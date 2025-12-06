В Челябинске ожидаются погодные качели Фото: Владимир Васин © URA.RU

В ближайшие десять дней в Челябинске ожидаются резкие изменения температуры воздуха от -23 градусов в начале недели, до -1 градуса к следующим выходным. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«В понедельник 8 декабря ночью будет -18 градусов, а уже 9 декабря ночью до -23 градусов. Затем резко потеплеет, пойдет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.

Погода в Челябинске на десять дней Фото: сайт Gismeteo

Теплая погода прогнозируется 6 и 7 декабря, ожидается от -1 градуса до -3 градусов. К 12 декабря начнется потепление, отмечается в прогнозе.

