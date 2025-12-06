Логотип РИА URA.RU
Более 1000 обращений получил Кухарук от югорчан перед прямой линией

06 декабря 2025 в 10:53
Прямая линия губернатора состоится 8 декабря

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В соцсетях жители ХМАО отправили губернатору округа Руслану Кухаруку более 1000 вопросов. Наиболее важные темы глава региона обещал рассмотреть на своей прямой линии 8 декабря.

«На прямую линию в моих социальных сетях „ВКонтакте“ и „Телеграм“ и через чат-бот в MAX уже поступило более 1 000 вопросов. Вижу вашу активность и отмечаю приоритетные темы, которые станут основой для нашего разговора», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что также появился еще один канал для того, чтобы оставить обращение. Теперь можно позвонить на горячую линию — 8-800-350-0086 и озвучить свой вопрос.

