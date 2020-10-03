За битвой в Екатеринбурге стоит технолог из 1990-х

Ринату Хазееву доверили провести в гордуму Екатеринбурга кандидатов от партии власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участие в довыборах в гордуму Екатеринбурга православной активистки Оксаны Ивановой и общественника Александра Смолина от «Справедливой России» — задумка политтехнолога Рината Хазеева, который администрирует кампанию, имея на это мандат областных властей. Хазеев отвечает за победу кандидатов от «Единой России», и от того, чем закончится голосование 22 ноября, будет зависеть, доверят ли ему выборы в Заксобрание Свердловской области в 2021 году и кампании основных кандидатов в Госдуму.

По информации URA.RU, последние недели Хазеев по поручению политического вице-губернатора Сергея Бидонько формировал конфигурацию предстоящей кампании. Главной его задачей на этом этапе была победа на праймериз «Единой России» экс-депутата гордумы от «Справедливой России» Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и бизнесмена Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район), который ранее так же был связан с «СР».

Политтехнологу поручили подготовить праймериз «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Изначально планировалось, что праймериз пройдут 22 сентября. Однако за несколько дней до внутрипартийного голосования Хазеев и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий пришли к выводу, что, если праймериз пройдут в этот день, Швалев может проиграть. В округе у него был серьезный конкурент — Игорь Рубцов, помощник депутата заксобрания, совладельца «Таганского ряда» и одного из главных спонсоров «ЕР» Анатолия Никифорова, имеющего свой взгляд на довыборы.

Поняв, что, поскольку Никифоров контролирует Верх-Исетское отделение партии, выборщики могут проголосовать за Рубцова, Хазеев рекомендовал перенести праймериз на 25 сентября. А за сутки до голосования его правила скорректировали. Формально из-за внезапного заражения коронавирусом секретаря Ленинского отделения «ЕР», главы района Дмитрия Ноженко, партия заменила значительную часть выборщиков и провела голосование по двум округам в одном месте.

Одновременно с праймериз «ЕР» Ринат Хазеев вел переговоры с другими партиями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несмотря на скандал (пятеро депутатов отказались признавать итоги праймериз и пожаловались федеральному руководству «Единой России»), «ЕР» 28 сентября утвердила выдвижение Швалева и Чачина на довыборы. Параллельно Хазеев расчищал округа от конкурентов.

Как сообщают источники URA.RU, по итогам его переговоров с партийными функционерами от борьбы с «ЕР» фактически отказались КПРФ и ЛДПР, выдвинувшие малоизвестных кандидатов. Коммунистов в округах представят активисты Виталий Ряписов (округ №9) и Ольга Прожерина (округ №3), а либерал-демократов — депутат из Асбеста Александр Каптюг (№3) и Евгений Луконин (№9).

В интриге вокруг праймериз партии «Яблока», которая выдвинула на довыборы Владислава Постникова (№3) и Дмитрия Трынова (№9), согласившихся, по информации агентства, не критиковать Швалева и Чачина, Хазееву помог депутат Константин Киселев. Он считается консультантом Игоря Володина — лидера большинства в гордуме. «Хазеев, скорее всего, не просил об этом Киселева. И не разговаривал с самим „Яблоком“», — отмечает инсайдер.

Таким образом, единственной оппозиционной партией, выдвинувшей кандидатов, имеющих узнаваемость, стала «Справедливая Россия». Иванова, известная по защите проекта строительства храма возле драмтеатра во время протестов в мае 2019 года, представит партию в Верх-Исетском районе. А Алекандр Смолин, с 2013-го по 2018 годы входивший во фракцию «СР» в гордуме Екатеринбурга и, по неподтвержденной информации, имеющий поддержку «Атомстройкомплекса», зарегистрирован в округе №9.

Александр Смолин будет конкурировать с кандидатом от власти в Ленинском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В отличие от ЛДПР и КПРФ, „Справедливая Россия“ не будет исполнять на этих довыборах декоративную функцию. Пока сложно говорить, насколько серьезны политические амбиции Оксаны Ивановой, но то, что Смолин способен доставить кандидатам от власти головную боль, — это точно», — отметил в разговоре с агентством директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

По словам источника URA.RU во властных структурах, выдвижение этих кандидатов от «СР» — попытка администраторов создать видимость конкурентной борьбы и придать легитимности довыборам. «Хазеев умеет делать яркие, интересные кампании. Если ему удастся провести задумку, это будет его заявкой на право курировать выборы всех уровней в регионе в 2021 году», — описал ситуацию инсайдер, затруднившись назвать условия, на которых Хазеев договорился с «эсерами». «Но это были непростые переговоры», — отметил он. Другой собеседник агентства настаивает, что коммуникация руководителя свердловского отделения СР Андрея Кузнецова выстроена не с Хазеевым, а с Сергеем Бидонько.

Хазеев — один из участников легендарного политтехнологического альянса конца 90-х — начала нулевых «Бакстеры». Другие участники этого творческого объединения также известны: Олег Матвейчев недавно возглавлял прокремлевский ЭИСИ, Дмитрий Гусев регулярно выпускает цитируемые рейтинги депутатов Госдумы. Сам Хазеев был консультантом Олега Чиркунова, когда тот был губернатором Пермского края.

По мнению Русакова, конкуренция на довыборах — «хороший маркетинговый ход», который впоследствии можно выгодно продать. «Но такие игры могут быть опасны», — подчеркнул он.

Выдвижение Оксаны Ивановой так же является частью интриги, знают инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Кузнецов заявил URA.RU, что, хоть и знаком с Ринатом Хазеевым и периодически с ним встречается, они не обсуждали между собой предстоящую кампанию. «Наши кандидаты будут идти на победу. Я думаю, это скоро все увидят», — сказал он. Получить комментарий Рината Хазеева на момент публикации не удалось. Инсайдер из окружения политтехнолога предположил, что Хазеев не будет заниматься самой кампанией. «Его задачей было обеспечить Швалеву и Чачину результат на праймериз, оформить конфигурацию кампании, расставить силы в округах. Их дальнейшим продвижением, скорее всего, займутся приглашенные консультанты», — заверил собеседник агентства.