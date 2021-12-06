В ХМАО вскрыли незаконную схему продажи земли в центре города

Но при этом оболгали высокопоставленного чиновника

07 декабря 2021 в 20:46 Размер текста - 17 +

Прокуратура посчитала незаконной продажу земельного участка в центре Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики вскрыли незаконную схему продажи земли в центре Пыть-Яха между мэрией и предпринимателем Сакратом Керимовым. Но при этом под информационный пресс попал первый заместитель главы города Алексей Золотухин, у которого по слухам прошли обыски в кабинете. Однако на самом деле никаких оперативных мероприятий у чиновника не проходило. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. В мэрии Пыть-Яха опровергают слухи о проведении обысков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По словам собеседника, в отдел муниципального имущества администрации Пыть-Яха приходил сотрудник прокуратуры. Он знакомился с документами по земельным сделкам, но никаких обысков или других оперативных мероприятий во время его визита не производилось. «Обысков не было и не могло быть. Для подобного должно быть уголовное дело, а в данном случае для его возбуждения нет никаких оснований. На самом деле идет прокурорская проверка в части соблюдения юридических норм при сдаче участка земли в коммерческую аренду с правом последующего выкупа. Прокуратура считает, что имели место нарушения и судится в арбитраже», — сообщил инсайдер в мэрии. Речь идет о сделке между администрацией Пыть-Яха и предпринимателем Сакратом Керимовым, заключенной еще в 2018 году. Керимов арендовал участок в центре города и построил там несколько строений, после чего подал заявление на выкуп земли. Администрация приняла решение о продаже участка, так как ранее с Керимовым был заключен договор аренды, а также на данном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие предпринимателю. По мнению прокуратуры, площадь объектов недвижимости несоразмерна площади продаваемого земельного участка. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха уточнили URA.RU, что есть уже решение Арбитражного суда ХМАО об отмене заключенной сделки. «Прокуратура обратилась в Арбитражный суд ХМАО с требованием о признании договора купли-продажи недействительным. Заявление было удовлетворено. Уже есть исполнительное производство по делу, средства, оплаченные предпринимателем, будут ему возвращены», — сообщили в пресс-службе муниципалитета. Кабинеты высокопоставленных чиновников мэрии Пыть-Яха опечатывают во время их отсутствия на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом там подчеркнули, что не видят оснований для наказания чиновников, которые провели в свое время эту сделку. «При принятии решения муниципальные служащие руководствовались статьей 39.16 ЗК РФ, содержащей исчерпывающий перечень для отказа в совершении сделки. Статья не предусматривает такое основание для отказа как несоответствие площади объектов недвижимости площади самого земельного участка. Те работники, которые готовили эту сделку, они работали в соответствии с законодательством РФ», — считают в мэрии. Инсайдер URA.RU в администрации Пыть-Яха предполагает, что слухи про обыски у Золотухина появились из-за того, чиновник с 23 ноября по 3 декабря находился в командировке, а в это время его кабинет был опечатан хозчастью. «Это правило действует в мэрии Пыть-Яха в случае, если первые лица города отсутствуют на рабочем месте свыше суток», — уточнил источник. Сам Золотухин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт командировки, а также отметил, что к визиту сотрудника прокуратуры ни он, ни его кабинет не имеют отношения. В пресс-службу прокуратуры ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Силовики вскрыли незаконную схему продажи земли в центре Пыть-Яха между мэрией и предпринимателем Сакратом Керимовым. Но при этом под информационный пресс попал первый заместитель главы города Алексей Золотухин, у которого по слухам прошли обыски в кабинете. Однако на самом деле никаких оперативных мероприятий у чиновника не проходило. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. По словам собеседника, в отдел муниципального имущества администрации Пыть-Яха приходил сотрудник прокуратуры. Он знакомился с документами по земельным сделкам, но никаких обысков или других оперативных мероприятий во время его визита не производилось. «Обысков не было и не могло быть. Для подобного должно быть уголовное дело, а в данном случае для его возбуждения нет никаких оснований. На самом деле идет прокурорская проверка в части соблюдения юридических норм при сдаче участка земли в коммерческую аренду с правом последующего выкупа. Прокуратура считает, что имели место нарушения и судится в арбитраже», — сообщил инсайдер в мэрии. Речь идет о сделке между администрацией Пыть-Яха и предпринимателем Сакратом Керимовым, заключенной еще в 2018 году. Керимов арендовал участок в центре города и построил там несколько строений, после чего подал заявление на выкуп земли. Администрация приняла решение о продаже участка, так как ранее с Керимовым был заключен договор аренды, а также на данном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие предпринимателю. По мнению прокуратуры, площадь объектов недвижимости несоразмерна площади продаваемого земельного участка. В пресс-службе мэрии Пыть-Яха уточнили URA.RU, что есть уже решение Арбитражного суда ХМАО об отмене заключенной сделки. «Прокуратура обратилась в Арбитражный суд ХМАО с требованием о признании договора купли-продажи недействительным. Заявление было удовлетворено. Уже есть исполнительное производство по делу, средства, оплаченные предпринимателем, будут ему возвращены», — сообщили в пресс-службе муниципалитета. При этом там подчеркнули, что не видят оснований для наказания чиновников, которые провели в свое время эту сделку. «При принятии решения муниципальные служащие руководствовались статьей 39.16 ЗК РФ, содержащей исчерпывающий перечень для отказа в совершении сделки. Статья не предусматривает такое основание для отказа как несоответствие площади объектов недвижимости площади самого земельного участка. Те работники, которые готовили эту сделку, они работали в соответствии с законодательством РФ», — считают в мэрии. Инсайдер URA.RU в администрации Пыть-Яха предполагает, что слухи про обыски у Золотухина появились из-за того, чиновник с 23 ноября по 3 декабря находился в командировке, а в это время его кабинет был опечатан хозчастью. «Это правило действует в мэрии Пыть-Яха в случае, если первые лица города отсутствуют на рабочем месте свыше суток», — уточнил источник. Сам Золотухин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердил факт командировки, а также отметил, что к визиту сотрудника прокуратуры ни он, ни его кабинет не имеют отношения. В пресс-службу прокуратуры ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.