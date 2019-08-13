Почему от смены редактора E1 вздрогнут 16 регионов России

Сможет ли Hearst Shkulev Media разрушить спокойную повестку в регионах присутствия? Фото: Дарья Попова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Смена главного редактора самого популярного портала Екатеринбурга — Е1.ру — может иметь последствия для всех регионов, в которых присутствует «Сеть городских порталов» Hearst Shkulev Digital (владеет Е1). В понедельник, 12 августа, главреда сайта Татьяну Дрогаёву сменила Оксана Маклакова, которая работала на интернет-канале ЕТВ. Это логичное решение, учитывая эксперименты с агрессивной информационной политикой (навязывающей читателю однобокий взгляд на ситуацию), которые «Сеть городских порталов» ставит с начала года. Новые «методы» могут испытать в Свердловской области уже этой осенью, и если власть не сможет оказать достойное сопротивление (а она не сможет), то новая информационная реальность ждет 15 крупнейших регионов России.

Внимание к Е1 связано с его статусом — это один из старейших городских порталов (был создан еще в 1996 году) России, имеющий значительное влияние и доверие среди екатеринбуржцев. Сервис статистики Similarweb показывает, что в июле 2019 года на сайт было совершено 18,8 млн визитов. LiveInternet насчитал в июле 4,6 млн уникальных посетителей. Для сравнения другой екатеринбургский портал 66.ru имел 2 млн визитов и 2 млн посетителей, ЕТВ — 464 тыс. визитов, счетчик LiveInternet не дал информации о количестве посетителей.

Татьяна Дрогаёва (на переднем плане) не поддержала истерии начальства и постаралась сохранить подход, принесенный из «Коммерсанта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У страницы E1 во «ВКонтакте» — почти 200 тыс. подписчиков (у ЕТВ этот показатель — 7,8 тыс.), еще 101 тыс. — в Instagram (ЕТВ — 1,8 тыс.), более 38 тыс. — в соцсети «Одноклассники» (ЕТВ — 2,9 тыс), более 28 тыс. — в Facebook (ЕТВ — 13,5 тыс). Е1 долгое время был сервисным (обилие форумов и объявлений) и аполитичным, но после приглашения на пост главреда руководителя екатеринбургской «Комсомольской правды» Рината Низамова стал очевидно переходить в формат КП. Успешность этой модели привела к переводу главреда на позицию директора всей сети городских порталов.

Уход прежнего главного редактора Е1 Татьяны Дрогаёвой, по рассказам инсайдеров, обусловлен ее попыткой сохранить профессиональный нейтралитет. Бывший журналист «Коммерсанта» в подаче материалов о конфликте в сквере старалась сохранять взвешенную позицию, свойственную школе ведущей деловой газеты страны. На своей странице в Facebook она активизировалась только 14 мая (противостояние вошло в активную фазу еще 13 мая) и старалась нейтрально подавать происходящее, не поддерживая создаваемую окружающими истерию и панику.

Ринат Низамов (посередине с телефоном) стал одним из лидеров протеста против строительства храма в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Умные пацаны из сквера всю ночь заказывали еду, а до нас только к утру дошло, что надо», — написала Дрогаёва 14 мая на своей странице в Facebook. Пост ее шефа Низамова оказался более эмоциональным: «Только после того, как головорезы устроили мясорубку из людей в сквере, примерно через час, к ночи сюда стянули очень много полиции, ОМОН. Полиция уже взяла в два кольца сквер. Так и защищают нас». Маклакова описывала свои впечатления от ночи не без некоторого пафоса: «Встретила в машине рассвет. Еду с самой эпичной трансляции в своей жизни. Спина гудит. Мысли гудят. Забор — главный герой. Забор — символ. Забор — как черта, граница, последний оплот…».

Как из журналистки выросла лидер протеста

Интернет-канал ЕТВ, на котором работала новый главред Е1, принадлежит медиаменеджеру Владимиру Злоказову, в конце 90-х годов прошлого века создавшему телеканал «Студия-41» в интересах тогдашнего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и его заместителя Владимира Тунгусова. Последний пошел на открытый конфликт с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и с осени 2018 года не имеет официальных должностей.

С этого момента тональность текстов и заголовков на портале и в соцсетях ЕТВ — троллинг областной (заголовки: «Куйвашев прикрыл проблемы Екатеринбурга успехами в надоях», цитата: «Ответственность руководитель области перекладывал на жителей и депутатов, которые и должны все решать»), и городской властей (цитаты: «Прошлись по городу и спросили, кто такой Высокинский — результаты пока не очень радужные», «что поделать, Александр Геннадьевич, тяжелые времена сейчас. Денег нет, но вы держитесь», «Высокинский „упал“ в рейтинге мэров после протестов в сквере»). Этой весной интернет-канал активно развивал тему противостояния горожан из-за строительства Собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

Оксана Маклакова подавала противостояние против строительства собора Святой Екатерины крайне эмоционально Фото: страница на Facebook Оксаны Маклаковой

Оксана Маклакова принимала в этом активное участие, ведя прямую трансляцию с места строительства и не думая о нейтралитете, открыто сочувствуя митингующим. В материалах журналистки власть упрекали в самоустранении от конфликта («власть просто самоустранилась от решения этого вопроса или заняла позицию тех, кто сторонник возведения храма?»), работа силовиков оценивалась, как «не всегда лояльная и законная», анонсировался ответ силовиков за свои действия (идея «оплатить ринопластику активисту», которому сломали нос свои же).

От онлайн-репортажей Оксаны Маклаковой может остаться ощущение нагнетания истерии: «Мы не имеем возможности видеть, что происходит за этим самым забором [ограждающим стройплощадку храма], хотя нам пообещали, что якобы там ничего не будет производиться. Но уже сегодня была новость — не знаю, можно ли назвать это провокацией или нельзя — про то, что в сквере начали вырубать деревья». Часто в репортажах возникали упреки власти и силовикам: «[люди] не верят вам [депутатам Заксобрания], не верят властям, не верят администрации», «нужно ли сажать, искать ответственных за протесты в сквере?»

ЕТВ, как и Е1, нагнетали истерию в сквере. Каждое СМИ по своей причине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллеги и друзья Оксаны Маклаковой риторику, усиливающую протест, объясняют не только заказом идеологов ЕТВ. «Повестку борьбы за сквер она отрабатывала самозабвенно: поддерживала борьбу до поздней ночи, ходила на встречи власти с активистами», — говорит хорошо знающий журналистку коллега. Он напоминает, что Маклакова боролась за свободу сестер Хачатурян (по версии следствия, три сестры убили отца за регулярное насилие над ними), и вышла на одиночный пикет в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Как Е1 «будил» протест в сквере?

Как считает наблюдатель, имеющий хорошую репутацию в медиа, идейность Маклаковой как нельзя лучше подходит «Сети городских порталов Hearst Shkulev Digital», владеющему федеральной сетью из 16 сайтов, среди которых Е1.ру — едва ли не самый крупный и влиятельный.

В майском противостоянии из-за строительства храма Низамов занял позицию не просто противника строительства храма в сквере — он стал одним из лидеров протеста. В той же live-трансляции, которую вела Оксана Маклакова из сквера, менеджер медиа-холдинга оказался среди главных героев.

Он требовал «призвать власть к ответу» и «отправить в отставку мэра и губернатора», возмущался «мясорубкой» и «запиныванием» толпы протестующих и бравировал своим звонком владельцам РМК (одних из спонсоров строительства храма) — Игорю и Татьяне Алтушкиным.

Та же будоражащая подача протестных акций поддерживалась в онлайн-трансляциях Е1. Это подтверждает тот факт, что Роскомнадзор потребовал от Е1 удалить из YouTube-канала издания две онлайн-трансляции протестов в сквере. Ведомство увидело в них призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. С этого момента повестка холдинга Шкулева по отношению к митингам заметно изменилась. Призывы приходить на митинги исчезли, появились высказывания священнослужителей, требующих построить храм: развернутый комментарий настоятеля Храма-на-Крови отца Максима (Миняйло), высказывания патриарха Кирилла на заседании Высшего церковного совета и даже полный текст открытого обращения митрополита Кирилла.

Методика Шкулева

Впрочем, искренность борьбы Е1 за храм в медиатусовке вызывает сомнения. В 2018 году портал долгое время делал замечания в адрес инициаторов строительства, но вскоре изменил тональность материалов. Осенью 2018 года холдинг Шкулева получил от Фонда Святой Екатерины (учрежден идеологами строительства собора Святой Екатерины, «Русской медной компанией» и «Уральской горно-металлургической компанией») по разным оценкам от 30 до 40 млн рублей — на проведение «Народной премии» — оффлайнового проекта портала.

«Народная премия» обошлась спонсорам в 30-40 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но уже в начале 2019 года Е1 начал допускать негативные новости об учредителях фонда, вспоминает представитель одной из промышленных групп: «Мы тогда удивлялись, ведь за эти миллионы можно было купить лояльность портала на несколько лет вперед. На что Ринат Низамов [директор сети городских порталов холдинга Hearst Shkulev Media, который договаривался о транше] сыграл простака: этими деньгами вы оплатили свою же рекламу на „Народной премии“, никаких долгов нет».

Таким образом, протест против храма наблюдатели расценивали, как предвестие переговоров о подписании спонсорского контракта на «Народную премию-2019». Тем более, что в самый разгар митингов — когда многие активисты предлагали бойкотировать бизнес РМК и УГМК — Низамов заявлял «URA.RU», что бойкот не поддерживает и рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Партнеры были недовольны поведением Е1. Но для холдинга Шкулева это не самый сложный кейс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Фонде Святой Екатерины подтвердили, что спонсорами премии действительно выступали, но от оценки последующего поведения устроителей премии воздержались. Сам Ринат Низамов с вопросами редакции по этому поводу ознакомился (Messenger Facebook уведомляет об этом), но ответил лишь что не хочет говорить на эти темы. Не дала ответа о поставленных перед ней задачах и Оксана Маклакова. В секретариате Hearst Shkulev Media уточнили, что глава холдинга «Виктор Шкулев и его заместитель сейчас находятся в отпуске, в связи с чем в ближайшие две недели не смогут ответить на вопросы» журналиста «URA.RU». Здесь предложили отправить запрос на электронную почту, что мы и сделали.

Инсайдер в федеральных органах власти утверждает, что параллельно с возмущением уральских промышленников владелец Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев получил политические претензии в дестабилизации общества (протесты в Екатеринбурге начали поддерживаться по всей стране). После этого в telegram-каналах появилась информация о предстоящем увольнении Низамова, но не по «горячим следам», а в июле — по финансовым итогам первого полугодия. Однако этого не произошло.

Более того, Низамов сохранил и место в общественном совете УФСБ по Свердловской области, хотя в момент митингов утверждалось, что это не продлится долго.

Холдинг Шкулева, как и любой бизнес, направлен на зарабатывание денег, которые СМИ приносит реклама, говорит директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков:

«Холдинг действует активно в части нагнетания — это мы видели весной особенно отчетливо. И, конечно, есть определенная часть недовольных властью людей — зачастую платежеспособных — чьим взглядам эта риторика может соответствовать.

Такая подача информации, тяготеющая к определенной «социальной желтизне» — для определенного читателя. Это офисный планктон, люди читающие не качественные СМИ, вроде «Коммерсанта», не читательская элита. Потому и пишут для них не языком классической журналистики, а несколько развязным, простецким языком, через хайп. И этот читающий офисный планктон — аудитория для рекламодателя, который ищет клиентов в свои кафе, рестораны и фитнес-центры».

Что позволено Шкулеву, не позволено НТВ

Слова эксперта подтверждают апрельские события в Тюменской области, когда портал 72.ру (также входит в шкулевский холдинг), единственный из всех СМИ, вел онлайн-трансляцию контртеррористической операции. При этом главред портала Елена Ходырева назвала «детской наивностью» последующее замечание губернатора Александра Моора о том, что такая трансляция могла помочь преступникам, имевшим смартфоны, лучше сориентироваться в ситуации.

72.ру повторило ход НТВ, но ущерба холдингу Шкулева это не понесло. Наоборот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветераны журналистики, наблюдая за происходящим, вспомнили аналогичный опыт телеканала НТВ, который в 2002 году транслировал штурм захваченного террористами здания Театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». После этих действий в отставку был вынужден подать гендиректор НТВ Борис Йордан и около 350 сотрудников канала.

Для 72.ру последствия оказались позитивными. Власти ограничились устным упреком, никакой реакции тюменских силовиков на действия 72.ру не последовало. А уже в июне заместитель областного прокурора Альберт Новопашин пришел в редакцию портала отвечать на вопросы читателей в прямом эфире.

Специалисты по мониторингу отмечают, что порталы холдинга активно проверяют систему на прочность — в том числе позитивными заметками об активности оппозиционера Алексея Навального. На порталах сети регулярно публикуются результаты его расследований («Штаб Навального: ректор УрФУ скрыл от налоговой реальный размер своего загородного дома» — Е1.ру, «Указы президента не исполняются»: южноуралец рассказал о реальной зарплате преподавателей» — 74.ру), рассказывается о деятельности региональных штабов («Спокойно и философски относиться к обыскам»: в Тюмени ищут нового координатора штаба Навального — 72.ру, «Приезжайте в гости»: координатор пермского штаба Навального переехала в Германию — 59.ру) и удачных акциях их активистов («Навальный помог! В Тюмени из двора вывезли часть сугроба с фамилией политика»).

Политолог Максим Жаров прогнозирует, что при отсутствии реакции извне эффект от разжигания повестки холдингом Шкулева будет усиливаться. «Здесь все во многом зависит от способности гражданского общества отреагировать на такие однобокие проявления и призвать СМИ вернуться в нейтрально описательное русло. Только тогда СМИ среагируют и умерят свою политическую однополюсную агрессию. Власти уже предупреждали СМИ о недопустимости разжигания — возможно, теперь Роскомнадзору стоит перейти к более осязаемым средствам воздействия, которые побудят медиахолдинг среагировать и занять независимую позицию. Если этих реакций не последует — все будет только усугубляться и холдинг будет действовать, как действовал, по нарастающей», — считает эксперт.