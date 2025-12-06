В мэрии Кургана хотят сделать удобными маршруты автобусов в Заозерном районе
В Кургане планируется мониторинг автобусных маршрутов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Заозерном районе Кургана планируется исследовать автобусные маршруты, чтобы выяснить насколько они удобны для жителей. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на жалобу горожан, которые критиковали изменение движения автобуса №54.
«Будет проведен мониторинг работы автобусных маршрутов. По результатам которого планируется рассмотреть целесообразность внесения изменений в путь следования автобусов», — сообщается на сайте «Обратись».
Ранее сообщалось, что в Кургане маршрут №28 больше не заезжает в Чистое поле и следует сразу в 1-й микрорайон по проспекту Голикова. А маршрут №56 добавил новые остановки: после 2-го микрорайона автобус поворачивает на улицу Фарафонова и проезжает мимо школы №26, поликлиники № 1, Ледового дворца, медицинского колледжа и улицы Алексеева. Маршрут №54 был продлен до Чистого поля: теперь он проходит через 16-й микрорайон, следует по новому участку улицы Фарафонова, а затем — по улицам Мальцева, Голикова, Илизарова и Родькина.
- Иван06 декабря 2025 10:07Добавьте автобусов на маршруты - на работу опаздываем из-за нехватки транспорта.