В ХМАО вскрыли незаконную схему продажи земли в центре города

Силовики вскрыли незаконную схему продажи земли в центре Пыть-Яха между мэрией и предпринимателем Сакратом Керимовым. Но при этом под информационный пресс попал первый заместитель главы города Алексей Золотухин, у которого по слухам прошли обыски в кабинете. Однако на самом деле никаких оперативных мероприятий у чиновника не проходило. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.
В мэрии Пыть-Яха опровергают слухи о проведении обысков
По словам собеседника, в отдел муниципального имущества администрации Пыть-Яха приходил сотрудник прокуратуры. Он знакомился с документами по земельным сделкам, но никаких обысков или других оперативных мероприятий во время его визита не производилось. «Обысков не было и не могло быть. Для подобного должно быть уголовное дело, а в данном случае для его возбуждения нет никаких оснований. На самом деле идет прокурорская проверка в части соблюдения юридических норм при сдаче участка земли в коммерческую аренду с правом последующего выкупа. Прокуратура считает, что имели место нарушения и судится в арбитраже», — сообщил инсайдер в мэрии.
Речь идет о сделке между администрацией Пыть-Яха и предпринимателем Сакратом Керимовым, заключенной еще в 2018 году. Керимов арендовал участок в центре города и построил там несколько строений, после чего подал заявление на выкуп земли. Администрация приняла решение о продаже участка, так как ранее с Керимовым был заключен договор аренды, а также на данном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие предпринимателю. По мнению прокуратуры, площадь объектов недвижимости несоразмерна площади продаваемого земельного участка.
В пресс-службе мэрии Пыть-Яха уточнили URA.RU, что есть уже решение Арбитражного суда ХМАО об отмене заключенной сделки. «Прокуратура обратилась в Арбитражный суд ХМАО с требованием о признании договора купли-продажи недействительным.
Заявление было удовлетворено. Уже есть исполнительное производство по делу, средства, оплаченные предпринимателем, будут ему возвращены», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Кабинеты высокопоставленных чиновников мэрии Пыть-Яха опечатывают во время их отсутствия на работе
При этом там подчеркнули, что не видят оснований для наказания чиновников, которые провели в свое время эту сделку. «При принятии решения муниципальные служащие руководствовались статьей 39.16 ЗК РФ, содержащей исчерпывающий перечень для отказа в совершении сделки. Статья не предусматривает такое основание для отказа как несоответствие площади объектов недвижимости площади самого земельного участка. Те работники, которые готовили эту сделку, они работали в соответствии с законодательством РФ», — считают в мэрии.
Инсайдер URA.RU в администрации Пыть-Яха предполагает, что слухи про обыски у Золотухина появились из-за того, чиновник с 23 ноября по 3 декабря находился в командировке, а в это время его кабинет был опечатан хозчастью. «Это правило действует в мэрии Пыть-Яха в случае, если первые лица города отсутствуют на рабочем месте свыше суток», — уточнил источник.
Сам Золотухин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт командировки, а также отметил, что к визиту сотрудника прокуратуры ни он, ни его кабинет не имеют отношения. В пресс-службу прокуратуры ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Силовики вскрыли незаконную схему продажи земли в центре Пыть-Яха между мэрией и предпринимателем Сакратом Керимовым. Но при этом под информационный пресс попал первый заместитель главы города Алексей Золотухин, у которого по слухам прошли обыски в кабинете. Однако на самом деле никаких оперативных мероприятий у чиновника не проходило. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. По словам собеседника, в отдел муниципального имущества администрации Пыть-Яха приходил сотрудник прокуратуры. Он знакомился с документами по земельным сделкам, но никаких обысков или других оперативных мероприятий во время его визита не производилось. «Обысков не было и не могло быть. Для подобного должно быть уголовное дело, а в данном случае для его возбуждения нет никаких оснований. На самом деле идет прокурорская проверка в части соблюдения юридических норм при сдаче участка земли в коммерческую аренду с правом последующего выкупа. Прокуратура считает, что имели место нарушения и судится в арбитраже», — сообщил инсайдер в мэрии. Речь идет о сделке между администрацией Пыть-Яха и предпринимателем Сакратом Керимовым, заключенной еще в 2018 году. Керимов арендовал участок в центре города и построил там несколько строений, после чего подал заявление на выкуп земли. Администрация приняла решение о продаже участка, так как ранее с Керимовым был заключен договор аренды, а также на данном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие предпринимателю. По мнению прокуратуры, площадь объектов недвижимости несоразмерна площади продаваемого земельного участка. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха уточнили URA.RU, что есть уже решение Арбитражного суда ХМАО об отмене заключенной сделки. «Прокуратура обратилась в Арбитражный суд ХМАО с требованием о признании договора купли-продажи недействительным. Заявление было удовлетворено. Уже есть исполнительное производство по делу, средства, оплаченные предпринимателем, будут ему возвращены», — сообщили в пресс-службе муниципалитета. При этом там подчеркнули, что не видят оснований для наказания чиновников, которые провели в свое время эту сделку. «При принятии решения муниципальные служащие руководствовались статьей 39.16 ЗК РФ, содержащей исчерпывающий перечень для отказа в совершении сделки. Статья не предусматривает такое основание для отказа как несоответствие площади объектов недвижимости площади самого земельного участка. Те работники, которые готовили эту сделку, они работали в соответствии с законодательством РФ», — считают в мэрии. Инсайдер URA.RU в администрации Пыть-Яха предполагает, что слухи про обыски у Золотухина появились из-за того, чиновник с 23 ноября по 3 декабря находился в командировке, а в это время его кабинет был опечатан хозчастью. «Это правило действует в мэрии Пыть-Яха в случае, если первые лица города отсутствуют на рабочем месте свыше суток», — уточнил источник. Сам Золотухин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт командировки, а также отметил, что к визиту сотрудника прокуратуры ни он, ни его кабинет не имеют отношения. В пресс-службу прокуратуры ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.