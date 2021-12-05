Как в России устроена биржа наемных преступников

Нанять поджигателя, коллектора или даже убийцу можно без знакомства с криминальным миром

06 декабря 2021 в 08:55 Размер текста - 17 +

Бойцов для запугивания конкурентов можно нанять в сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России сформировался теневой рынок найма дешевой физической силы, готовой за деньги выполнить любые прихоти клиента: от избиения объекта заказа до уничтожения его имущества и даже убийства. «Стандарты качества» услуг заложили несколько лет назад интернет-наркоторговцы, заинтересованные в работоспособной логистике своего криминального бизнеса. Выстроенная система неотвратимого нелегитимного насилия стала доступна многим. Сформировалось теневая биржа, на которую вышли зарабатывать уличные бойцы. Высокий спрос на подобные услуги порождает сотни мошенников, готовых воспользоваться наивностью горе-заказчиков и соискателей криминальных вакансий. Последним даже предлагают совершить реальные преступления, дабы доказать свою состоятельность. URA.RU разобралось, как устроен этот рынок, и почему все больше молодых людей хотят заработать легкие деньги на чужой крови. В интернете можно найти сотни видео с избиениями и унижениями по заказу Фото: Александр Мамаев © URA.RU От избиений до изнасилования Интернет буквально пестрит видеозаписями, на которых группа неизвестных молодых людей спортивного телосложения, чьи лица спрятаны под масками, избивает, всячески унижает и заставляет приносить извинения на камеру другого молодого человека. Зачастую избиения оказываются довольно жестокими, а окровавленная жертва сквозь слезы извиняется перед конкретными лицами, часто называя их имена и озвучивая деяние, за которое раскаивается. Героями таких видеозаписей часто становятся молодые люди (нередко — девушки), посмевшие кинуть наркоторговцев. К ним чаще применяются другие виды наказания, вроде бритья головы наголо и даже принуждения к сексуальному контакту. Видеозаписи с избиениями в основном публикуются в тематических телеграм-каналах или ресурсах «темного интернета». Распространяют их владельцы наркомагазинов, которым выгодно методом запугивания повышать свою репутацию, тем самым демонстрируется неотвратимость наказания за определенные проступки. Это дает одним гарантии, на исполнение договоренностей, а на других накладывает обязательства. Исполнителей или как их еще называют «спортиков» ищут здесь же в даркнете или с помощью мессенджера Telegram. Спрос на услуги таких силовиков породил посредников, которые берут на себя полный спектр услуг — от поиска исполнителей до курирования завершения заказа. URA.RU удалось найти на просторах мессенджера такого посредника. Набор «спортсменов» осуществляется через телеграм-канал с аудиторией чуть больше 8 тысяч подписчиков. Список подписчиков спрятан, а самом канале с периодичностью в несколько дней появляются объявления о поиске сотрудников на исполнение заказов с четкими инструкциями. География поиска кандидатов обширна. Здесь встречают объявления о найме спортсменов в разных городах от Москвы до Братска. Причем ищут исполнителей не только в мегаполисах. Встречаются и предложения о работе, например, в Лысьве или Магнитогорске. Требования к сотрудникам неприхотливые. Главное — это наличие неплохой физической формы и желание зарабатывать. «По устройству у нас все просто. Формальная анкета без личных данных (кроме города и возраста). И фото вашей физ формы без лица (что бы куратор видел что вы не шнырь, не нарк и тд, а человек приближенный к спорту и справитесь с нашей работой). Все, больше от сотрудника ничего не требуется, всем фарта» (орфография и пунктуация авторские), — гласит одно из объявлений. «Нам за одного всего 30 дадут!» Безработный молодой человек с неплохими физическими кондициями и желанием подзаработать на собственной тяге к жестокости и криминалу при постоянном потоке заказов может зарабатывать. Так, в объявлениях найденного URA.RU телеграм-канала, говорится о суммах от 5 до 20 тысяч рублей за одну силовую акцию. На одном из показательных видео с избиениями, которое есть в распоряжении агентства, можно услышать, как наемники обсуждают стоимость своих услуг, говоря «Нам за одного всего 30 [тысяч] дадут!» Судя по всему, некоторые силовые акции выполняются сериями, дабы в короткий срок сделать большее число заказов. Поджигатели из Омска могли найти работу в Telegram Статья по теме Кем был умерший криминальный авторитет Герман Гардт Посредники ищут людей не только для избиений, но и для порчи чужого имущества. Популярностью пользуются поджоги автомобилей и входных дверей чьего-либо жилища. Например, в указанном телеграм-канале набирали людей для осуществления поджогов в Омске, Кирове и Абакане. К слову именно в Омске 22 ноября полиция задержала двух поджигателей. Молодые люди, действуя по заказу из интернета, подожгли дверь квартиры с помощью бензина и автомобильной покрышки. Все происходящее они снимали на смартфон, чтобы затем отправить заказчику в качестве доказательства выполнения заказа. По данным СМИ, жертвой поджигателей стала пенсионерка. Этот инцидент оказался лишь одним из целой серии поджогов, что прокатилась по Омску в октябре—ноябре. Аналогичный случай наемничества выявлен в Екатеринбурге, где в начале декабря стало известно о поимке 27-летнего местного жителя. Последний сознался, что, списавшись с неизвестными заказчиками, подрядился стать курьером. За определенный процент ему нужно было забрать деньги у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. «Выручку» он должен был отправить организаторам, но не успел это сделать. Как подчеркивает криминалист Сергей Игнатов, наем спортсменов для силовых акций все больше уходит в интернет, поскольку сеть дает возможность всем участникам цепочки оставаться неизвестными друг для друга. На вакансию бойца выстраиваются очереди «Что же касается контингента, которые откликается на подобные „вакансии“, то это все те же спортсмены-бойцы, которые днем проводят в спортзале, а вечером ищут себе источники дохода. К подобным способам заработка такие люди прибегали всегда, другое дело, что сейчас их наем стал более технологичным и доступен каждому. Человеку нет необходимости иметь специфических знакомых, чтобы нанять боевиков-спортсменов, а стоит лишь обратиться к посредникам в сети», — отмечает Игнатов. Перелом руки как доказательство Спрос на услуги силовой поддержки и даже убийства породил сотни мошеннических ресурсов, которые заявляют о готовности взяться за любой заказ вплоть до убийства. Такие ресурсы не прячутся на темной стороне интернета, а отлично индексируются поисковиками. При этом на первый взгляд все выглядит крайне реалистично, а общение с исполнителями заказа осуществляется лишь зашифрованными средствами. Например, на интернет-форуме «Мир ***» свои объявления публикуют организации, готовые оказать услуги слежки, уничтожения имущества и убийства. Корреспондент URA.RU связался с одним из таких «агентств» и поинтересовался условиями и стоимостью поджога автомобиля. Выяснилось, что от заказчика требовалось лишь уточнить марку и госномер, место и время стоянки, а также некоторые детали по самой локации. Выполнение услуги «организация» оценила в 25 тыс. рублей, перевести которые необходимо было в биткоинах. У мошенников-киллеров богатый ассортимент услуг Пользователи форума, где якобы можно заказать киллера, весьма активны. В некоторых тематических ветках можно найти обсуждения убийств и вопросы к исполнителям заказов. Здесь же «организации» набирают кандидатов на работу. По поводу вакансии мы также связались с упомянутой выше организацией. Вся связь осуществляется через зашифрованный почтовый ящик. В качестве доказательства своих намерений о трудоустройстве нам предложили сломать руку бомжу или поджечь чей-нибудь автомобиль, а все действо заснять на видеокамеру в формате HD. Мошенники предлагают покалечить человека или сжечь чужое авто ради трудоустройства «Львиная доля подобных объявлений на форумах, в соцсетях и Telegram-каналах — откровенное мошенничество или один из инструментов шантажа (человек заказал устранение оппонента или родственника, передает киллеру его данные и фото — после этого злоумышленники требуют от него деньги за то, чтобы не сообщить об угрозе в полицию или утверждают, что жертва их перекупила и требуют заплатить больше). Бывают, впрочем, и реальные „заказы“. Не будем сбрасывать со счетов и различные оперативные комбинации с целью выявить вероятных заказчиков готовящихся преступлений», — пояснили в пресс-службе Group-IB. По словам Михаила Игнатова, количество мошеннических сайтов с предложениями об услугах киллера говорит лишь о том, что в России с 90-х годов ничего не поменялось. Методы передела бизнеса и устранения конкурентов остаются прежними — это убийство и запугивание. Именно поэтому спрос на такие услуги высок, а с развитием интернета заказчики все чаще стали искать решение своих проблем в сети, где сталкиваются с мошенниками. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России сформировался теневой рынок найма дешевой физической силы, готовой за деньги выполнить любые прихоти клиента: от избиения объекта заказа до уничтожения его имущества и даже убийства. «Стандарты качества» услуг заложили несколько лет назад интернет-наркоторговцы, заинтересованные в работоспособной логистике своего криминального бизнеса. Выстроенная система неотвратимого нелегитимного насилия стала доступна многим. Сформировалось теневая биржа, на которую вышли зарабатывать уличные бойцы. Высокий спрос на подобные услуги порождает сотни мошенников, готовых воспользоваться наивностью горе-заказчиков и соискателей криминальных вакансий. Последним даже предлагают совершить реальные преступления, дабы доказать свою состоятельность. URA.RU разобралось, как устроен этот рынок, и почему все больше молодых людей хотят заработать легкие деньги на чужой крови. От избиений до изнасилования Интернет буквально пестрит видеозаписями, на которых группа неизвестных молодых людей спортивного телосложения, чьи лица спрятаны под масками, избивает, всячески унижает и заставляет приносить извинения на камеру другого молодого человека. Зачастую избиения оказываются довольно жестокими, а окровавленная жертва сквозь слезы извиняется перед конкретными лицами, часто называя их имена и озвучивая деяние, за которое раскаивается. Героями таких видеозаписей часто становятся молодые люди (нередко — девушки), посмевшие кинуть наркоторговцев. К ним чаще применяются другие виды наказания, вроде бритья головы наголо и даже принуждения к сексуальному контакту. Видеозаписи с избиениями в основном публикуются в тематических телеграм-каналах или ресурсах «темного интернета». Распространяют их владельцы наркомагазинов, которым выгодно методом запугивания повышать свою репутацию, тем самым демонстрируется неотвратимость наказания за определенные проступки. Это дает одним гарантии, на исполнение договоренностей, а на других накладывает обязательства. Исполнителей или как их еще называют «спортиков» ищут здесь же в даркнете или с помощью мессенджера Telegram. Спрос на услуги таких силовиков породил посредников, которые берут на себя полный спектр услуг — от поиска исполнителей до курирования завершения заказа. URA.RU удалось найти на просторах мессенджера такого посредника. Набор «спортсменов» осуществляется через телеграм-канал с аудиторией чуть больше 8 тысяч подписчиков. Список подписчиков спрятан, а самом канале с периодичностью в несколько дней появляются объявления о поиске сотрудников на исполнение заказов с четкими инструкциями. География поиска кандидатов обширна. Здесь встречают объявления о найме спортсменов в разных городах от Москвы до Братска. Причем ищут исполнителей не только в мегаполисах. Встречаются и предложения о работе, например, в Лысьве или Магнитогорске. Требования к сотрудникам неприхотливые. Главное — это наличие неплохой физической формы и желание зарабатывать. «По устройству у нас все просто. Формальная анкета без личных данных (кроме города и возраста). И фото вашей физ формы без лица (что бы куратор видел что вы не шнырь, не нарк и тд, а человек приближенный к спорту и справитесь с нашей работой). Все, больше от сотрудника ничего не требуется, всем фарта» (орфография и пунктуация авторские), — гласит одно из объявлений. «Нам за одного всего 30 дадут!» Безработный молодой человек с неплохими физическими кондициями и желанием подзаработать на собственной тяге к жестокости и криминалу при постоянном потоке заказов может зарабатывать. Так, в объявлениях найденного URA.RU телеграм-канала, говорится о суммах от 5 до 20 тысяч рублей за одну силовую акцию. На одном из показательных видео с избиениями, которое есть в распоряжении агентства, можно услышать, как наемники обсуждают стоимость своих услуг, говоря «Нам за одного всего 30 [тысяч] дадут!» Судя по всему, некоторые силовые акции выполняются сериями, дабы в короткий срок сделать большее число заказов. Посредники ищут людей не только для избиений, но и для порчи чужого имущества. Популярностью пользуются поджоги автомобилей и входных дверей чьего-либо жилища. Например, в указанном телеграм-канале набирали людей для осуществления поджогов в Омске, Кирове и Абакане. К слову именно в Омске 22 ноября полиция задержала двух поджигателей. Молодые люди, действуя по заказу из интернета, подожгли дверь квартиры с помощью бензина и автомобильной покрышки. Все происходящее они снимали на смартфон, чтобы затем отправить заказчику в качестве доказательства выполнения заказа. По данным СМИ, жертвой поджигателей стала пенсионерка. Этот инцидент оказался лишь одним из целой серии поджогов, что прокатилась по Омску в октябре—ноябре. Аналогичный случай наемничества выявлен в Екатеринбурге, где в начале декабря стало известно о поимке 27-летнего местного жителя. Последний сознался, что, списавшись с неизвестными заказчиками, подрядился стать курьером. За определенный процент ему нужно было забрать деньги у пенсионерки, которую обманули телефонные мошенники. «Выручку» он должен был отправить организаторам, но не успел это сделать. Как подчеркивает криминалист Сергей Игнатов, наем спортсменов для силовых акций все больше уходит в интернет, поскольку сеть дает возможность всем участникам цепочки оставаться неизвестными друг для друга. «Что же касается контингента, которые откликается на подобные „вакансии“, то это все те же спортсмены-бойцы, которые днем проводят в спортзале, а вечером ищут себе источники дохода. К подобным способам заработка такие люди прибегали всегда, другое дело, что сейчас их наем стал более технологичным и доступен каждому. Человеку нет необходимости иметь специфических знакомых, чтобы нанять боевиков-спортсменов, а стоит лишь обратиться к посредникам в сети», — отмечает Игнатов. Перелом руки как доказательство Спрос на услуги силовой поддержки и даже убийства породил сотни мошеннических ресурсов, которые заявляют о готовности взяться за любой заказ вплоть до убийства. Такие ресурсы не прячутся на темной стороне интернета, а отлично индексируются поисковиками. При этом на первый взгляд все выглядит крайне реалистично, а общение с исполнителями заказа осуществляется лишь зашифрованными средствами. Например, на интернет-форуме «Мир ***» свои объявления публикуют организации, готовые оказать услуги слежки, уничтожения имущества и убийства. Корреспондент URA.RU связался с одним из таких «агентств» и поинтересовался условиями и стоимостью поджога автомобиля. Выяснилось, что от заказчика требовалось лишь уточнить марку и госномер, место и время стоянки, а также некоторые детали по самой локации. Выполнение услуги «организация» оценила в 25 тыс. рублей, перевести которые необходимо было в биткоинах. Пользователи форума, где якобы можно заказать киллера, весьма активны. В некоторых тематических ветках можно найти обсуждения убийств и вопросы к исполнителям заказов. Здесь же «организации» набирают кандидатов на работу. По поводу вакансии мы также связались с упомянутой выше организацией. Вся связь осуществляется через зашифрованный почтовый ящик. В качестве доказательства своих намерений о трудоустройстве нам предложили сломать руку бомжу или поджечь чей-нибудь автомобиль, а все действо заснять на видеокамеру в формате HD. «Львиная доля подобных объявлений на форумах, в соцсетях и Telegram-каналах — откровенное мошенничество или один из инструментов шантажа (человек заказал устранение оппонента или родственника, передает киллеру его данные и фото — после этого злоумышленники требуют от него деньги за то, чтобы не сообщить об угрозе в полицию или утверждают, что жертва их перекупила и требуют заплатить больше). Бывают, впрочем, и реальные „заказы“. Не будем сбрасывать со счетов и различные оперативные комбинации с целью выявить вероятных заказчиков готовящихся преступлений», — пояснили в пресс-службе Group-IB. По словам Михаила Игнатова, количество мошеннических сайтов с предложениями об услугах киллера говорит лишь о том, что в России с 90-х годов ничего не поменялось. Методы передела бизнеса и устранения конкурентов остаются прежними — это убийство и запугивание. Именно поэтому спрос на такие услуги высок, а с развитием интернета заказчики все чаще стали искать решение своих проблем в сети, где сталкиваются с мошенниками.