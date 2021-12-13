В российских регионах срывается строительство школ и больниц

Причину никто не смог предвидеть

13 декабря 2021 в 20:41 Размер текста - 17 +

Строительство соцобъектов в регионах срывается из-за резкого роста цен на материалы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В российских регионах срываются госконтракты по строительству социальных объектов. Причиной этого стал непредвиденный рост на стройматериалы в 2021 году. Эксперты говорят, что эта ситуация должна привести к пересмотру самой закупочной системы. Чтобы избежать повального обвинения чиновников в коррупции, Минстрой РФ придумал способ обойти законодательство и спасти будущие школы и больницы от заморозки. О срыве госконтрактов из-за существенного подорожания стройматериалов сообщили URA.RU источники сразу в нескольких российских регионах. «Бюджеты под новые объекты [больницы, школы, детсады] утверждались в конце 2020 года без учета резкой инфляции. Теперь подрядчики требуют выделить дополнительное финансирование или разорвать контракты, так как заложенных в них денег не хватает», — рассказал URA.RU инсайдер. По словам Сергея Шаля (справа), в Челябинской области есть несколько объектов, где строители просят пересмотреть стоимость работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Информацию подтвердил агентству вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, курирующий региональный Минстрой. По его словам, «есть несколько объектов, где застройщики просят пересмотреть стоимость контрактов». «Мы изучаем их доводы и, если они экономически обоснованы, идем навстречу подрядчикам. В целом же абсолютное большинство объектов у нас в этом году сдаются в срок, без пересмотра стоимости», - заверил Шаль. Чиновник не называл на каких именно объектах изменили стоимость контрактов. Источник URA.RU в областном Минстрое рассказал, что речь идет о двух детсадах и школе в Копейске, бассейне «Строитель» в Челябинске и ряде других объектов. Официально в Минстрое области отметили, что пересмотр стоимости строительства возможен «при условии прохождения повторной государственной экспертизы реализуемых проектов». «По итогам будут внесены изменения в условия контракта и произведен перерасчет. На сегодня увеличений сумм по контрактам нет, но документы проходят госэкспертизу по контрактам, срок действия которых составляет один год и более. Проблема есть по контрактам, срок действия которых менее года, и по тем, где помимо роста цен на стройматериалы, прошла корректировка проектной документации, что в совокупности составляет удорожание более 30%», — пояснили в ведомстве. В ЯНАО предлагают строителям обращаться к властям за пересмотром контрактов Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермские власти также заявили, что стоимость ряда инвестиционных проектов будет увеличена, строительство других объектов предлагается отложить. К последним, в частности, относятся водопроводные сети. В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили URA.RU, что, «невзирая на рост цен в отрасли, задачи по реализации приоритетных нацпроектов выполняются». «В округе в стадии строительства и проектирования находится 108 соцобъектов и возводится 176 многоквартирных домов. Правительство РФ приняло постановление, которое позволяет актуализировать цену контрактов, финансируемых из федерального бюджета. На Ямале также принят соответствующий региональный нормативно-правовой акт. В рамках этого решения подрядные организации, участвующих в возведении объектов, финансируемых из бюджета, могут обращаться в адрес заказчиков строительства», — отметили на Ямале. По словам Павла Качкаева, цены на стройматериалы выросли в разы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев подтвердил URA.RU, что «цены на стройматериалы выросли в разы» в начала года. Однако от развернутого комментария он отказался, посоветовав обращаться в правительство. Из-за удорожания стройматериалов регионы получат право пересматривать стоимость госконтрактов на строительство школ и больниц, заключенных после 1 января 2021 года. Соответствующий приказ Минстроя РФ вступит в силу в понедельник 13 декабря, сообщили URA.RU в ведомстве. Минстрой разрешил повышать стоимость контрактов федеральным структурам, регионы должны принимать решения самостоятельно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ до этого разрешало только федеральным органам власти менять цену контрактов, но при условии, что они заключены до 1 октября 2021 года со сроком реализации более года и стоимостью свыше 1 млн рублей. Повышение цены может достигать 30%. Аналогичные решения Минстрой рекомендовал принять и региональным властям. «Компенсация роста стоимости строительных ресурсов может осуществляться как в рамках утвержденных лимитов, так и за счет средств резервного фонда правительства РФ в случае их недостаточности. Такое правило распространятся и на госконтракты, заключенные в регионах на строительство школ, детсадов, больниц и других соцобъектов. В этих целях в субъектах РФ принимаются соответствующие нормативные правовые акты», — сообщили URA.RU в Минстрое РФ. Согласно данным Росстата, с начала года цена на стройматериалы выросла почти на 25%. По прогнозу Минэкономразвития, до конца 2021 года цена вырастет еще на 7,2%. В связи с этим, правительство РФ одобрило постановление, разрешающее пересматривать стоимость контрактов на капитальный ремонт в жилых домах в строну увеличения. Новость по теме Счетная палата: в России вырастет количество обманутых дольщиков Проблема возникла из-за «неповоротливости» системы госзакупок, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В каких-то случаях заказчик должен проявить гибкость, но он не может этого сделать. Он может использовать только какие-то карательные меры по отношению к поставщику. Либо пересмотр госконтракта, но не более 10% от его цены, и то в случае изменения объема работ. А когда объем работ формально не меняется, получается, гибкости нет. Например, [при проектировании школы] не был заложен компьютерный класс. Что, значит, мы строим школу по старому проекту? Глупо. Очевидно, что нужно пересматривать, а пересмотр изменения существенных условий договора не предусмотрен системой госзакупок. Считается, что это создает риск коррупциогенности, и это правда», — отметил эксперт. При этом он подтвердил, что «проблема удорожания стройматериалов однозначно есть, и возможен срыв сроков строительства» соцобъектов. «Мы перемудрили с законом о госзакупках. Мы все время стремимся как-то стандартизировать закон, но мне кажется, это не самый правильный путь», — резюмировал Климанов. 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В российских регионах срываются госконтракты по строительству социальных объектов. Причиной этого стал непредвиденный рост на стройматериалы в 2021 году. Эксперты говорят, что эта ситуация должна привести к пересмотру самой закупочной системы. Чтобы избежать повального обвинения чиновников в коррупции, Минстрой РФ придумал способ обойти законодательство и спасти будущие школы и больницы от заморозки. О срыве госконтрактов из-за существенного подорожания стройматериалов сообщили URA.RU источники сразу в нескольких российских регионах. «Бюджеты под новые объекты [больницы, школы, детсады] утверждались в конце 2020 года без учета резкой инфляции. Теперь подрядчики требуют выделить дополнительное финансирование или разорвать контракты, так как заложенных в них денег не хватает», — рассказал URA.RU инсайдер. Информацию подтвердил агентству вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, курирующий региональный Минстрой. По его словам, «есть несколько объектов, где застройщики просят пересмотреть стоимость контрактов». «Мы изучаем их доводы и, если они экономически обоснованы, идем навстречу подрядчикам. В целом же абсолютное большинство объектов у нас в этом году сдаются в срок, без пересмотра стоимости», - заверил Шаль. Чиновник не называл на каких именно объектах изменили стоимость контрактов. Источник URA.RU в областном Минстрое рассказал, что речь идет о двух детсадах и школе в Копейске, бассейне «Строитель» в Челябинске и ряде других объектов. Официально в Минстрое области отметили, что пересмотр стоимости строительства возможен «при условии прохождения повторной государственной экспертизы реализуемых проектов». «По итогам будут внесены изменения в условия контракта и произведен перерасчет. На сегодня увеличений сумм по контрактам нет, но документы проходят госэкспертизу по контрактам, срок действия которых составляет один год и более. Проблема есть по контрактам, срок действия которых менее года, и по тем, где помимо роста цен на стройматериалы, прошла корректировка проектной документации, что в совокупности составляет удорожание более 30%», — пояснили в ведомстве. Пермские власти также заявили, что стоимость ряда инвестиционных проектов будет увеличена, строительство других объектов предлагается отложить. К последним, в частности, относятся водопроводные сети. В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили URA.RU, что, «невзирая на рост цен в отрасли, задачи по реализации приоритетных нацпроектов выполняются». «В округе в стадии строительства и проектирования находится 108 соцобъектов и возводится 176 многоквартирных домов. Правительство РФ приняло постановление, которое позволяет актуализировать цену контрактов, финансируемых из федерального бюджета. На Ямале также принят соответствующий региональный нормативно-правовой акт. В рамках этого решения подрядные организации, участвующих в возведении объектов, финансируемых из бюджета, могут обращаться в адрес заказчиков строительства», — отметили на Ямале. Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев подтвердил URA.RU, что «цены на стройматериалы выросли в разы» в начала года. Однако от развернутого комментария он отказался, посоветовав обращаться в правительство. Из-за удорожания стройматериалов регионы получат право пересматривать стоимость госконтрактов на строительство школ и больниц, заключенных после 1 января 2021 года. Соответствующий приказ Минстроя РФ вступит в силу в понедельник 13 декабря, сообщили URA.RU в ведомстве. Правительство РФ до этого разрешало только федеральным органам власти менять цену контрактов, но при условии, что они заключены до 1 октября 2021 года со сроком реализации более года и стоимостью свыше 1 млн рублей. Повышение цены может достигать 30%. Аналогичные решения Минстрой рекомендовал принять и региональным властям. «Компенсация роста стоимости строительных ресурсов может осуществляться как в рамках утвержденных лимитов, так и за счет средств резервного фонда правительства РФ в случае их недостаточности. Такое правило распространятся и на госконтракты, заключенные в регионах на строительство школ, детсадов, больниц и других соцобъектов. В этих целях в субъектах РФ принимаются соответствующие нормативные правовые акты», — сообщили URA.RU в Минстрое РФ. Согласно данным Росстата, с начала года цена на стройматериалы выросла почти на 25%. По прогнозу Минэкономразвития, до конца 2021 года цена вырастет еще на 7,2%. В связи с этим, правительство РФ одобрило постановление, разрешающее пересматривать стоимость контрактов на капитальный ремонт в жилых домах в строну увеличения. Проблема возникла из-за «неповоротливости» системы госзакупок, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В каких-то случаях заказчик должен проявить гибкость, но он не может этого сделать. Он может использовать только какие-то карательные меры по отношению к поставщику. Либо пересмотр госконтракта, но не более 10% от его цены, и то в случае изменения объема работ. А когда объем работ формально не меняется, получается, гибкости нет. Например, [при проектировании школы] не был заложен компьютерный класс. Что, значит, мы строим школу по старому проекту? Глупо. Очевидно, что нужно пересматривать, а пересмотр изменения существенных условий договора не предусмотрен системой госзакупок. Считается, что это создает риск коррупциогенности, и это правда», — отметил эксперт. При этом он подтвердил, что «проблема удорожания стройматериалов однозначно есть, и возможен срыв сроков строительства» соцобъектов. «Мы перемудрили с законом о госзакупках. Мы все время стремимся как-то стандартизировать закон, но мне кажется, это не самый правильный путь», — резюмировал Климанов.