков дал вводные новому подчиненному — Алексею Сигидаеву, которого поставил у руля проблемного департамента здравоохранения. А еще в новом выпуске «Инсайдов» также — о новой работе главы избиркома Валерия Самокрутова, школе криминальных авторитетов и странном голосовании в думе Шадринска.

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В Кургане ждали федерального министра, но его уволил Путин

Экс-министр транспорта Евгений Дитрих не приехал в Курган на открытие моста ЖБИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На открытие моста ЖБИ в Курган, по слухам, пригласили приехать главу министерства транспорта Евгения Дитриха. Однако 9 ноября президент Владимир Путин уволил Дитриха с должности. «На открытие должен был приехать Дитрих или кто-то из его заместителей, но этого не случилось. По официальной версии — из-за ухудшения эпидобстановки», — объяснили сплетники. 25 ноября на открытии моста ЖБИ присутствовали глава региона Вадим Шумков, мэр Кургана Елена Ситникова и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев.

Шумков дал карт-бланш новому подчиненному

Губернатор Вадим Шумков дал конкретную установку новому руководителю департамента здравоохранения Алексею Сигидаеву навести порядок в здравоохранении. Глава региона уверен, что бывший военный медик способен систематизировать работу медицинской сферы. «Шумков обозначит, что дает ему серьезные полномочия, чтобы навести порядок. Нареканий к работе чиновников депздрава много, да и в целом сфера требует особого внимания», — обсуждают инсайдеры в правительстве.

Губернатор пополнил список мэров на вылет

Глава Петуховского округа Игорь Арзин (справа) вступил в должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У главы Петуховского округа Игоря Арзина после переизбрания нет права на ошибку, рассказывают инсайдеры. Губернатор Вадим Шумков недоволен ситуацией в районе. Постоянные жалобы людей на проблемы с отоплением, да и в целом ситуация в ЖКХ демонстрирует слабый контроль со стороны главы. «Несмотря на то, что Арзина на этой неделе выбрали первым главой округа, это не означает, что ему можно расслабляться. Первый же крупный прокол поставит точку в карьере», — делятся мнением источники.

Шумков определил мэра на своей родине

Глава Варгашинского района (родина губернатора Вадима Шумкова) Валерий Яковлев получил поддержку главы региона. Во время недавнего визита Шумкова в район чиновники обсудили грандиозные планы по очистным сооружениям, дорожным ремонтам и соцсферы. «Губернатор дал понять, что Яковлев заслуживает доверия как грамотный управленец. Ему поручена реализация крупных проектов на сотни миллионов. Новые выборы главы района будут в 2022 году. И Яковлев — достойная кандидатура», — уверены правительственные слухачи.

Еще один мэр попал в центр внимания правительства

В Щучанском районе возникают проблемы с отоплением Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе Щучанского района Евгению Захарову, обсуждают сплетники, не стоит расслабляться. Нарекания у правительства есть как к ходу подготовки к отопительному сезону, приобретению угля и в целом к закупкам, да и вообще к сфере ЖКХ. «Причем здесь, поговаривают, проверки могут обернуться не только замечаниями к работе или отставками, но и имеют шанс на более серьезное продолжение в виде внимания соответствующих структур», — уверены слухачи.

Одно из управлений правительства рискует остаться без начальника

Начальник управления культуры Курганской области Дарья Твердохлебова, говорят слухачи, может принять решение об отставке или о длительном отпуске. «Это связано с личными проблемами, не связанными с работой. Но вероятность ее ухода есть», — говорят чиновники.

Новый глава депздрава начал решать проблему с кадрами

Бывший военный медик Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель курганского депздрава Алексей Сигидаев, говорят слухачи, перевез из Санкт-Петербурга в Курган всю семью. При этом его супруга — врач. «Есть информация, что она устроится работать в одну из больниц Кургана. Безусловно, это хорошо. Только приехал новый глава депздрава, и уже частично решится проблема с медицинскими кадрами», — обсуждают курганские врачи.

Председатель думы Кургана пытается поднять рейтинг

Председателя гордумы Кургана Игоря Прозорова слухачи обвинили в популизме. На заседании думы изначально прозвучало, что налог на землю для владельцев гаражей хотят повысить в пять раз. Однако Прозоров предложил значительно снизить ставку. «Зворыгин [Игорь, директор городского департамента финансов и имущества] предлагал увеличить налог в пять раз. Прозоров предложил увеличить налог в два раза в качестве компромисса, и Зворыгин сразу согласился, что это допустимо. Что странно. Возможно, такой вариант был обдуман заранее, чтобы увеличить политический вес парламентария», — предположили сплетники. Земельный налог для владельцев гаражей в Кургане, у кого земля находится в собственности решили увеличить 24 ноября.

Курганских депутатов завалили обращениями из-за QR-кодов

Курганцы выступают против повсеместного введения QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, по слухам, за последнюю неделю отправили депутатам облдумы множество обращений, связанных с антиковидными мерами. «Депутатов завалили обращениями. Избиратели просят их не поддерживать закон о повсеместном введении QR-кодов», — отметили сплетники. Ранее депутат гордумы Яков Сидоров предложил своим подписчикам в соцсети звонить депутатам областной Думы, чтобы призвать их высказаться против федерального закона о QR-кодах.

Председатель избиркома сменит работу

Председателю избиркома Курганской области Валерию Самокрутову, по слухам, предложили возглавить УФАС в Курганской области. «Чиновники из Москвы предложили Самокрутову, чтобы он покинул избирком и возглавил регионального отделение одного из федеральных ведомств. Скорее всего он перейдет в УФАС», — рассказали сплетники. Ранее источники URA.RU сообщали, что Самокрутов хотел стать руководителем аппарата облдумы. Однако в облдуме не планируют увольнять нынешнего руководителя аппарата Вадима Задорина.

Главу ФСС, несмотря на расследование уголовного дела, оставили в должности

В соцстрахе ожидали смены руководства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управляющему курганским отделением Фонда соцстраха Зои Брунчуковой в Москве продлили контракт еще на год. «Уголовное дело расследуется, силовики провели обыски, люди давали показания, что относили часть премий в конверте. При этом всем участникам допросов предоставляли адвокатов. Денег, вероятно, это стоило немалых. Сотрудники массово увольняются из отделения. Но видимо это все несущественно. Все остается по-прежнему», — делятся слухачи.

В проблеме с кетовской школой нашли виноватого

Руководитель отдела образования кетовской администрации Сергей Черников планирует уволиться, обсуждают в кулуарах мэрии Кетово. Он работает в этой должности седьмой месяц. «Предполагаем, что Черников уходит, опасаясь, что на него повесят ответственность за кетовскую школу, которую власти никак не могут выкупить у инвестора. Социальная напряженность вокруг этой темы не проходит. Родители школьников крайне возмущены. При этом глава образования района вряд ли способен решить такие вопросы», — делятся сплетники.

В Шадринске обсмеяли голосование за повышение земельного налога

Курганские депутаты повысили налог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске депутаты приняли решение повысить налог на земельные участки, занятые под гаражи. Однако, решение было не единогласным. Сплетники рассказывают, чтобы провести законопроект пришлось голосовать дважды. «Первый раз за проект закона подняли руки 12 депутатов, двое или трое воздержались. Спикер уже хотел принять закон, но ему напомнили, что «за» должно быть большинство от списочного состава депутатов, а не от числа присутствующих. Вопрос перенесли в «Разное». За это время «воздержавшемуся» намекнули, как надо голосовать, возможно, даже письменно. Переголосовка была уже с необходимым результатом — 13 голосов «за», — говорят сплетники.

В Курганской области по бумагам каждый второй житель спортсмен

Курганские сплетники заговорили про большой обман в отрасли физической культуры. Говорят, что во всех отчетах численность занимающихся спортом в регионе всегда накручивали для получения дополнительного финансирования. «Во всех школах спортсменов не больше 12 тысяч, а на бумаге — в пять раз больше. В минспорта цифра — 426 тысяч жителей Курганской области регулярно заняты спортом. И так много лет», — отмечают инсайдеры.

В спортшколе, которую реорганизуют, занимались криминальные авторитеты

Станислав Черепаха признан виновным в убийствах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шадринцы обсуждают реорганизацию спортивной школы бокса «Гонг» и припоминают, что там занимались криминальные авторитеты. Горожане говорят, что именно в этой спортшколе когда-то тренировались «звезды» криминального Шадринска: браться Прямоносовы, Андрей Лоскутов, Юрий Горожанцев, Станислав Черепаха (осужденные за убийства и разбои). «Это была, как и курганский Локомотив, школа отморозков», — говорят местные жители. При этом скандал вокруг этой темы, говорят сплетники, поднимает директор школы Владимир Мишагин, который не хочет расставаться со своим местом. «Чиновники говорят, что здание останется за школой, на занятиях реструктуризация не отразится, изменения будут только в руководящем составе и юридическом статусе. Учитывая рейтинг доверия к властям, на этой теме можно поиграть и будоражить общественность», — отмечает инсайдер.

Курганцев, проверяющих масочный режим, заподозрили в предвзятости

В крупных торговых сетях не проводят проверки антиковидных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, по словам слухачей, наличие антиковидных мер патрули проверяют у мелких предпринимателей, а крупные компании почти не трогают. «За неправильно надетую маску на продавце ИП выписывают штраф в 30 тысяч рублей, а если у сетевиков не надета маска на продавце, то штраф две тысячи рублей продавцу», — рассказывают сплетники. Они считают, что это не случайно.

Курганцы не смогли проехать на работу из-за открытия моста ЖБИ

Перед открытием моста ЖБИ 25 ноября сотрудники ДПС перекрыли дорогу в районе КМЗ, из-за чего у некоторых курганцев не получилось проехать на работу. «Возле КМЗ все перекрыли, люди не могли на работу попасть, клиенты тоже и доставка товара задержалась», — объяснили сплетники. Торжественное открытие моста состоялось в 12:00, а движение по нему открыли в 17:00.

В Кургане «Метрополис» выключает воду у жильцов дома

В Кургане один из подвалов в жилом доме принадлежит торговой сети «Метрополис». Из-за этого, по слухам, у жильцов без предупреждения выключают воду. «Могут воду перекрыть без предупреждения. Аварийная служба направляет жильцов сходить в магазин и попросить, чтобы открыли воду. Мы будто в заложниках. Хотя добросовестно оплачиваем услугу», — передают слова одного из жильцов сплетники.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.