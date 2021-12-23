Курганские инсайды: Общий враг Шумкова и Ильтякова

О обидах медиков, компромате на активистов и страхе рабочих из-за зарплат. Выпуск №951

24 декабря 2021 в 19:28 Размер текста - 17 +

Курганцы могут рассчитывать на внимание московских урбанистов и блогеров фото: коллаж URA.RU Глава региона Вадим Шумков вынужден вмешаться в конфликт между курганцами и застройщиком. В курганской мэрии тем временем появился новый первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Ему прочат повышение и важные функции. Медики, тем временем, не дождались внимания от нового главы депздрава Алексея Сигидаева, которому писали письмо о проблемах медицины. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Вадим Шумков был вынужден вмешаться в конфликт, связанный со стройками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Шумков вместе с депутатом проверили скандального застройщика Глава региона Вадим Шумков и депутат Госдумы Александр Ильтяков, по слухам, проверяли документы, связанные с работой одного из курганских застройщиков. Законность выделения участков курганскому бизнесмену сейчас проверяют следователи областного СУ СК. Так же с его компанией судятся жители нескольких домов Кургана. «Шумков с Ильтяковым подняли все документы по компаниям застройщика. Губернатору надоела постоянная шумиха вокруг объектов», — объяснили сплетники. Коммунальщики ждут помощи Шумкова В районах обсуждают высказывание губернатора Шумкова по проблемам с котельными и запасам топлива. Недавно во время эфира глава региона анонсировал проверки силовиков в тех районах, где проблемы с отоплением. Инсайдеры рассказывают, что с топливом (особенно с углем из-за роста закупочных цен) есть проблемы и в других регионах, но там до вмешательства правоохранительных органов пока не дошло. «Шумков же просит силовиков проверить ресурсников. Вероятно, он очень недоволен. Ему пришлось дополнительно изыскивать деньги на отопление проблемных районов, при том, что все средства из бюджета до муниципалитетов довели вовремя. Кто там что наворотил на местах пока непонятно. Но история может получить интересное развитие», — говорят инсайдеры из коммунальной сферы. Экс-высокопоставленный чиновник ищет работу Бывший вице-губернатор Владислав Кузнецов ждет приглашения на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов пока не вышел на новую работу. Он все еще ждет согласования на вероятные должности, причем рассматривает несколько вариантов. «Уровень компетенции Кузнецова позволяет ему получить хорошую работу. По всей вероятности, к новому году его согласуют на новом месте работы в Москве», — считают слухачи. После скандала в храме к мэру приставили религиоведа Курганские сплетники поделились наблюдением, что после скандала с платком Dior, который на молебен надела глава Кургана Елена Ситникова, ей первым замом поставили доцента-религиоведа Павла Каргаполова. Бывший помощник губернатора имеет ученое звание: «преподаватель-исследователь» по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Философия, этика и религиоведение». «У Павла Александровича, безусловно, помимо этих знаний есть и многие другие, но удивительное совпадение нельзя не заметить», — говорят слухачи из мэрии. Новый зам мэра будет вычислять коррупционеров Павел Каргаполов занял должность заммэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-помощник губернатора Павел Каргаполов, назначенный первым замом мэра Кургана, отмечают сплетники, имеет опыт антикоррупционной работы. Ею в правительстве он занимался три года. «Не исключено, что решение поставить в мэрию на высокопоставленный пост именно Каргаполова возникло после серии уголовных скандалов. Так сейчас следователи разбираются с выделением земельных участков застройщикам, антимонопольщиков беспокоит организация ярмарок, много вопросов по автобусным перевозкам. Может Каргаполов сможет наладить работу», — считают инсайдеры. Новому зам мэра Кургана прочат повышение Новый первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов в будущем может стать главой Кургана, считают инсайдеры. «Вполне вероятно, его поставили на эту должность с прицелом на будущее. Подобным образом власти уже неоднократно делали ранее», — рассказал один из инсайдеров. В качестве еще одного подтверждения такой версии сплетники отмечают тот факт, что городские власти с момента назначения Каргаполова стали активно включать его в повестку. «Он уже появлялся в таких новостях на сайте мэрии, где, казалось бы, его можно было и не упоминать. Но его присутствие подчеркивалось отдельно, и на фото он был рядом с главой города Еленой Ситниковой», — переговариваются сплетники. В Кургане обсуждают претендентов на пост заместителя пиарщика Шумкова Пиарщик губернатора Александр Тетерин ищет заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителем директора регионального департамента информационной и внутренней политики Александра Тетерина может стать Татьяна Панкова, которая много лет работает в пресс-службе губернатора. «Она сейчас занимает должность заведующего сектором информационно-организационной работы. Еще есть Вероника Волкова, которая выше по должности. Но по факту сейчас во время отсутствия Тетерина всем рулит именно Панкова», — рассказывают инсайдеры. По их данным, сейчас Панкова, по сути, выполняет ту же работу, что ранее выполняла экс-замдиректора департамента Юлия Фролова. Медики не дождались помощи от нового главы депздрава После письма врачей больницы скорой помощи к новому главе депздрава Алексею Сигидаеву, где они сообщили о проблемах в БСМП, медперсонал ждал встречи. Но Сигидаев, говорят слухачи, никак не отреагировал. «Единственное, мы увидели его интервью в СМИ, где он сказал, что мы поступили неправильно, обратившись через журналистов», — обсуждают в медицинском сообществе. Также врачи вспомнили, как Сигидаев в первую волну пандемии назвал главной причиной переполненности стационаров, саботаж врачей. «Вдумайтесь, не проблемы первичного звена, которое захлебнулось, ни неграмотных руководителей, а врачей, тех, кто в поте лица работает в красной зоне», — с возмущением рассказали медики. Для скандальной курганской школы закажут новую экспертизу Курганскую школу заново оценят, чтобы выкупить у инвестора в «ноль» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области, по слухам, закажут новую экспертизу по оценке стоимости школы в Кетовском районе. «Планируется заказ новой экспертизы. Специалисты говорят, что она поможет продать школу за минимально возможную стоимость, чтобы подрядчик только вышел «в ноль», — сообщают сплетники. Новую школу в Кетовском районе инвестор не может продать властям с 2020 года. Власти региона не могут договориться с застройщиком о цене школы. Представители родителей школьников из Кетово из-за этого устроили пикеты возле зданий органов власти в Кургане, Екатеринбурге и Москве. На активистов собирают компромат Поговаривают, что чиновники начали собирать компромат на активистов родкомитета, которые устраивают пикеты. Выясняют подробности семейной жизни, интересуются характеристиками, финансовым положением. «Давить пытаются и через учителей старой школы. Выговоры учителям прилетают даже за комментарии родителей в соцсетях. Cлухачи поясняют: «Просто у властей много вопросов «за чей счет банкет», поэтому узнают, в том числе и у коллег учителей из старой школы», — говорят инсайдеры. Сотрудников полиции могут оставить без новогодних премий Сотрудники полиции ожидали премии к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления МВД по Курганской области, по слухам, могут остаться без годовых премий. «Раньше перед Новым годом полицейским всегда выдавали премии. Но в этом году уже предупредили, что ждать их не стоит. Говорят, что денег на это нет», — рассказывают сплетники. Ранее сообщалось, что ко дню полиции 10 ноября всем сотрудникам областного УМВД дали премии — по 9,5 тысячи рублей независимо от занимаемой должности. Экс-осужденный руководитель хотел покаяться перед подчиненными Бывший руководитель Росреестра в Курганской области Олег Молчанов хотел прийти к подчиненным и покаяться. Недавно его признали виновным в превышении должностных полномочий. Молчанов незаконно требовал от подчиненных возвращать деньги, полученные в качестве премий. «Видеть его никто не захотел на работе. С ним были у многих напряженные отношения, он не уважительно относился к подчиненным. Его покаяние — лишнее», — считают инсайдеры. На курганских заводах боятся получать новые премии Курганские рабочие ждут повышения зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочие курганских заводов, по слухам, опасаются, что работодатели не повысят зарплату, как обещали. За счет премии, которую им выплатили после снижения коммунальных тарифов, им урежут другие надбавки. «Недавно увидели приказ, что нам вручат новую премию. Это, конечно, хорошо, но мы не удивимся, если какие-то другие премии сократят. С подобными мерами уже сталкивались», — передают сплетники. С июля в регионе снизился тариф на электричество для предприятий. Летом губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил бизнесменам направить полученную экономию на повышение зарплат работников. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава региона Вадим Шумков вынужден вмешаться в конфликт между курганцами и застройщиком. В курганской мэрии тем временем появился новый первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Ему прочат повышение и важные функции. Медики, тем временем, не дождались внимания от нового главы депздрава Алексея Сигидаева, которому писали письмо о проблемах медицины. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Шумков вместе с депутатом проверили скандального застройщика Глава региона Вадим Шумков и депутат Госдумы Александр Ильтяков, по слухам, проверяли документы, связанные с работой одного из курганских застройщиков. Законность выделения участков курганскому бизнесмену сейчас проверяют следователи областного СУ СК. Так же с его компанией судятся жители нескольких домов Кургана. «Шумков с Ильтяковым подняли все документы по компаниям застройщика. Губернатору надоела постоянная шумиха вокруг объектов», — объяснили сплетники. Коммунальщики ждут помощи Шумкова В районах обсуждают высказывание губернатора Шумкова по проблемам с котельными и запасам топлива. Недавно во время эфира глава региона анонсировал проверки силовиков в тех районах, где проблемы с отоплением. Инсайдеры рассказывают, что с топливом (особенно с углем из-за роста закупочных цен) есть проблемы и в других регионах, но там до вмешательства правоохранительных органов пока не дошло. «Шумков же просит силовиков проверить ресурсников. Вероятно, он очень недоволен. Ему пришлось дополнительно изыскивать деньги на отопление проблемных районов, при том, что все средства из бюджета до муниципалитетов довели вовремя. Кто там что наворотил на местах пока непонятно. Но история может получить интересное развитие», — говорят инсайдеры из коммунальной сферы. Экс-высокопоставленный чиновник ищет работу Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов пока не вышел на новую работу. Он все еще ждет согласования на вероятные должности, причем рассматривает несколько вариантов. «Уровень компетенции Кузнецова позволяет ему получить хорошую работу. По всей вероятности, к новому году его согласуют на новом месте работы в Москве», — считают слухачи. После скандала в храме к мэру приставили религиоведа Курганские сплетники поделились наблюдением, что после скандала с платком Dior, который на молебен надела глава Кургана Елена Ситникова, ей первым замом поставили доцента-религиоведа Павла Каргаполова. Бывший помощник губернатора имеет ученое звание: «преподаватель-исследователь» по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Философия, этика и религиоведение». «У Павла Александровича, безусловно, помимо этих знаний есть и многие другие, но удивительное совпадение нельзя не заметить», — говорят слухачи из мэрии. Новый зам мэра будет вычислять коррупционеров Экс-помощник губернатора Павел Каргаполов, назначенный первым замом мэра Кургана, отмечают сплетники, имеет опыт антикоррупционной работы. Ею в правительстве он занимался три года. «Не исключено, что решение поставить в мэрию на высокопоставленный пост именно Каргаполова возникло после серии уголовных скандалов. Так сейчас следователи разбираются с выделением земельных участков застройщикам, антимонопольщиков беспокоит организация ярмарок, много вопросов по автобусным перевозкам. Может Каргаполов сможет наладить работу», — считают инсайдеры. Новому зам мэра Кургана прочат повышение Новый первый заместитель мэра Кургана Павел Каргаполов в будущем может стать главой Кургана, считают инсайдеры. «Вполне вероятно, его поставили на эту должность с прицелом на будущее. Подобным образом власти уже неоднократно делали ранее», — рассказал один из инсайдеров. В качестве еще одного подтверждения такой версии сплетники отмечают тот факт, что городские власти с момента назначения Каргаполова стали активно включать его в повестку. «Он уже появлялся в таких новостях на сайте мэрии, где, казалось бы, его можно было и не упоминать. Но его присутствие подчеркивалось отдельно, и на фото он был рядом с главой города Еленой Ситниковой», — переговариваются сплетники. В Кургане обсуждают претендентов на пост заместителя пиарщика Шумкова Заместителем директора регионального департамента информационной и внутренней политики Александра Тетерина может стать Татьяна Панкова, которая много лет работает в пресс-службе губернатора. «Она сейчас занимает должность заведующего сектором информационно-организационной работы. Еще есть Вероника Волкова, которая выше по должности. Но по факту сейчас во время отсутствия Тетерина всем рулит именно Панкова», — рассказывают инсайдеры. По их данным, сейчас Панкова, по сути, выполняет ту же работу, что ранее выполняла экс-замдиректора департамента Юлия Фролова. Медики не дождались помощи от нового главы депздрава После письма врачей больницы скорой помощи к новому главе депздрава Алексею Сигидаеву, где они сообщили о проблемах в БСМП, медперсонал ждал встречи. Но Сигидаев, говорят слухачи, никак не отреагировал. «Единственное, мы увидели его интервью в СМИ, где он сказал, что мы поступили неправильно, обратившись через журналистов», — обсуждают в медицинском сообществе. Также врачи вспомнили, как Сигидаев в первую волну пандемии назвал главной причиной переполненности стационаров, саботаж врачей. «Вдумайтесь, не проблемы первичного звена, которое захлебнулось, ни неграмотных руководителей, а врачей, тех, кто в поте лица работает в красной зоне», — с возмущением рассказали медики. Для скандальной курганской школы закажут новую экспертизу Власти Курганской области, по слухам, закажут новую экспертизу по оценке стоимости школы в Кетовском районе. «Планируется заказ новой экспертизы. Специалисты говорят, что она поможет продать школу за минимально возможную стоимость, чтобы подрядчик только вышел «в ноль», — сообщают сплетники. Новую школу в Кетовском районе инвестор не может продать властям с 2020 года. Власти региона не могут договориться с застройщиком о цене школы. Представители родителей школьников из Кетово из-за этого устроили пикеты возле зданий органов власти в Кургане, Екатеринбурге и Москве. На активистов собирают компромат Поговаривают, что чиновники начали собирать компромат на активистов родкомитета, которые устраивают пикеты. Выясняют подробности семейной жизни, интересуются характеристиками, финансовым положением. «Давить пытаются и через учителей старой школы. Выговоры учителям прилетают даже за комментарии родителей в соцсетях. Cлухачи поясняют: «Просто у властей много вопросов «за чей счет банкет», поэтому узнают, в том числе и у коллег учителей из старой школы», — говорят инсайдеры. Сотрудников полиции могут оставить без новогодних премий Сотрудники управления МВД по Курганской области, по слухам, могут остаться без годовых премий. «Раньше перед Новым годом полицейским всегда выдавали премии. Но в этом году уже предупредили, что ждать их не стоит. Говорят, что денег на это нет», — рассказывают сплетники. Ранее сообщалось, что ко дню полиции 10 ноября всем сотрудникам областного УМВД дали премии — по 9,5 тысячи рублей независимо от занимаемой должности. Экс-осужденный руководитель хотел покаяться перед подчиненными Бывший руководитель Росреестра в Курганской области Олег Молчанов хотел прийти к подчиненным и покаяться. Недавно его признали виновным в превышении должностных полномочий. Молчанов незаконно требовал от подчиненных возвращать деньги, полученные в качестве премий. «Видеть его никто не захотел на работе. С ним были у многих напряженные отношения, он не уважительно относился к подчиненным. Его покаяние — лишнее», — считают инсайдеры. На курганских заводах боятся получать новые премии Рабочие курганских заводов, по слухам, опасаются, что работодатели не повысят зарплату, как обещали. За счет премии, которую им выплатили после снижения коммунальных тарифов, им урежут другие надбавки. «Недавно увидели приказ, что нам вручат новую премию. Это, конечно, хорошо, но мы не удивимся, если какие-то другие премии сократят. С подобными мерами уже сталкивались», — передают сплетники. С июля в регионе снизился тариф на электричество для предприятий. Летом губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил бизнесменам направить полученную экономию на повышение зарплат работников. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.