Свердловские инсайды: массовые увольнения силовиков

Куйвашев ищет замов, Карапетян идет в губернаторы, ФСБ спасает Чемезова. Выпуск 952

30 декабря 2021 в 21:11 Размер текста - 17 +

Поздравляем с наступающим Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU Приближенные свердловского губернатора Евгения Куйвашева уже услышали от шефа о том, как прекрасно они провели уходящий год. Остальные уже думают о 2022-м — депутат заксобрания Армен Карапетян ведет переговоры об участии в кампании по выборам главы региона. Коммунисты — в поисках своего кандидата. И, пожалуй, единственная, кто может немного расслабиться — это депутат Госдумы Жанна Рябцева, которой сказочно повезло под Новый год. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У губернатора будут новые заместители У Евгения Куйвашева появится сразу пять заместителей в партии Фото: Анна Майорова © URA.RU В политкругах ходят слухи, что у губернатора Евгения Куйвашева, возглавившего областное отделение «Единой России», появится сразу пять заместителей в партии. Обсуждаемая структура такова, что каждый из них будет куратором своего направления. Будущим «политическим» замом называют вице-губернатора Олега Чемезова, а заместителем по партийной линии считают прежнего секретаря Виктора Шептия. Слухачи осторожно намекают, что место в отделении также поищут для мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и вице-спикера заксо Виктора Якимова. Куйвашев задумал разговор с оппозицией… Есть информация, что губернатор Куйвашев во второй половине января может встретиться с фракциями оппозиционных партий в заксобрании. Глава региона за закрытыми дверями примет депутатов от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» — каждую фракцию по отдельности. Ожидается, что губернатор озвучит свои некие пожелания, а сами парламентарии верят, что наконец-то смогут задать Куйвашеву все вопросы, которые на заседаниях строго модерирует спикер Людмила Бабушкина. …и поздравил приближенных Евгений Куйвашев собрал коллег в доме Севастьянова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Накануне нового года губернатор Евгений Куйвашев собрал руководителей подразделений своего аппарата и, по словам очевидцем, очень тепло поблагодарил за работу собравшихся. «[Мероприятие проходило] в доме Севастьянова. Губернатор поздравил и высказал пожелание об эффективной работе в следующем году», — рассказал собеседник. Он уточнил, что главу региона при этом сопровождал его зам Валерий Чайников. После награждения Куйвашева будут разборки Приличную порцию непонимания среди свердловских элит вызвала история о награждении губернатора правительственной наградой. «Это выглядело так, словно кулуарная история. Хотя обычно пресс-службы сообщают о таком с радостью и даже просят СМИ, мол, возьмите, посмотрите, это важно. А в случае с награждением Куйвашева все выглядело очень пассивно», — рассуждает сплетник. По его словам, есть особое поручение разобраться, кто спустил на тормозах сей факт. ФСБ спасла мечту Чемезова В высоких кабинетах делятся, что вице-губернатор Олег Чемезов пребывал в прекрасном настроении, узнав о своем утверждении в должности. Последним рубежом для избавления чиновника от приставки «и. о.» была ФСБ: согласование с ведомством тянулось для Чемезова невыносимо долго, и он, по рассказам коллег, уже начал тревожиться за свою мечту — в будущем стать губернатором какого-нибудь региона. «Если б его на вице-губернатора не согласовали, то на губернатора мог и не рассчитывать!» — объясняют собеседники. Рябцевой сказочно повезло… Жанна Рябцева получила сказочный подарок к Новому году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новоиспеченному депутату Госдумы от Свердловской области Жанне Рябцевой, говорят, сказочно повезло. «Это настоящий счастливый билет. Рябцева попала в небольшую группу депутатов, которую курирует [первый замглавы администрации президента Сергей] Кириенко», — рассказывает собеседник. Он отмечает, что Рябцева в целом ухитрилась попасть в число везунчиков, которым обещан «зеленый свет» на федеральных каналах и даже максимальный PR. …и она решила помочь Квитке Активность Рябцевой на федеральном уровне, говорят, помогла руководителю уральского МСК «Единой России» Ивану Квитке. «Дело в том, что он единственный среди коллег по партии, кто остался куратором округа. Есть версия, что сама позиция Рябцевой быть всюду сыграла на Квитку. Правда, говорят, что кастинг на его место продолжается», — судачат в кулуарах. Над Артюх сгустились тучи Говорят, что Елену Артюх подставляет ее же окружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском закулисье шепчут, что главную защитницу регионального бизнеса Елену Артюх подставляет ее же окружение. «Бизнесмены-общественники сталкивают ее в противостояние с кабинетом министров. Конечно, полномочия Артюх совсем недавно продлили и вроде бы бояться ей нечего. Но говорят, что конкуренты не дремлют», — полагает инсайдер. Собеседник считает, что вполне возможна рокировка, которую по силам устроить, например, председателю свердловского регионального отделения «Деловой России» Леониду Гункевичу. Стуликова поздравили навырост Новому редактору «Областной газеты» Антону Стуликову, говорят, недавно неплохо помогла руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова. В редакции, мол, только и говорят, как она лично наведалась в гости к новоиспеченному начальнику издания с персональным новогодним поздравлением. После этого, судачат сплетники, акции Стуликова пошли вверх. В департаменте Третьякова закончилась зарплата В департаменте внутренней политики — финансовое ЧП. Еще в середине декабря закончился фонд оплаты труда. Рядовые сотрудники департамента в недоумении — как такое может быть? «Оказывается [директор департамента внутренней политики Антон] Третьяков исчерпал зарплатный фонд досрочно за счет огромных премиальных выплат в течение года своему заму [Наталье Гурченок]. Региональный Минфин в шоке от такого финансового менеджмента в департаменте и спасает ситуацию», — говорят источники. Карапетян готовится к выборам… Армен Карапетян обсуждает с губернатором свое участие в выборах-2022 Фото: Анна Майорова © URA.RU В последнее время лидеру так называемой армянской фракции и вице-спикеру свердловского заксобрания Армену Карапетяну удается часто попадать на аудиенцию с Куйвашевым. Говорят, даже, что он может стать кандидатом от справедливороссов на губернаторской кампании. «Столь раннее одобрение ему необходимо, чтобы начать сбор средств от потенциальных спонсоров даже несмотря на то, что решение пока не принято», — говорят инсайдеры. …но у него уже есть могущественный конкурент А по другой информации, переговоры по выдвижению начались с лидером свердловского отделения «СР», замглавы фракции в Госдуме Андреем Кузнецовым. Часть областной элиты, в том числе из окружения Куйвашева, уверена, что именно он — единственный реальный претендент от эсеров. «Учитывая репутацию Карапетяна, есть риск превратить [губернаторскую] кампанию в фарс. А для Андрея это шанс показать себя», — рассуждают инсайдеры, намекая на амбиции Кузнецова однажды сместить своего шефа Сергея Миронова. Коммунисты ищут богатого кандидата Впрочем, выборы губернатора волнуют и коммунистов. Говорят, с большой долей вероятности в 2022 году в кампании от КПРФ снова пойдет варяг, способный в собственную политическую раскрутку вложить собственные средства. «Одна из причин состоит в том, что практически все спонсоры местных коммунистов попадут в черный список. Особенно, если имеют связи с бывшим „серым кардиналом“ Владимиром Тунгусовым», — считает собеседник. Машина чиновника мэрии Екатеринбурга попала в ДТП В среду, 29 декабря, возле ТЦ «Пассаж» произошло нерядовое ДТП. Сотрудники горадминистрации наблюдали в окнах картину: на переулке Банковский, перед заездом на задний двор мэрии, автоледи на красной корейской машине врезалась в Toyota Camry, закрепленную за одним из городских чиновников (госномер А-252-АА). «Дама также зацепила еще один автомобиль и наехала на тумбу с растениями. Водителя Camry из-за нее, наверное, лишат премии», — предполагает один из очевидцев. На реновации в Екатеринбурге появились провокаторы Ходят слухи, что горожане, чьи дома попадают под реновацию, новые квартиры получат на обочине Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Говорят, по некоторым домам, которые попадают под программу реновации, начали ходить провокаторы, сообщающие жителям Уралмаша, что новые квартиры они получат на другом конце города — в «Солнечном». По слухам, чтобы опровергнуть это, лидеров домов приглашают в мэрию. «Это же бред. Застройщики будут обсуждать условия отдельно с каждым жителем. Ни о каком „Солнечном“ речи вообще не идет», — возмущается собеседник в городской власти. По его словам, в большинстве домов уже прошли собрания, и горожане в основном одобряют реновацию. Орлов расслабил подчиненных после поездки в Тюмень… Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с подчиненными впечатлениями о поездке в Тюмень (говорят, он был там 26 декабря). «В понедельник утром глава сказал примерно так: „Я приехал из Тюмени. Мы убираем [город] лучше. Раньше была лучше Тюмень, а теперь мы“», — пересказывают участники одного из совещаний. … и раскрыл им, где встретит 2022-й Утром 30 декабря, нарезая подчиненным задачи на 2022-й, Орлов дал понять, что праздники проведет в Екатеринбурге. «Я буду на месте и на связи. А вам желаю прекрасно встретить новый год», — передает его месседж один из участников. По словам другого свидетеля, в кулуарах теперь гадают, значат ли слова шефа, что можно будет уехать из города. С екатеринбургских префектов сняли обязательства перед депутатами В 2022 году главы районов Екатеринбурга будут избавлены от необходимости участвовать в программе «депутатский миллион». Это бюджетные деньги, которые городские власти выделяют депутатам для исполнения поступающих им наказов избирателей. Раньше половину давала мэрия, половину — район. И у префектов с депутатами были постоянные споры из-за нехватки денег: чиновники предлагали ремонтировать одни объекты за счет программы, депутаты хотели другие. «Со следующего года, по решению Орлова, все 100% будет выделять городская администрация. То есть с глав районов эта нагрузка спадет», — поделился собеседник в мэрии. Главе Академического дадут должность в партии Николая Смирнягина, скорее всего, назначат префектом в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, в ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится не только власть, но и отделение «Единой России». Основной кандидат на должность руководителя ячейки — Николай Смирнягин, экс-депутат, который в ближайшее время станет главой района. Швайгерт тянется к Орлову Говорят, что отлученный от резиденции политолог Алексей Швайгерт пытается войти в доверие к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. «Он хочет напрямую выйти на мэра, ему нужен прямой контакт. Может быть, это такая многоходовка или спецоперация от Рината Хазеева, пока судить сложно», — рассуждают в кулуарах. Экс-идеолог Первоуральска готовит наступление Сплетничают, что бывший идеолог власти в Первоуральске, политтехнолог Александр Ханин недавно встретился с городским активом «Единой России». Их приватное общение произошло на фоне слухов о том, что у пиарщика появился коварный замысел — помешать ПНТЗ, градообразующему предприятию, избрать большинство в гордуме на выборах-2022. Впрочем, содержание разговора с единороссами инсайдерам неизвестно: не исключено, что Ханин всего лишь подыскивал новое место работы. В коммунальных войнах в Новоуральске заметили Ионина Говорят, что за последним скандалом в переделе коммунального рынка в Новоуральске стоит замгубернатора Дмитрий Ионин. «Обсуждают, что он создал боевую бригаду, которая готова активно вмешиваться в распределение влияния управляющих компаний. Новоуральск, мол, это только первая ласточка», — считает источник. При этом есть и вторая точка зрения. «Справедливости ради Ионин давно ни в каких историях с намеком на передел в ЖКХ замечен не был. Да и что касается самого Новоуральска, то вся эта история это, скорее, попытка сохранить действующий статус-кво, а не перераспределить влияние», — полагает собеседник. Скандальный депутат Крылова готовится всех удивить Наталья Крылова перешла от участия в скандальных митингах к черному самопиару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ходят слухи, что асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова перешла от участия в скандальных митингах к черному самопиару. «Она пытается вызвать на себя волну возмущения, привлечь внимание поступками, слишком эпатажными даже для нее. Скоро она удивит всех. Ну или попытается», — говорят слухачи. Они считают, что Крылова отчаялась получить популярность на протестах против QR-кодов и направит свои силы на новую яркую кампанию, но выступит в самом негативном свете в глазах других депутатов. Дацюк может пострадать из-за Сергия После скандала с участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым, которого не пустили за границу якобы из-за поддержки отца Сергия, заговорили и про других сторонников. «История, конечно, интересная. Теперь получается, что самого именитого свердловского хоккеиста Павла Дацюка тоже могут не выпустить за границу — он же известный сторонник старца», — обсуждают в кулуарах. Силовики начали атаку на нового мэра в Верхней Салде Верхнесалдинский прокурор Святослав Балясный в последнее время активизировал работу по запросам и бредовым обращениям от «активных граждан», имеющих ряд судимостей или другие проблемы с законом. По словам инсайдеров, наезды прокуратуры начались с отставки мэра Носкова и назначения и. о. нового главы Игоря Сальникова, который приехал из Ижевска и которого считают сильным управленцем, способным дать толчок в развитии Верхней Салды. По данным инсайдеров, всесторонние проверки с оперативной утечкой всех подробностей в местные интернет-СМИ начались после выбора кандидатов на пост мэра. К процедуре не допустили местного силовика, которого не согласовали наверху. «В таких условиях Сальникову будет сложно управлять городом, и тем более обеспечить качественную подготовку к предстоящим губернаторским выборам», — шепчутся в правительстве. В свердловской прокуратуре начнется волна увольнений Говорят, в свердловской прокуратуре в начале года ждут новую волну массовых увольнений. Это связано с большими выплатами в декабре. Дескать многие сотрудники держались на своем месте только ради новогодней премии, составившей несколько десятков тысяч рублей. Теперь, когда деньги выплачены, мотивация продолжать работать пропадет. Силовик-взяточник Бусылко отчаялся выйти на свободу Михаил Бусылко подал апелляцию на решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-замначальника свердловского СКР Михаил Бусылко, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, потерял надежду, что суд может смягчить наказание или вовсе освободить его из колонии. Осужденный на 8,5 лет, он подал апелляцию, но ходят слухи, что ни он сам, ни его адвокаты не рассчитывают на успех. Правозащитники относятся к этому как к безнадежному делу и просто пытаются сделать все, что от них зависит. А Бусылко, по словам слухачей, остается верить в чудо. Свердловские полицейские собираются искать лучшей жизни в ЧОПах Говорят, многие сотрудники свердловского главка полиции собираются переводиться из ведомства в частные охранные предприятия, чтобы сбежать от сложностей службы. При имеющемся некомплекте в 15% число уволившихся сотрудников может сильно вырасти. По словам инсайдеров, их не устраивает ни режим работы, ни зарплаты, из-за чего полицейские готовы уйти даже на менее престижные должности. Свердловские таксисты хотят устроить забастовку в новогоднюю ночь Многие таксопарки популярных сервисов такси в Екатеринбурге в преддверии праздников сократили их долю прибыли от поездок, что вызвало протест среди водителей. Они хотят саботировать перевозки в новогоднюю ночь, что вызовет коллапс и повышение цены на поездку в 3-4 раза. «Если месяц назад комиссия таксопарка составляла 50% от привезенных за день денег, то сейчас водители могут забрать себе только 40%, и это ужасные условия», — говорит инсайдер. При этом в остальных городских таксопарках, где комиссию не увеличивали, мест для новых водителей уже нет. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Приближенные свердловского губернатора Евгения Куйвашева уже услышали от шефа о том, как прекрасно они провели уходящий год. Остальные уже думают о 2022-м — депутат заксобрания Армен Карапетян ведет переговоры об участии в кампании по выборам главы региона. Коммунисты — в поисках своего кандидата. И, пожалуй, единственная, кто может немного расслабиться — это депутат Госдумы Жанна Рябцева, которой сказочно повезло под Новый год. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. У губернатора будут новые заместители В политкругах ходят слухи, что у губернатора Евгения Куйвашева, возглавившего областное отделение «Единой России», появится сразу пять заместителей в партии. Обсуждаемая структура такова, что каждый из них будет куратором своего направления. Будущим «политическим» замом называют вице-губернатора Олега Чемезова, а заместителем по партийной линии считают прежнего секретаря Виктора Шептия. Слухачи осторожно намекают, что место в отделении также поищут для мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и вице-спикера заксо Виктора Якимова. Куйвашев задумал разговор с оппозицией… Есть информация, что губернатор Куйвашев во второй половине января может встретиться с фракциями оппозиционных партий в заксобрании. Глава региона за закрытыми дверями примет депутатов от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» — каждую фракцию по отдельности. Ожидается, что губернатор озвучит свои некие пожелания, а сами парламентарии верят, что наконец-то смогут задать Куйвашеву все вопросы, которые на заседаниях строго модерирует спикер Людмила Бабушкина. …и поздравил приближенных Накануне нового года губернатор Евгений Куйвашев собрал руководителей подразделений своего аппарата и, по словам очевидцем, очень тепло поблагодарил за работу собравшихся. «[Мероприятие проходило] в доме Севастьянова. Губернатор поздравил и высказал пожелание об эффективной работе в следующем году», — рассказал собеседник. Он уточнил, что главу региона при этом сопровождал его зам Валерий Чайников. После награждения Куйвашева будут разборки Приличную порцию непонимания среди свердловских элит вызвала история о награждении губернатора правительственной наградой. «Это выглядело так, словно кулуарная история. Хотя обычно пресс-службы сообщают о таком с радостью и даже просят СМИ, мол, возьмите, посмотрите, это важно. А в случае с награждением Куйвашева все выглядело очень пассивно», — рассуждает сплетник. По его словам, есть особое поручение разобраться, кто спустил на тормозах сей факт. ФСБ спасла мечту Чемезова В высоких кабинетах делятся, что вице-губернатор Олег Чемезов пребывал в прекрасном настроении, узнав о своем утверждении в должности. Последним рубежом для избавления чиновника от приставки «и. о.» была ФСБ: согласование с ведомством тянулось для Чемезова невыносимо долго, и он, по рассказам коллег, уже начал тревожиться за свою мечту — в будущем стать губернатором какого-нибудь региона. «Если б его на вице-губернатора не согласовали, то на губернатора мог и не рассчитывать!» — объясняют собеседники. Рябцевой сказочно повезло… Новоиспеченному депутату Госдумы от Свердловской области Жанне Рябцевой, говорят, сказочно повезло. «Это настоящий счастливый билет. Рябцева попала в небольшую группу депутатов, которую курирует [первый замглавы администрации президента Сергей] Кириенко», — рассказывает собеседник. Он отмечает, что Рябцева в целом ухитрилась попасть в число везунчиков, которым обещан «зеленый свет» на федеральных каналах и даже максимальный PR. …и она решила помочь Квитке Активность Рябцевой на федеральном уровне, говорят, помогла руководителю уральского МСК «Единой России» Ивану Квитке. «Дело в том, что он единственный среди коллег по партии, кто остался куратором округа. Есть версия, что сама позиция Рябцевой быть всюду сыграла на Квитку. Правда, говорят, что кастинг на его место продолжается», — судачат в кулуарах. Над Артюх сгустились тучи В свердловском закулисье шепчут, что главную защитницу регионального бизнеса Елену Артюх подставляет ее же окружение. «Бизнесмены-общественники сталкивают ее в противостояние с кабинетом министров. Конечно, полномочия Артюх совсем недавно продлили и вроде бы бояться ей нечего. Но говорят, что конкуренты не дремлют», — полагает инсайдер. Собеседник считает, что вполне возможна рокировка, которую по силам устроить, например, председателю свердловского регионального отделения «Деловой России» Леониду Гункевичу. Стуликова поздравили навырост Новому редактору «Областной газеты» Антону Стуликову, говорят, недавно неплохо помогла руководитель департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова. В редакции, мол, только и говорят, как она лично наведалась в гости к новоиспеченному начальнику издания с персональным новогодним поздравлением. После этого, судачат сплетники, акции Стуликова пошли вверх. В департаменте Третьякова закончилась зарплата В департаменте внутренней политики — финансовое ЧП. Еще в середине декабря закончился фонд оплаты труда. Рядовые сотрудники департамента в недоумении — как такое может быть? «Оказывается [директор департамента внутренней политики Антон] Третьяков исчерпал зарплатный фонд досрочно за счет огромных премиальных выплат в течение года своему заму [Наталье Гурченок]. Региональный Минфин в шоке от такого финансового менеджмента в департаменте и спасает ситуацию», — говорят источники. Карапетян готовится к выборам… В последнее время лидеру так называемой армянской фракции и вице-спикеру свердловского заксобрания Армену Карапетяну удается часто попадать на аудиенцию с Куйвашевым. Говорят, даже, что он может стать кандидатом от справедливороссов на губернаторской кампании. «Столь раннее одобрение ему необходимо, чтобы начать сбор средств от потенциальных спонсоров даже несмотря на то, что решение пока не принято», — говорят инсайдеры. …но у него уже есть могущественный конкурент А по другой информации, переговоры по выдвижению начались с лидером свердловского отделения «СР», замглавы фракции в Госдуме Андреем Кузнецовым. Часть областной элиты, в том числе из окружения Куйвашева, уверена, что именно он — единственный реальный претендент от эсеров. «Учитывая репутацию Карапетяна, есть риск превратить [губернаторскую] кампанию в фарс. А для Андрея это шанс показать себя», — рассуждают инсайдеры, намекая на амбиции Кузнецова однажды сместить своего шефа Сергея Миронова. Коммунисты ищут богатого кандидата Впрочем, выборы губернатора волнуют и коммунистов. Говорят, с большой долей вероятности в 2022 году в кампании от КПРФ снова пойдет варяг, способный в собственную политическую раскрутку вложить собственные средства. «Одна из причин состоит в том, что практически все спонсоры местных коммунистов попадут в черный список. Особенно, если имеют связи с бывшим „серым кардиналом“ Владимиром Тунгусовым», — считает собеседник. Машина чиновника мэрии Екатеринбурга попала в ДТП В среду, 29 декабря, возле ТЦ «Пассаж» произошло нерядовое ДТП. Сотрудники горадминистрации наблюдали в окнах картину: на переулке Банковский, перед заездом на задний двор мэрии, автоледи на красной корейской машине врезалась в Toyota Camry, закрепленную за одним из городских чиновников (госномер А-252-АА). «Дама также зацепила еще один автомобиль и наехала на тумбу с растениями. Водителя Camry из-за нее, наверное, лишат премии», — предполагает один из очевидцев. На реновации в Екатеринбурге появились провокаторы Говорят, по некоторым домам, которые попадают под программу реновации, начали ходить провокаторы, сообщающие жителям Уралмаша, что новые квартиры они получат на другом конце города — в «Солнечном». По слухам, чтобы опровергнуть это, лидеров домов приглашают в мэрию. «Это же бред. Застройщики будут обсуждать условия отдельно с каждым жителем. Ни о каком „Солнечном“ речи вообще не идет», — возмущается собеседник в городской власти. По его словам, в большинстве домов уже прошли собрания, и горожане в основном одобряют реновацию. Орлов расслабил подчиненных после поездки в Тюмень… Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с подчиненными впечатлениями о поездке в Тюмень (говорят, он был там 26 декабря). «В понедельник утром глава сказал примерно так: „Я приехал из Тюмени. Мы убираем [город] лучше. Раньше была лучше Тюмень, а теперь мы“», — пересказывают участники одного из совещаний. … и раскрыл им, где встретит 2022-й Утром 30 декабря, нарезая подчиненным задачи на 2022-й, Орлов дал понять, что праздники проведет в Екатеринбурге. «Я буду на месте и на связи. А вам желаю прекрасно встретить новый год», — передает его месседж один из участников. По словам другого свидетеля, в кулуарах теперь гадают, значат ли слова шефа, что можно будет уехать из города. С екатеринбургских префектов сняли обязательства перед депутатами В 2022 году главы районов Екатеринбурга будут избавлены от необходимости участвовать в программе «депутатский миллион». Это бюджетные деньги, которые городские власти выделяют депутатам для исполнения поступающих им наказов избирателей. Раньше половину давала мэрия, половину — район. И у префектов с депутатами были постоянные споры из-за нехватки денег: чиновники предлагали ремонтировать одни объекты за счет программы, депутаты хотели другие. «Со следующего года, по решению Орлова, все 100% будет выделять городская администрация. То есть с глав районов эта нагрузка спадет», — поделился собеседник в мэрии. Главе Академического дадут должность в партии Говорят, в ближайшее время в Академическом районе Екатеринбурга появится не только власть, но и отделение «Единой России». Основной кандидат на должность руководителя ячейки — Николай Смирнягин, экс-депутат, который в ближайшее время станет главой района. Швайгерт тянется к Орлову Говорят, что отлученный от резиденции политолог Алексей Швайгерт пытается войти в доверие к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. «Он хочет напрямую выйти на мэра, ему нужен прямой контакт. Может быть, это такая многоходовка или спецоперация от Рината Хазеева, пока судить сложно», — рассуждают в кулуарах. Экс-идеолог Первоуральска готовит наступление Сплетничают, что бывший идеолог власти в Первоуральске, политтехнолог Александр Ханин недавно встретился с городским активом «Единой России». Их приватное общение произошло на фоне слухов о том, что у пиарщика появился коварный замысел — помешать ПНТЗ, градообразующему предприятию, избрать большинство в гордуме на выборах-2022. Впрочем, содержание разговора с единороссами инсайдерам неизвестно: не исключено, что Ханин всего лишь подыскивал новое место работы. В коммунальных войнах в Новоуральске заметили Ионина Говорят, что за последним скандалом в переделе коммунального рынка в Новоуральске стоит замгубернатора Дмитрий Ионин. «Обсуждают, что он создал боевую бригаду, которая готова активно вмешиваться в распределение влияния управляющих компаний. Новоуральск, мол, это только первая ласточка», — считает источник. При этом есть и вторая точка зрения. «Справедливости ради Ионин давно ни в каких историях с намеком на передел в ЖКХ замечен не был. Да и что касается самого Новоуральска, то вся эта история это, скорее, попытка сохранить действующий статус-кво, а не перераспределить влияние», — полагает собеседник. Скандальный депутат Крылова готовится всех удивить Ходят слухи, что асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова перешла от участия в скандальных митингах к черному самопиару. «Она пытается вызвать на себя волну возмущения, привлечь внимание поступками, слишком эпатажными даже для нее. Скоро она удивит всех. Ну или попытается», — говорят слухачи. Они считают, что Крылова отчаялась получить популярность на протестах против QR-кодов и направит свои силы на новую яркую кампанию, но выступит в самом негативном свете в глазах других депутатов. Дацюк может пострадать из-за Сергия После скандала с участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым, которого не пустили за границу якобы из-за поддержки отца Сергия, заговорили и про других сторонников. «История, конечно, интересная. Теперь получается, что самого именитого свердловского хоккеиста Павла Дацюка тоже могут не выпустить за границу — он же известный сторонник старца», — обсуждают в кулуарах. Силовики начали атаку на нового мэра в Верхней Салде Верхнесалдинский прокурор Святослав Балясный в последнее время активизировал работу по запросам и бредовым обращениям от «активных граждан», имеющих ряд судимостей или другие проблемы с законом. По словам инсайдеров, наезды прокуратуры начались с отставки мэра Носкова и назначения и. о. нового главы Игоря Сальникова, который приехал из Ижевска и которого считают сильным управленцем, способным дать толчок в развитии Верхней Салды. По данным инсайдеров, всесторонние проверки с оперативной утечкой всех подробностей в местные интернет-СМИ начались после выбора кандидатов на пост мэра. К процедуре не допустили местного силовика, которого не согласовали наверху. «В таких условиях Сальникову будет сложно управлять городом, и тем более обеспечить качественную подготовку к предстоящим губернаторским выборам», — шепчутся в правительстве. В свердловской прокуратуре начнется волна увольнений Говорят, в свердловской прокуратуре в начале года ждут новую волну массовых увольнений. Это связано с большими выплатами в декабре. Дескать многие сотрудники держались на своем месте только ради новогодней премии, составившей несколько десятков тысяч рублей. Теперь, когда деньги выплачены, мотивация продолжать работать пропадет. Силовик-взяточник Бусылко отчаялся выйти на свободу Экс-замначальника свердловского СКР Михаил Бусылко, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, потерял надежду, что суд может смягчить наказание или вовсе освободить его из колонии. Осужденный на 8,5 лет, он подал апелляцию, но ходят слухи, что ни он сам, ни его адвокаты не рассчитывают на успех. Правозащитники относятся к этому как к безнадежному делу и просто пытаются сделать все, что от них зависит. А Бусылко, по словам слухачей, остается верить в чудо. Свердловские полицейские собираются искать лучшей жизни в ЧОПах Говорят, многие сотрудники свердловского главка полиции собираются переводиться из ведомства в частные охранные предприятия, чтобы сбежать от сложностей службы. При имеющемся некомплекте в 15% число уволившихся сотрудников может сильно вырасти. По словам инсайдеров, их не устраивает ни режим работы, ни зарплаты, из-за чего полицейские готовы уйти даже на менее престижные должности. Свердловские таксисты хотят устроить забастовку в новогоднюю ночь Многие таксопарки популярных сервисов такси в Екатеринбурге в преддверии праздников сократили их долю прибыли от поездок, что вызвало протест среди водителей. Они хотят саботировать перевозки в новогоднюю ночь, что вызовет коллапс и повышение цены на поездку в 3-4 раза. «Если месяц назад комиссия таксопарка составляла 50% от привезенных за день денег, то сейчас водители могут забрать себе только 40%, и это ужасные условия», — говорит инсайдер. При этом в остальных городских таксопарках, где комиссию не увеличивали, мест для новых водителей уже нет. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.