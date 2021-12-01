«Единая Россия» будет вербовать оппозицию к выборам президента

Президент России Владимир Путин не раз посещал съезды «Единой России» и подчеркивал свою связь с партией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» за два года намерена переформатировать работу, сделав акцент на работу с протестными группами в городах, проблемы экологии и другие местные вопросы. Это следует из опубликованного 1 декабря доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) к 20-летию партии. По мнению политологов, с помочью новой стратегии ЕР хочет нарастить рейтинг к выборами президента-2024, поскольку она ассоциируется с главой государства Владимиром Путиным.

«Конкуренция политических игроков в средних и малых городах усилится, и партия обострит борьбу за перспективные кадры на местном уровне. Обострится экологическая повестка, вырастет ответственность крупного бизнеса за ситуацию в регионах. Также придется плотнее работать с жителями городов и выстраивать коалиции с местными общественниками. Причем усталость горожан от старых партий, ЕР как это ни парадоксально, может использовать в свою пользу. Этому может помочь ее новый образ, куда приходят не только бюрократы, но и волонтеры, представители малого бизнеса. С их помощью можно будет вовлекать колеблющихся избирателей», — прогнозирует Дмитрий Орлов, глава АПЭК и соавтор доклада «20 лет „Единой России“: новые стандарты ответственности, проактивная стратегия, конкурентные преимущества». Обновление партии, по его словам, началось с недавно сменившегося главы центрального исполкома (им стал Александр Сидякин).

По мнению Орлова, это назначение показывает, что в ближайшие годы может быть усилена работа партии с протестными группами в регионах, решение социальных проблем, что позволит ЕР активнее «побороться за поддержку избирателей социал-консервативных взглядов».

Кадровое обновление в «Единой России» началось со смены главы ЦИК: пришел Александр Сидякин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководство партии власти поставило цель «провести смену курса в ближайшие два года, чтобы успеть к президентским выборам», сообщил URA.RU близкий к ЕР источник. «Несмотря на то, что Путин на выборах в 2018 году шел самовыдвиженцем, партия его поддерживала. ЕР поддерживать его или преемника в 2024 году. Так как она позиционирует себя как партия Путина, то ее рейтинг связан с общим уровнем доверия к власти и главе государства, хоть у президента он традиционно выше. Важно, чтобы ЕР „не подкачала“ перед выборами 2024 года, иначе это может отразиться на рейтинге главы государства», — пояснил инсайдер.

В последние годы ЕР, по результатам минувших избирательных кампаний, теряла свои позиции. В 2016-м партия власти заработала 54,2% голосов на выборах в Госдуму, а по итогам выборов в сентябре 2021-го — 49,8%. Однако спустя месяц социология показала падения рейтинга партии власти. По данным ВЦИОМ на 31 октября, ЕР поддерживает свыше 28% избирателей.

«Единая Россия» ассоциируется с Владимиром Путиным, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политологи отмечают, что единороссы могут терять рейтинг и дальше, если не произойдет какого-то кардинального изменения в курсе партии. Поэтому ЕР станет искать способы расширить свою поддержку в мегаполисах, соглашается с авторами доклада политаналитик Михаил Нейжмаков. «Для этого ЕР, видимо, попытается выстроить диалог с протестными группами. Такие попытки партия власти уже предпринимала. Например, во время акций против строительства мусорного полигона в Шиесе в Архангельской области пару лет назад местные единороссы приглашали протестующих на чай. Нечто подобное, думаю, повторится», — подчеркнул Нейжмаков.

Перед президентскими выборами партия власти «попытается обновиться», и это будет «вероятно, ее последний реванш», не исключил политтехнолог, экс-спичрайтер Кремля Аббас Галлямов.

Партия власти будет бороться за голоса жителей мегаполисов, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причина в том, что ЕР уже столкнулась с проблемой снижения доверия населения, которое, вероятно, будет падать». «Это не столько беда самой партии, сколько всей системы, надежда которой теперь больше связана с силовым аппаратом. На какие-то большие перемены внутри, как показал опыт недавних выборов в Госдуму, ЕР не способна. Мы не увидели яркого обновления курса во время избирательной кампании. Перед президентскими выборами рейтингу власти может помочь разве что обновление всего управленческого курса, яркий преемник, но это лежит не в пределах компетенции единороссов», — считает Галлямов.

Число заместителей у секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака сокращается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власть уже начала перезагрузку, по словам руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева. Политолог напомнил, что ЕР не только сменила главу ЦИК, но и сокращает число замов у секретаря генсовета Андрея Турчака. «Их сейчас восемь, а будет меньше. Это связано с общей перестройкой всей партии. Она должна стать неким сервисом для населения, агрегатором сбора предложений и идей граждан. Если единороссам удастся показать больше народности, они смогут сохранить лидерство», — резюмировал Калачев.