Советник Куйвашева тайно встречается с депутатами Екатеринбурга

Сначала был ужин, где спросили про деньги, а потом — серия бесед со скрытым смыслом

23 декабря 2021 в 19:43 Размер текста - 17 +

В политтусовке про встречи Хазеева с депутатами пока больше вопросов, чем ответов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неформальный советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев проводит встречи с депутатами думы Екатеринбурга. Серия переговоров началась с ужина в центре города в ноябре. По некоторым данным, на нем могли обсуждать итоги выборов-2021 и планы на губернаторскую кампанию в 2022 году. С чем связана последующая активность, доподлинно не известно. У собеседников URA.RU в муниципальной власти несколько версий. Некоторые источники утверждают, что инициатором ноябрьской встречи (ее место тщательно скрывается) был якобы сам Хазеев. Оценки количества участников разнятся: одни говорят, было до десяти человек, другие — больше (и не только из «Единой России»). Точно известно лишь, что присутствовали первые лица думы — спикер Игорь Володин и его зам, один из фронтменов ЗАО «Таганский ряд» Виктор Тестов. Сами они в разговоре с URA.RU не подтвердили и не опровергли это. Среди участников ноябрьской неформальной встречи были Игорь Володин (слева) И Виктор Тестов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Хазеев дал понять, что избирательная кампания губернатора стартует в феврале. И нужно быть готовыми в нее включиться», — передал свидетель. Как известно, во время выборов в заксобрание и Госдуму резиденция главы региона прибегла к помощи некоторых одномандатников из гордумы: кто-то (как Володин) согласился быть в списках «ЕР» и поработать в округах, кто-то активизировал электоральные сетки. «Вторая часть ужина [с Хазеевым] была ни о чем: просто разговор», — продолжил он. Интересно, что, когда проходила эта встреча, замгубернатора Олега Чемезова уже назначили вице-губернатором по внутренней политике (пока он работает с приставкой «и. о.»). В политтусовке ранее предсказывали, что он попытается оттеснить Хазеева — основного подрядчика на всех крупных выборах в регионе последних лет — от кампании-2022, и конфликт между ними неизбежен. Ходят слухи, что в одном из разговоров Хазеев озвучил, когда стартует кампания Евгения Куйвашева (на фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Впрочем, другой участник беседы утверждает, что переизбрание Куйвашева не упоминалось: «Хазеев просто описал, как проходили выборы в ГД и заксо, какие ошибки допускались и прочее. Тестов в шутку поинтересовался, где отчет за потраченные деньги (имеются в виду средства из рекордно большого областного предвыборного фонда — прим. URA.RU). Хазеев ответил, что отчитался перед губернатором». А третий собеседник и вовсе заявил, что никаких выборов в повестке не было, и в целом ужин походил на протокольное мероприятие. Дальше — в середине ноября и декабре — Хазеев якобы начал общаться с некоторыми депутатами уже по отдельности. Причем его визави, по словам одного из источников, — представляют разные лагеря большой прогубернаторской коалиции, сменившей власть в Екатеринбурге в 2018 году. Поговаривают, Хазеев на таких встречах неожиданно дает понять, что координировать работу думы будет теперь он. Сейчас за это отвечают два человека: замгубернатора Валерий Чайников (от резиденции главы региона) и мэр Алексей Орлов. Ввиду крепости их аппаратных позиций опрошенные URA.RU участники городских политических интриг сомневаются, что Хазеев транслирует подобные установки. «Но допускаю, что он позиционирует себя как коммуникатора: мол, если есть какие-то вопросы к команде губернатора — передавайте через меня. Хочет показать шефу, что держит руку на пульсе в преддверии старта его кампании», — допустил один из источников. Источники во власти уверены, что Алексей Орлов не допустит пиарщика к кампании-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собеседник, участвовавший в ноябрьском ужине с Хазеевым (но не являющийся свидетелем его дальнейших разговоров с депутатами), сомневается, что это возможно, поскольку политтехнолог не обладает официальным статусом и потому для депутатов не гарант. У него своя версия: пиарщик готовится к выборам в думу в 2023 году. На выборах 2018 года главным технологом был именно он. Но источник в городской власти, также осведомленный о встречах, уверен, что конфигурация не повторится. Во-первых, из-за низкого результата «Единой России» в 2021-м (Хазеев руководил политтехнологическим штабом), во-вторых, этого якобы не допустит мэр Орлов. По слухам, его пиар-блок уже получил задачу от резиденции по довыборам в гордуму по Ленинскому и Верх-Исетскому округу (№10 и №2 соответственно). Хотя прошлые довыборы, 2020 года, по Верх-Исетскому округу №4 и Ленинскому округу №10, курировал Хазеев. Узнать у него, действительно ли его кулуарные встречи с муниципальными депутатами имеют место, корреспонденту не удалось. Хазеев положил трубку, как только услышал, что ему звонят из СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Неформальный советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев проводит встречи с депутатами думы Екатеринбурга. Серия переговоров началась с ужина в центре города в ноябре. По некоторым данным, на нем могли обсуждать итоги выборов-2021 и планы на губернаторскую кампанию в 2022 году. С чем связана последующая активность, доподлинно не известно. У собеседников URA.RU в муниципальной власти несколько версий. Некоторые источники утверждают, что инициатором ноябрьской встречи (ее место тщательно скрывается) был якобы сам Хазеев. Оценки количества участников разнятся: одни говорят, было до десяти человек, другие — больше (и не только из «Единой России»). Точно известно лишь, что присутствовали первые лица думы — спикер Игорь Володин и его зам, один из фронтменов ЗАО «Таганский ряд» Виктор Тестов. Сами они в разговоре с URA.RU не подтвердили и не опровергли это. «Хазеев дал понять, что избирательная кампания губернатора стартует в феврале. И нужно быть готовыми в нее включиться», — передал свидетель. Как известно, во время выборов в заксобрание и Госдуму резиденция главы региона прибегла к помощи некоторых одномандатников из гордумы: кто-то (как Володин) согласился быть в списках «ЕР» и поработать в округах, кто-то активизировал электоральные сетки. «Вторая часть ужина [с Хазеевым] была ни о чем: просто разговор», — продолжил он. Интересно, что, когда проходила эта встреча, замгубернатора Олега Чемезова уже назначили вице-губернатором по внутренней политике (пока он работает с приставкой «и. о.»). В политтусовке ранее предсказывали, что он попытается оттеснить Хазеева — основного подрядчика на всех крупных выборах в регионе последних лет — от кампании-2022, и конфликт между ними неизбежен. Впрочем, другой участник беседы утверждает, что переизбрание Куйвашева не упоминалось: «Хазеев просто описал, как проходили выборы в ГД и заксо, какие ошибки допускались и прочее. Тестов в шутку поинтересовался, где отчет за потраченные деньги (имеются в виду средства из рекордно большого областного предвыборного фонда — прим. URA.RU). Хазеев ответил, что отчитался перед губернатором». А третий собеседник и вовсе заявил, что никаких выборов в повестке не было, и в целом ужин походил на протокольное мероприятие. Дальше — в середине ноября и декабре — Хазеев якобы начал общаться с некоторыми депутатами уже по отдельности. Причем его визави, по словам одного из источников, — представляют разные лагеря большой прогубернаторской коалиции, сменившей власть в Екатеринбурге в 2018 году. Поговаривают, Хазеев на таких встречах неожиданно дает понять, что координировать работу думы будет теперь он. Сейчас за это отвечают два человека: замгубернатора Валерий Чайников (от резиденции главы региона) и мэр Алексей Орлов. Ввиду крепости их аппаратных позиций опрошенные URA.RU участники городских политических интриг сомневаются, что Хазеев транслирует подобные установки. «Но допускаю, что он позиционирует себя как коммуникатора: мол, если есть какие-то вопросы к команде губернатора — передавайте через меня. Хочет показать шефу, что держит руку на пульсе в преддверии старта его кампании», — допустил один из источников. Собеседник, участвовавший в ноябрьском ужине с Хазеевым (но не являющийся свидетелем его дальнейших разговоров с депутатами), сомневается, что это возможно, поскольку политтехнолог не обладает официальным статусом и потому для депутатов не гарант. У него своя версия: пиарщик готовится к выборам в думу в 2023 году. На выборах 2018 года главным технологом был именно он. Но источник в городской власти, также осведомленный о встречах, уверен, что конфигурация не повторится. Во-первых, из-за низкого результата «Единой России» в 2021-м (Хазеев руководил политтехнологическим штабом), во-вторых, этого якобы не допустит мэр Орлов. По слухам, его пиар-блок уже получил задачу от резиденции по довыборам в гордуму по Ленинскому и Верх-Исетскому округу (№10 и №2 соответственно). Хотя прошлые довыборы, 2020 года, по Верх-Исетскому округу №4 и Ленинскому округу №10, курировал Хазеев. Узнать у него, действительно ли его кулуарные встречи с муниципальными депутатами имеют место, корреспонденту не удалось. Хазеев положил трубку, как только услышал, что ему звонят из СМИ.