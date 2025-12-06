Челябинцев ждут резкие перепады погоды в ближайшие дни. Скрин
В Челябинске ожидаются погодные качели
Фото: Владимир Васин © URA.RU
В ближайшие десять дней в Челябинске ожидаются резкие изменения температуры воздуха от -23 градусов в начале недели, до -1 градуса к следующим выходным. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«В понедельник 8 декабря ночью будет -18 градусов, а уже 9 декабря ночью до -23 градусов. Затем резко потеплеет, пойдет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.
Погода в Челябинске на десять дней
Фото: сайт Gismeteo
Теплая погода прогнозируется 6 и 7 декабря, ожидается от -1 градуса до -3 градусов. К 12 декабря начнется потепление, отмечается в прогнозе.
Ранее синоптики прогнозировали на первую неделю декабря в Челябинске плюсовую температуру, дожди и небольшой снег, с понижением до минус 4–7 градусов только к выходным и установлением стабильных минусов после 7 декабря. Теперь уточняется, что город ждет резкое похолодание до -23 градусов с последующим потеплением.
