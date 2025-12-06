Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В ХМАО введены ограничения на трассе

06 декабря 2025 в 10:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за непогоды на трассе ограничена видимость

Из-за непогоды на трассе ограничена видимость

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории ХМАО по автодороге «Иртыш» с нулевого по 123-й километры скорость движения ограничена до 70 километров в час. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.

«Внимание! На автомобильной дороге Иртыш 0-123 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.

Мера введена из-за опасной обстановки на трассе и резкого похолодания. Здесь бушует метель, сильный боковой ветер, снег, а также ограничена видимость.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал