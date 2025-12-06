Логотип РИА URA.RU
В Челябинске продают компьютерный клуб, который считался лучшим в городе

06 декабря 2025 в 10:03
Игровой клуб продается в Челябинске

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На улице Витебской в Челябинске выставили на продажу компьютерный клуб Gg cyberspace, который многие горожане считали одним из лучших в игровом сегменте рынка. Об этом говорится в объявлении.

«Клуб на улице Витебской, 4 по факту был лучшим в городе, но это время ушло. Сейчас Gg cyberspace ищет нового хозяина. Цена — 12 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Челябинске на продажу выставлялись и другие объекты досугового и ресторанного бизнеса. Так, на улице Воровского продавали бистро с паназиатской кухней за 1,1 млн рублей. Также сервисы объявлений сообщали о продаже нескольких ресторанов в городе по цене от 4 до 7,5 млн рублей.

