Свердловские инсайды: запретное слово от замгубернатора

Про чиновников без корпоративов, проблемы Стуликова и раскол в полиции. Выпуск 950

17 декабря 2021 в 20:17 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU Рассказывают, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев сменил тактику общения со своим окружением, а его зам — Олег Чемезов — и вовсе запретил использовать одно слово в резиденции. Между тем в коридорах власти разгорается первый женский конфликт — между вернувшейся в регион Эльвирой Тукановой и главой мининвестиций Викторией Казаковой. Пока дамы спорят, новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов разгребает первые проблемы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпредство ведет нового главу минздрава Владимир Якушев держит на контроле смену главы свердловского минздрава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, операция по смене свердловского министра здравоохранения поставлена на контроль полпредства президента в УрФО. До подчиненных Владимира Якушева якобы довели, что основным кандидатом остается главврач больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев. Его кандидатуру, утверждают слухачи, уже согласовал Минздрав РФ, и ведомство держит прямую связь с полпредством по этому вопросу. Экс-помощница Якушева нашла работу Ходят слухи, что сотрудница полпредства в УрФО Анна Ленская, ушедшая в отставку на прошлой неделе, договорилась о новом месте работы. Бывшую помощницу Владимира Якушева в последнее время несколько раз видели в областном правительстве. «Правда, пока непонятно, приняли ли ее и на какую должность», — разводят руками слухачи. Губернатор сменил тактику общения с олигархами… Евгений Куйвашев начал по-новому общаться с лидерами крупнейших финансово-промышленных групп региона Фото: Анна Майорова © URA.RU В областной власти говорят, что губернатор Куйвашев принял новую тактику общения с лидерами крупнейших финансово-промышленных групп региона. Теперь с владельцами основных предприятий глава региона общается по отдельности, что в прежние времена было редкостью. «Общее собрание перенесено, состоится уже после Нового года», — знают слухмейкеры. …и воссоздал «клуб генералов» Одновременно с этим появились разговоры, что Куйвашеву удалось восстановить отношения между членами свердловского «клуба генералов» — главами силовых ведомств области. Отношения укрепились настолько, что Куйвашев впервые за несколько лет приедет на празднование Дня работника органов безопасности — так называемого Дня ФСБ, 20 декабря. «Перед выборами [губернатора в 2022 году] это положительный момент», — осторожно подмечают инсайдеры. Куйвашев потребовал от министра честный отчет Строительство объектов Универсиады попало под особый контроль власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В правительстве обсуждают, что после объезда объектов Универсиады, которые строят в Академическом районе, губернатор Евгений Куйвашев был не в лучшем расположении духа. Оценив увиденное, он потребовал от министра строительства Михаила Волкова предоставить абсолютно объективную информацию по графику возводимых сооружений. В частности, губернатора интересует ход строительства деревни Универсиады и кампуса, которыми занимается «Группа Синара». Есть мнение, что минстрой несколько приукрашивает реальную картину на данном направлении. Губернатор готовит сюрприз единороссам В партийной тусовке готовятся, что областное отделение «Единой России» ждет неожиданное назначение. Изначально предполагалось, что губернатор Куйвашев, возглавивший ячейку, сделает своим заместителем экс-секретаря Виктора Шептия. Теперь же, говорят, основной претендент другой — вице-спикер заксобрания Виктор Якимов. «Именно он фактически курировал партийные проекты последние несколько лет. Тем более, у него доверительные отношения с губернатором», — объясняют логику единороссы. Чемезов ввел запретное слово Олег Чемезов вспомнил свое врачебное слово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Областные чиновники со смехом пересказывают, что у вице-губернатора Олега Чемезова появилось ненавистное для него слово. «Оказывается, Олег Леонидович не выносит, когда на его просьбы отвечают: „Услышал“. Очень раздражается», — делятся в правительстве. Говорят, на эту фразу Чемезов, намекая на свое врачебное прошлое, возражает: «Я не лор, чтобы вы меня слышали. Я психотерапевт». Ионина научат быть губернатором Поговаривают, что замгубернатора Дмитрий Ионин, которого слухачи сватали в кадровый шорт-лист «Справедливой России», действительно попал в управленческий резерв. Но в другой — кремлевский. Есть информация, что весной политика ждут в Москве на учебе внутриполитического блока администрации президента РФ. «Ионина позвали на школу кадрового резерва. Это для тех, кто претендует на самые высокие посты», — болтают коллеги чиновника. И добавляют: Ионин сохраняет все шансы стать губернатором какого-либо региона в будущем, если не помешают его «старые истории». Высокинский ищет варианты в Москве По слухам, экс-глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский подыскивает варианты для продолжения карьеры в федеральных структурах. «Еще со времен подготовки Екатеринбурга к ЭКСПО у Александра Геннадьевича неплохие знакомства в Москве. И сейчас он ведет некоторое общение на тему дальнейшего трудоустройства», — поделился собеседник в местной политтусовке. У Казаковой появилась соперница Эльмира Туканова еще не заступила на новую должность, а уже стала героиней конфликта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Белом доме наблюдают, что министр инвестиций Виктория Казакова и будущий руководитель департамента по туризму Эльмира Туканова заметно раздражаются в присутствии друг друга. Чиновники пересказывают, что леди в строгих костюмах не ладят настолько, что порой схлестываются прямо на совещаниях. В правительстве гадают о причинах — виновата работа или личные вопросы. И склоняются ко второму варианту. Советник Куйвашева купил элитную недвижимость Сплетники делятся, что неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева, автор сентябрьской кампании «Единой России» Ринат Хазеев приобрел квартиру в клубном доме «Ленина, 8». По слухам, там же обзавелся жильем и его ближайший соратник Алексей Швайгерт. Жилой комплекс уже иронично называют новым «дворянским гнездом» и конкурентом широко известного «Тихвина» — вместе с политтехнологами осесть в доме планируют и другие обеспеченные горожане. Чернецкий расширит полномочия Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, по слухам, готовит новое предложение городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собеседники во власти судачат, что процесс расширения строительных полномочий Екатеринбурга далеко не исчерпан. Первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий, по слухам, готовит предложение, что городу надо отдать еще и право на утверждение социальных нормативов в ходе возведения жилья. «Это острый вопрос, он вызывал споры власти и застройщиков — сколько школ, детсадов, других соцобъектов нужно строить в новых кварталах», — уточняют инсайдеры. Чернецкий же, полагают его коллеги по парламенту, слишком быстро вернулся в роль главного лоббиста Екатеринбурга на областном уровне. Ивачева отодвинули от губернаторских выборов Есть информация, что руководство области приняло принципиальное решение: вести переговоры по кандидату от КПРФ на губернаторских выборах-2022 напрямую с центральным комитетом партии. Лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева, говорят злые языки, к процессу решено не подключать. «Он показал себя как человек, не способный к серьезным договоренностям. Выдвигает слишком много личных требований», — объясняют в политкругах. Орлов расспросил депутата ГД о новых правилах жизни Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потратил вечер пятницы на разговор с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым. По слухам, Орлова интересовало, по каким правилам будут жить мэры после утверждения нового закона о местном самоуправлении (читать 200-страничный документ, только-только поступивший на рассмотрение ГД, у градоначальника времени, похоже, нет). Мэр Екатеринбурга спрятал от журналистов дорогие часы… Журналисты, пришедшие на пресс-конференцию, обратили внимание на одну деталь в образе Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники пресс-конференции главы Екатеринбурга Алексея Орлова обратили внимание на забавную деталь: он пришел на мероприятие без часов. В кулуарах расхожа версия: мэр защитился от негатива. Дело в том, что в апреле, когда он общался со СМИ впервые, едва ли не главной темой стали его часы, похожие на Ulysse Nardin Chronometer Torpilleu. Их стоимость — 545 тысяч рублей. …и пропустил эвакуацию После пресс-конференции Орлова все обсуждали странный инцидент: якобы днем 16 декабря, когда шло мероприятие, где-то в администрации было короткое замыкание. «Сотрудников оперативно вывели на улицу (в отличие от областной власти, в мэрии схема действий в таких случаях отработана)», — поделился инсайдер. Впрочем, в пресс-службе «серого дома» парируют: если бы что-то такое действительно было, прозвучала бы сирена и ее все, включая участников пресс-конференции, услышали. Префекты Екатеринбурга отказались от корпоративов Причиной отказа от корпоративов называют все ту же — коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Главы районов Екатеринбурга второй год подряд отказываются от новогодних корпоративов — из-за пандемии COVID-19. Причем якобы самостоятельно — рекомендаций из мэрии не было. «Раньше существовала традиция под конец года неформально собираться, например, в каких-нибудь ДК — такой тимбилдинг. Да, понятно, что за год люди [сотрудники администраций] устали, им нужно отдохнуть. Но здоровье важнее», — объяснил статусный муниципальный служащий. «Ренова» отдала офис новому главе района Екатеринбурга Говорят, будущий глава нового района Екатеринбурга — Академического — Николай Смирнягин (он пока депутат гордумы) будет работать в офисе «Реновы» (компания застраивает этот район). «Пока не возведут здание префектуры, Смирнягин и его аппарат разместятся там — на условиях аренды», — поделился источник. Депутат пропустил переговоры с Орловым из-за COVID-19 Отсутствию депутата гордумы Александра Колесникова на закрытой встрече руководителей думских комиссий и фракций с мэром Алексеем Орловым 16 декабря нашлось объяснение. Говорят, он якобы на самоизоляции из-за коронавируса. Единственный ли это новый случай в депутатском корпусе, пока не известно. «Колесников ничего не потерял: встреча [с Орловым], хоть и длилась полтора часа, прошла максимально спокойно. Во втором чтении бюджет будет принят», — заверил один из участников. Экс-советница Высокинского сдружилась с топами УГМК Бывший советник экс-мэра Екатеринбурга, а ныне сенатора Александра Высокинского по экологии Ольга Старцева (возглавляла экосовет при горадминистрации) сейчас работает с окружением президента УГМК Искандера Махмудова. «Старцева недавно начала получать контракты на экологические проекты», — поделился инсайдер. Под Нижним Тагилом накрыли майнинговый склад на миллионы долларов По слухам, накануне силовики нагрянули на производственную базу в Нижнем Тагиле, где обнаружили 565 единиц спецоборудования для производства криптовалюты и четыре контейнера для этой техники. «Стоимость склада — миллионы долларов. В рамках уголовного дела выяснилось, что все это оборудование было похищено в Москве», — поделился инсайдер, знакомый с деталями операции. Фамилии фигурантов громкого дела пока не раскрываются. Уволенный мэр залег на дно Андрей Горбов перестал выходить на связь с коллегами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во власти обсуждают, что экс-мэр Белоярского Андрей Горбов, отправленный в отставку в ноябре, перестал выходить на связь с коллегами. У чиновников есть подозрение, что бывший градоначальник решил на некоторое время уйти в тень. Особенно в это верят с учетом скандала, который предшествовал увольнению: органы выяснили, что Горбов выписывал премии самому себе. Другие же настаивают, что экс-мэр просто устал от публичности: «Андрею надоело, что его обсуждают». «Молочный король» просит повышения Среди депутатов пошла молва, что бизнесмен Сергей Майзель, занимающийся производством молочной продукции, не собирается ограничиваться ролью простого члена общественного совета при заксобрании. По слухам, он собирается убедить спикера парламента Людмилу Бабушкину назначить его главой совета. Правда, отмечают слухачи, это желание противоречит планам нынешнего главы, адвоката Владимира Винницкого. «Ждем ожесточенную борьбу Винницкого с Майзелем», — потирают руки обитатели заксо. Будущее главы КРСУ предрешено Рассказывают, что директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Максим Прачик готовится покинуть свой пост уже к Новому году. Контракт топ-менеджера истекает 31 декабря, и в областном правительстве решено отпустить управленца. «Следующего директора подбирают скрупулезно», — констатируют знающие люди. По слухам, после смены руководства в структуру «Корпорации» собираются влить областное Агентство по привлечению инвестиций, а затем — план описывают как грандиозный — сделать КРСУ своеобразной управляющей компанией «Титановой долины». У нового главреда «Областной газеты» — первые проблемы Антон Стуликов уже столкнулся с враждебным отношением коллег Фото: Анна Майорова © URA.RU В профильных кругах обсуждают, что новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов уже столкнулся с враждебным отношением коллег. Рассказывают, что медиаменеджер за три недели работы успел испортить отношения с несколькими отделами, а своими первыми решениями вызвал недоумение всего коллектива. «Стуликов первым делом поставил своих людей в бухгалтерию, на место заместителей и в отдел кадров», — пересказывают собеседники. Пока работники «ОГ», по слухам, совсем не понимают, чего ждать от нового шефа. Руководство онкоцентра готовят к отставке Источники в белых халатах передают, что в ближайшее время руководство областного онкологического диспансера отправят в отставку. Дело в том, что всевозможные скандалы и разборки внутри региона обострились настолько, что для снятия напряжения решено пригласить московского специалиста. Свердловские металлурги отказались от корпоративов Крупные предприятия Урала отказались от приглашения на корпоративы звезд из Москвы. По данным источников URA.RU, металлургические холдинги (ТМК, УГМК и РМК) не готовы организовывать масштабные мероприятия, потому что есть угроза распространения коронавируса. «Поэтому не будет приглашенных звезд. Проведут либо мероприятия на открытом воздухе, либо корпоратив с ограниченным количеством людей и местными артистами», — утоняют инсайдеры. Полицейский, пойманный на «закладках», пытается придумать алиби Полицейский, обвинявшийся в продаже наркотиков, пытается оправдаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, что полицейский Екатеринбурга, который делал «закладки», а потом задерживал тех, кто за ними приходит, на самом деле мог иметь другие мотивы. По версии инсайдеров, старший лейтенант пытался заработать на наркоторговле, а про «последующее задержание» придумал, чтобы оправдаться. «Учитывая, что он закупал наркотики через интернет, чтобы сделать хотя бы несколько закладок, полагаю, что он владел денежными средствами и явно рассчитывал, что вложения окупятся», — высказывают мнение инсайдеры. В полиции Екатеринбурга произошел раскол Ходят слухи, что сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга недовольны некоторыми комментариями пресс-группы УМВД города. Дескать данные в отделах расходятся, и у одних сотрудников имеется более актуальная информация, чем у других. Некая рассогласованность вызвала конфликты внутри ведомства. Адвокаты объявят забастовку из-за долгов главка… Екатеринбургские адвокаты устали ждать выплаты от ГУ МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокаты по назначению в Екатеринбурге снова готовятся поставить ультиматум региональному ГУ МВД из-за неуплаты долгов, говорят инсайдеры. Ходят слухи, что задолженность главка перед юристами превышала 10 миллионов, что станет основанием для забастовки. Тем более, что проблема длится не один год. …, но далеко не у всех юристов хватит на это воли «Большинство адвокатов по назначению — это люди с обязательствами: семья, кредиты. Они не могут просто взять и не выйти на работу, потому что потеряют больше, чем главк», — сказал инсайдер. Он уверен, что забастовка может коснуться только самых авторитетных адвокатов по назначению, которые имеют заработок помимо этой работы. Массовый исход из генконсульства Азербайджана Говорят, что после отзыва генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова из самого консульства стали уходить сотрудники. «Люди стали увольняться именно после его отзыва. Вероятно, предстоит серьезное обновление по кадрам. Команда уходит», — рассказывают источники, близкие к консульству. Президента «Урала» просят не пускать на матчи Фанаты «Урала» не хотят видеть Григория Иванова на матчах с участием команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любопытную историю рассказывают высокопоставленные фанаты ФК «Урал». Последний матч команды перед новогодней паузой, в котором екатеринбуржцы неожиданно крупно обыграли «Ростов» со счетом 4:1, прошел практически без президента клуба Григория Иванова — такое бывает крайне редко. «Он не смог вовремя получить ПЦР-тест и зашел на стадион к самому концу матча», — объясняют собеседники. Теперь в умах поклонников футбола зреет озорная мысль обратиться к губернатору и спонсорам «Урала» с просьбой не пускать Иванова на матчи. Свердловчане думают про Новый год в Челябинске После того, как появились сообщения, что в Челябинской области все ночные заведения смогут законно работать в новогоднюю ночь, среди свердловчан пошли разговоры о том, что в соседнем регионе вполне можно встретить 2022-й. «А почему бы и нет. Летом же ездим туда на челябинские озера. А тут Новый год встретим. Пока наши власти молчат с правилами по новогодней ночи, пора уже думать, где ее проводить», — рассказывают жители Екатеринбурга. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рассказывают, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев сменил тактику общения со своим окружением, а его зам — Олег Чемезов — и вовсе запретил использовать одно слово в резиденции. Между тем в коридорах власти разгорается первый женский конфликт — между вернувшейся в регион Эльвирой Тукановой и главой мининвестиций Викторией Казаковой. Пока дамы спорят, новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов разгребает первые проблемы. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпредство ведет нового главу минздрава Говорят, операция по смене свердловского министра здравоохранения поставлена на контроль полпредства президента в УрФО. До подчиненных Владимира Якушева якобы довели, что основным кандидатом остается главврач больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев. Его кандидатуру, утверждают слухачи, уже согласовал Минздрав РФ, и ведомство держит прямую связь с полпредством по этому вопросу. Экс-помощница Якушева нашла работу Ходят слухи, что сотрудница полпредства в УрФО Анна Ленская, ушедшая в отставку на прошлой неделе, договорилась о новом месте работы. Бывшую помощницу Владимира Якушева в последнее время несколько раз видели в областном правительстве. «Правда, пока непонятно, приняли ли ее и на какую должность», — разводят руками слухачи. Губернатор сменил тактику общения с олигархами… В областной власти говорят, что губернатор Куйвашев принял новую тактику общения с лидерами крупнейших финансово-промышленных групп региона. Теперь с владельцами основных предприятий глава региона общается по отдельности, что в прежние времена было редкостью. «Общее собрание перенесено, состоится уже после Нового года», — знают слухмейкеры. …и воссоздал «клуб генералов» Одновременно с этим появились разговоры, что Куйвашеву удалось восстановить отношения между членами свердловского «клуба генералов» — главами силовых ведомств области. Отношения укрепились настолько, что Куйвашев впервые за несколько лет приедет на празднование Дня работника органов безопасности — так называемого Дня ФСБ, 20 декабря. «Перед выборами [губернатора в 2022 году] это положительный момент», — осторожно подмечают инсайдеры. Куйвашев потребовал от министра честный отчет В правительстве обсуждают, что после объезда объектов Универсиады, которые строят в Академическом районе, губернатор Евгений Куйвашев был не в лучшем расположении духа. Оценив увиденное, он потребовал от министра строительства Михаила Волкова предоставить абсолютно объективную информацию по графику возводимых сооружений. В частности, губернатора интересует ход строительства деревни Универсиады и кампуса, которыми занимается «Группа Синара». Есть мнение, что минстрой несколько приукрашивает реальную картину на данном направлении. Губернатор готовит сюрприз единороссам В партийной тусовке готовятся, что областное отделение «Единой России» ждет неожиданное назначение. Изначально предполагалось, что губернатор Куйвашев, возглавивший ячейку, сделает своим заместителем экс-секретаря Виктора Шептия. Теперь же, говорят, основной претендент другой — вице-спикер заксобрания Виктор Якимов. «Именно он фактически курировал партийные проекты последние несколько лет. Тем более, у него доверительные отношения с губернатором», — объясняют логику единороссы. Чемезов ввел запретное слово Областные чиновники со смехом пересказывают, что у вице-губернатора Олега Чемезова появилось ненавистное для него слово. «Оказывается, Олег Леонидович не выносит, когда на его просьбы отвечают: „Услышал“. Очень раздражается», — делятся в правительстве. Говорят, на эту фразу Чемезов, намекая на свое врачебное прошлое, возражает: «Я не лор, чтобы вы меня слышали. Я психотерапевт». Ионина научат быть губернатором Поговаривают, что замгубернатора Дмитрий Ионин, которого слухачи сватали в кадровый шорт-лист «Справедливой России», действительно попал в управленческий резерв. Но в другой — кремлевский. Есть информация, что весной политика ждут в Москве на учебе внутриполитического блока администрации президента РФ. «Ионина позвали на школу кадрового резерва. Это для тех, кто претендует на самые высокие посты», — болтают коллеги чиновника. И добавляют: Ионин сохраняет все шансы стать губернатором какого-либо региона в будущем, если не помешают его «старые истории». Высокинский ищет варианты в Москве По слухам, экс-глава Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский подыскивает варианты для продолжения карьеры в федеральных структурах. «Еще со времен подготовки Екатеринбурга к ЭКСПО у Александра Геннадьевича неплохие знакомства в Москве. И сейчас он ведет некоторое общение на тему дальнейшего трудоустройства», — поделился собеседник в местной политтусовке. У Казаковой появилась соперница В Белом доме наблюдают, что министр инвестиций Виктория Казакова и будущий руководитель департамента по туризму Эльмира Туканова заметно раздражаются в присутствии друг друга. Чиновники пересказывают, что леди в строгих костюмах не ладят настолько, что порой схлестываются прямо на совещаниях. В правительстве гадают о причинах — виновата работа или личные вопросы. И склоняются ко второму варианту. Советник Куйвашева купил элитную недвижимость Сплетники делятся, что неформальный советник губернатора Евгения Куйвашева, автор сентябрьской кампании «Единой России» Ринат Хазеев приобрел квартиру в клубном доме «Ленина, 8». По слухам, там же обзавелся жильем и его ближайший соратник Алексей Швайгерт. Жилой комплекс уже иронично называют новым «дворянским гнездом» и конкурентом широко известного «Тихвина» — вместе с политтехнологами осесть в доме планируют и другие обеспеченные горожане. Чернецкий расширит полномочия Екатеринбурга Собеседники во власти судачат, что процесс расширения строительных полномочий Екатеринбурга далеко не исчерпан. Первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий, по слухам, готовит предложение, что городу надо отдать еще и право на утверждение социальных нормативов в ходе возведения жилья. «Это острый вопрос, он вызывал споры власти и застройщиков — сколько школ, детсадов, других соцобъектов нужно строить в новых кварталах», — уточняют инсайдеры. Чернецкий же, полагают его коллеги по парламенту, слишком быстро вернулся в роль главного лоббиста Екатеринбурга на областном уровне. Ивачева отодвинули от губернаторских выборов Есть информация, что руководство области приняло принципиальное решение: вести переговоры по кандидату от КПРФ на губернаторских выборах-2022 напрямую с центральным комитетом партии. Лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева, говорят злые языки, к процессу решено не подключать. «Он показал себя как человек, не способный к серьезным договоренностям. Выдвигает слишком много личных требований», — объясняют в политкругах. Орлов расспросил депутата ГД о новых правилах жизни Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потратил вечер пятницы на разговор с председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым. По слухам, Орлова интересовало, по каким правилам будут жить мэры после утверждения нового закона о местном самоуправлении (читать 200-страничный документ, только-только поступивший на рассмотрение ГД, у градоначальника времени, похоже, нет). Мэр Екатеринбурга спрятал от журналистов дорогие часы… Участники пресс-конференции главы Екатеринбурга Алексея Орлова обратили внимание на забавную деталь: он пришел на мероприятие без часов. В кулуарах расхожа версия: мэр защитился от негатива. Дело в том, что в апреле, когда он общался со СМИ впервые, едва ли не главной темой стали его часы, похожие на Ulysse Nardin Chronometer Torpilleu. Их стоимость — 545 тысяч рублей. …и пропустил эвакуацию После пресс-конференции Орлова все обсуждали странный инцидент: якобы днем 16 декабря, когда шло мероприятие, где-то в администрации было короткое замыкание. «Сотрудников оперативно вывели на улицу (в отличие от областной власти, в мэрии схема действий в таких случаях отработана)», — поделился инсайдер. Впрочем, в пресс-службе «серого дома» парируют: если бы что-то такое действительно было, прозвучала бы сирена и ее все, включая участников пресс-конференции, услышали. Префекты Екатеринбурга отказались от корпоративов Главы районов Екатеринбурга второй год подряд отказываются от новогодних корпоративов — из-за пандемии COVID-19. Причем якобы самостоятельно — рекомендаций из мэрии не было. «Раньше существовала традиция под конец года неформально собираться, например, в каких-нибудь ДК — такой тимбилдинг. Да, понятно, что за год люди [сотрудники администраций] устали, им нужно отдохнуть. Но здоровье важнее», — объяснил статусный муниципальный служащий. «Ренова» отдала офис новому главе района Екатеринбурга Говорят, будущий глава нового района Екатеринбурга — Академического — Николай Смирнягин (он пока депутат гордумы) будет работать в офисе «Реновы» (компания застраивает этот район). «Пока не возведут здание префектуры, Смирнягин и его аппарат разместятся там — на условиях аренды», — поделился источник. Депутат пропустил переговоры с Орловым из-за COVID-19 Отсутствию депутата гордумы Александра Колесникова на закрытой встрече руководителей думских комиссий и фракций с мэром Алексеем Орловым 16 декабря нашлось объяснение. Говорят, он якобы на самоизоляции из-за коронавируса. Единственный ли это новый случай в депутатском корпусе, пока не известно. «Колесников ничего не потерял: встреча [с Орловым], хоть и длилась полтора часа, прошла максимально спокойно. Во втором чтении бюджет будет принят», — заверил один из участников. Экс-советница Высокинского сдружилась с топами УГМК Бывший советник экс-мэра Екатеринбурга, а ныне сенатора Александра Высокинского по экологии Ольга Старцева (возглавляла экосовет при горадминистрации) сейчас работает с окружением президента УГМК Искандера Махмудова. «Старцева недавно начала получать контракты на экологические проекты», — поделился инсайдер. Под Нижним Тагилом накрыли майнинговый склад на миллионы долларов По слухам, накануне силовики нагрянули на производственную базу в Нижнем Тагиле, где обнаружили 565 единиц спецоборудования для производства криптовалюты и четыре контейнера для этой техники. «Стоимость склада — миллионы долларов. В рамках уголовного дела выяснилось, что все это оборудование было похищено в Москве», — поделился инсайдер, знакомый с деталями операции. Фамилии фигурантов громкого дела пока не раскрываются. Уволенный мэр залег на дно Во власти обсуждают, что экс-мэр Белоярского Андрей Горбов, отправленный в отставку в ноябре, перестал выходить на связь с коллегами. У чиновников есть подозрение, что бывший градоначальник решил на некоторое время уйти в тень. Особенно в это верят с учетом скандала, который предшествовал увольнению: органы выяснили, что Горбов выписывал премии самому себе. Другие же настаивают, что экс-мэр просто устал от публичности: «Андрею надоело, что его обсуждают». «Молочный король» просит повышения Среди депутатов пошла молва, что бизнесмен Сергей Майзель, занимающийся производством молочной продукции, не собирается ограничиваться ролью простого члена общественного совета при заксобрании. По слухам, он собирается убедить спикера парламента Людмилу Бабушкину назначить его главой совета. Правда, отмечают слухачи, это желание противоречит планам нынешнего главы, адвоката Владимира Винницкого. «Ждем ожесточенную борьбу Винницкого с Майзелем», — потирают руки обитатели заксо. Будущее главы КРСУ предрешено Рассказывают, что директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Максим Прачик готовится покинуть свой пост уже к Новому году. Контракт топ-менеджера истекает 31 декабря, и в областном правительстве решено отпустить управленца. «Следующего директора подбирают скрупулезно», — констатируют знающие люди. По слухам, после смены руководства в структуру «Корпорации» собираются влить областное Агентство по привлечению инвестиций, а затем — план описывают как грандиозный — сделать КРСУ своеобразной управляющей компанией «Титановой долины». У нового главреда «Областной газеты» — первые проблемы В профильных кругах обсуждают, что новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов уже столкнулся с враждебным отношением коллег. Рассказывают, что медиаменеджер за три недели работы успел испортить отношения с несколькими отделами, а своими первыми решениями вызвал недоумение всего коллектива. «Стуликов первым делом поставил своих людей в бухгалтерию, на место заместителей и в отдел кадров», — пересказывают собеседники. Пока работники «ОГ», по слухам, совсем не понимают, чего ждать от нового шефа. Руководство онкоцентра готовят к отставке Источники в белых халатах передают, что в ближайшее время руководство областного онкологического диспансера отправят в отставку. Дело в том, что всевозможные скандалы и разборки внутри региона обострились настолько, что для снятия напряжения решено пригласить московского специалиста. Свердловские металлурги отказались от корпоративов Крупные предприятия Урала отказались от приглашения на корпоративы звезд из Москвы. По данным источников URA.RU, металлургические холдинги (ТМК, УГМК и РМК) не готовы организовывать масштабные мероприятия, потому что есть угроза распространения коронавируса. «Поэтому не будет приглашенных звезд. Проведут либо мероприятия на открытом воздухе, либо корпоратив с ограниченным количеством людей и местными артистами», — утоняют инсайдеры. Полицейский, пойманный на «закладках», пытается придумать алиби Говорят, что полицейский Екатеринбурга, который делал «закладки», а потом задерживал тех, кто за ними приходит, на самом деле мог иметь другие мотивы. По версии инсайдеров, старший лейтенант пытался заработать на наркоторговле, а про «последующее задержание» придумал, чтобы оправдаться. «Учитывая, что он закупал наркотики через интернет, чтобы сделать хотя бы несколько закладок, полагаю, что он владел денежными средствами и явно рассчитывал, что вложения окупятся», — высказывают мнение инсайдеры. В полиции Екатеринбурга произошел раскол Ходят слухи, что сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга недовольны некоторыми комментариями пресс-группы УМВД города. Дескать данные в отделах расходятся, и у одних сотрудников имеется более актуальная информация, чем у других. Некая рассогласованность вызвала конфликты внутри ведомства. Адвокаты объявят забастовку из-за долгов главка… Адвокаты по назначению в Екатеринбурге снова готовятся поставить ультиматум региональному ГУ МВД из-за неуплаты долгов, говорят инсайдеры. Ходят слухи, что задолженность главка перед юристами превышала 10 миллионов, что станет основанием для забастовки. Тем более, что проблема длится не один год. …, но далеко не у всех юристов хватит на это воли «Большинство адвокатов по назначению — это люди с обязательствами: семья, кредиты. Они не могут просто взять и не выйти на работу, потому что потеряют больше, чем главк», — сказал инсайдер. Он уверен, что забастовка может коснуться только самых авторитетных адвокатов по назначению, которые имеют заработок помимо этой работы. Массовый исход из генконсульства Азербайджана Говорят, что после отзыва генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова из самого консульства стали уходить сотрудники. «Люди стали увольняться именно после его отзыва. Вероятно, предстоит серьезное обновление по кадрам. Команда уходит», — рассказывают источники, близкие к консульству. Президента «Урала» просят не пускать на матчи Любопытную историю рассказывают высокопоставленные фанаты ФК «Урал». Последний матч команды перед новогодней паузой, в котором екатеринбуржцы неожиданно крупно обыграли «Ростов» со счетом 4:1, прошел практически без президента клуба Григория Иванова — такое бывает крайне редко. «Он не смог вовремя получить ПЦР-тест и зашел на стадион к самому концу матча», — объясняют собеседники. Теперь в умах поклонников футбола зреет озорная мысль обратиться к губернатору и спонсорам «Урала» с просьбой не пускать Иванова на матчи. Свердловчане думают про Новый год в Челябинске После того, как появились сообщения, что в Челябинской области все ночные заведения смогут законно работать в новогоднюю ночь, среди свердловчан пошли разговоры о том, что в соседнем регионе вполне можно встретить 2022-й. «А почему бы и нет. Летом же ездим туда на челябинские озера. А тут Новый год встретим. Пока наши власти молчат с правилами по новогодней ночи, пора уже думать, где ее проводить», — рассказывают жители Екатеринбурга. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.