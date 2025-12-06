В Челябинске продают компьютерный клуб, который считался лучшим в городе

Игровой клуб продается в Челябинске Фото: Роман Наумов © URA.RU

На улице Витебской в Челябинске выставили на продажу компьютерный клуб Gg cyberspace, который многие горожане считали одним из лучших в игровом сегменте рынка. Об этом говорится в объявлении.

«Клуб на улице Витебской, 4 по факту был лучшим в городе, но это время ушло. Сейчас Gg cyberspace ищет нового хозяина. Цена — 12 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».