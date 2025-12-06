В Кургане и Шадринске ожидаются погодные качели в ближайшие дни
Резкие изменения погоды прогнозируются в Кургане и Шадринске
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней обещают резкие изменения температуры воздуха от нуля до -28 градусов мороза. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Днем 6 декабря в городах прогнозируется ноль градусов, а ночью 9 и 10 декабря уже будет от -24 до -28 градусов. Пройдет снегопад», — сообщается на сайте Gismeteo.
Снег ожидается 7, 8 декабря, а также в конце следующей недели. После морозов резко потеплеет, отмечается в прогнозе.
Ранее сообщалось о переменчивой погоде в Кургане и Шадринске: в начале декабря температура поднималась до +4 градусов, шли мокрый снег и дождь. К 8 декабря ожидалось похолодание до -8…-9 градусов, теперь прогноз уточнили — в отдельные дни столбики термометров опустятся до -28, после чего снова прогнозируется потепление.
Погода в Шадринске на десять дней
Фото: сайт Gismeteo
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!