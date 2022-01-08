В разгромленном Алматы начали воевать по ночам

Репортаж из мятежного города, где не стихают бои на окраинах, а днем пытаются выжить люди

09 января 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Казахстанские силовики активизируются в Алматы по ночам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане В Алматы продолжается антитеррористическая операция. В центре города и ряде других районов по-прежнему слышна стрельба, но активные боевые действия переместились в частный сектор. Силовики и те, кого они ищут, активизируются по ночам. Днем — во второй столице Казахстана нехватка продуктов и топлива, инфраструктура в коллапсе. Отсутствие интернета не мешает, похоже, только боевикам, гражданских и военных — нервирует экстремально. Корреспонденты URA.RU увидели все трудности и опасности. Руки нужно держать поднятыми Подходить к военным близко — очень опасно. Даже журналистов они берут на прицел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утро субботы, 8 января, Алма-Ата встречает пустынными улицами. Автоматные очереди и периодические громкие хлопки, напоминающие взрывы гранат, не утихали всю ночь и по-прежнему слышны со стороны площади Республики. Сама площадь, как и близлежащие жилые кварталы поблизости оцеплены военными. Там можно заметить бронетранспортеры и вооруженных людей в камуфляжной форме. Жителям домов, находящихся в квадрате, где идут боевые действия, изредка удается договориться с военными, чтобы совершить вылазку на улицу за продуктами. При этом вернуться обратно домой не так просто. Если хотя бы кто-то заходит за периметр, огороженный бетонными блоками, к нему тут же подъезжают военные на бронетранспортере, готовые применить оружие. В таком случае руки лучше держать поднятыми и дать понять, что ты не несешь никакой угрозы. Видно, что представители силовых структур находятся на взводе. Поэтому заставлять их нервничать не стоит. Например, сегодня в районе площади Республики военные задержали оператора телеканала RTVI за съемку. Задержали грубо, положив лицом на грязный асфальт. Очевидцы говорят о том, что стрельба слышна в некоторых спальных районах города. Информационный вакуум, в котором сейчас находится все население Алма-Аты из-за отсутствия интернета, порождает массу слухов и тревогу. Нет понимания на какую улицу можно сворачивать, а куда лучше не соваться. Случайные прохожие, с которым удалось пообщаться журналистам URA.RU, говорят, что видели в городе задержания вооруженных людей. Причем подобные сообщения приходят из разных районов. Судя, по всему, силовикам удается отлавливать группы мародеров и радикалов. Впрочем, об этом говорят и на государственных телеканалах, которые сейчас являются основным источником информации о происходящем в Алма-Ате. Еще один наш собеседник из числа местных жителей, рассказал, что боевики в основной массе засели в частном секторе. Днем они отсыпаются в частных домах, а ночью выходят на улицы. Тяжелой бронетехники в городе нет, военные действуют полицейскими методами, что приносит успех. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Именно поэтому, боевые действия переходят в более активную фазу именно в период комендантского часа. Другой очевидец рассказал, что военные и полиция оцепили здание двух городских больниц, которые ранее были захвачены боевиками. По его словам, ему достоверно известно, что одну из больниц захватывали радикальные исламисты. От остальных митингующих их можно было отличить по характерным внешним признакам — густой бороде и не характерной для коренных казахов внешности. Многие жители Алматы после всего произошедшего не сомневаются, что в городе орудовали подготовленные террористы. Причем попасть в страну они могли и в числе беженцев из Афганистана, которых принимала страна. Банкоматы и терминалы с наличными взламывали с помощью автотехники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военными оцеплено здание департамента полиции, где также шли активные боевые действия. Всех, кто приближается к оцеплению ближе, чем на десять-пятнадцать метров, громкими криками отгоняют вооруженные военнослужащие. Охрана выставлена и возле входа в российское консульство. На лицах полицейских, охраняющих здание, можно разглядеть усталость и недосып последних нескольких дней. Они относятся к каждому приближающемуся с подозрением и явно нервничают. В дипмиссии с корреспондентами URA.RU согласились общаться лишь через домофон, отгородившись глухим забором. Из-за того, что основные силы полиции сейчас задействованы в антитеррористической операции, у сотрудников попросту нет возможности заниматься другими вопросами. Например, неподалеку от площади Республики в разбитом автомобиле несколько дней пролежал труп неизвестного мужчины. Криминалисты смогли заняться им только сегодня. Нехватка полиции потенциально может спровоцировать мелкие преступления в городе, но на что-то серьезное в условиях, когда силовики готовы стрелять на поражение, сейчас вряд ли кто-то решится. Ни еды, ни бензина, ни транспорта Несмотря на пока еще достаточно активную фазу боевых действий, людей на улицах заметно прибавилось. Звуки стрельбы, полицейских сирен и колонны военной техники, разъезжающие по улицам стали, привычной картиной. В городе пока что закрыты почти все торговые точки. Не работает метро и другой общественный транспорт. Закрыты детские сады, общеобразовательные учреждения и вузы. При этом если пройти дальше от центра города, то можно заметить огромные очереди людей у аптек и небольших продуктовых магазинов, которые постепенно стали открываться только в субботу, 8 января. Аптеки работают через окно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лекарства в аптеках отпускают лишь через окно, не пуская никого внутрь. В продуктовые магазины пускают лишь по один-два человека. Жители отмечают, что обстановка сейчас чем-то напоминает первые дни пандемии коронавируса. Отличие лишь в том, что тогда еще работали крупные торговые сети, а сейчас успеть закупиться можно лишь в небольших магазинах. Люди набирают продукты впрок. Активизировались и уличные продавцы овощей, которые торгуют, просто расположив товар на импровизированных прилавках на тротуаре. Казахстанская сеть магазинов объявила о том, что принимает безналичные платежи. Наличных денег у граждан не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам местного автолюбителя, в городе все острее ощущается не только дефицит продуктов, но и топлива для автомобилей. На заправках огромные очереди, заправить машины удается далеко не всем, из-за чего между владельцами машин вспыхивают конфликты. Можно заметить, что некоторые автомобилисты выливают на тротуар воду из десятков пятилитровых бутылок, чтобы потом наполнить их бензином пока топливо еще есть. Пластиковые бутылки используются как канистры для бензина — им запасаются впрок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официальные власти не сообщали о нехватке топлива в регионе, но обещали в скором времени нормализовать ситуацию с продуктами питания. По словам алматинцев, у многих на руках заканчиваются, либо вовсе закончились наличные деньги. Снять их в городе негде, поскольку отыскать в Алма-Ате целый, не выпотрошенный во время протестов банкомат, сложно. В городе разгромлены почти все финансовые учреждения. Возле торговых центров можно заметить разбитые банковские аппараты — их вырывали из помещения, прицепив к автомобилю. Один из банков на улице Толе би преступники и вовсе брали с помощью угнанного трактора. По словам очевидцев, ночью во время протестов, люди в масках ковшом экскаватора разрушили входную группу финансового учреждения. Взломали банкоматы и ретировались. В Алматы сложно найти хоть один работающий банкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разбросанная по проезжей части и тротуарам техника — это также довольно типичная картина для нынешней Алматы. Очевидцы протестов говорят, что безумные толпы участников беспорядков, как в одной известной видеоигре, останавливали автомобили на проезжей части. Выкидывали и избивали водителей, захватывая транспорт, продолжая свои разрушительные действия уже на четырех колесах. Брошенная и сожженая техника тут повсюду. В городе фанерой постепенно заколачивают витрины разграбленных магазинов. На многих перекрестах не работают светофоры, которые также были разгромлены мародерами. Пострадало огромное количество уличных камер видеонаблюдения. В Алма-Ате уличные урны имеют вполне презентабельный вид и облицованы декоративными досками. Сейчас на большинстве таких урн либо не хватает досок, либо урны разрушены и сожжены полностью. Причем доски с урн во время протестов отрывали не мародеры, а обычные жители, которые неожиданно оказались на улице во время протестов и хотели иметь в руках хоть какое-то оружие для обороны от бесчинствующей толпы. Нормальная жизнь постепенно возвращается, но когда вернутся спокойные времена — большой вопрос. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причем в некоторых моментах просто невозможно понять логику людей, творивших беспредел на улицах города. Например, мародеры зачем-то прицепили к автомобилю огромную статую быка, которая стояла возле одного из торговых центров. Ее протащили по улицам несколько кварталов и также бросили посреди проезжей части. Теперь автомобили вынуждены объезжать скульптуру, которая заменяет собой регулировщика во время отключения светофоров. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся в городе перестрелки, жизнь в Алма-Ате постепенно начинает входить в привычное русло. Городу предстоят месяцы восстановления и пока сложно сказать, когда территория мегаполиса будет полностью очищена от боевиков. На это ответ могут дать лишь официальные власти, которые никаких сроков пока не обозначали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Алматы продолжается антитеррористическая операция. В центре города и ряде других районов по-прежнему слышна стрельба, но активные боевые действия переместились в частный сектор. Силовики и те, кого они ищут, активизируются по ночам. Днем — во второй столице Казахстана нехватка продуктов и топлива, инфраструктура в коллапсе. Отсутствие интернета не мешает, похоже, только боевикам, гражданских и военных — нервирует экстремально. Корреспонденты URA.RU увидели все трудности и опасности. Руки нужно держать поднятыми Утро субботы, 8 января, Алма-Ата встречает пустынными улицами. Автоматные очереди и периодические громкие хлопки, напоминающие взрывы гранат, не утихали всю ночь и по-прежнему слышны со стороны площади Республики. Сама площадь, как и близлежащие жилые кварталы поблизости оцеплены военными. Там можно заметить бронетранспортеры и вооруженных людей в камуфляжной форме. Жителям домов, находящихся в квадрате, где идут боевые действия, изредка удается договориться с военными, чтобы совершить вылазку на улицу за продуктами. При этом вернуться обратно домой не так просто. Если хотя бы кто-то заходит за периметр, огороженный бетонными блоками, к нему тут же подъезжают военные на бронетранспортере, готовые применить оружие. В таком случае руки лучше держать поднятыми и дать понять, что ты не несешь никакой угрозы. Видно, что представители силовых структур находятся на взводе. Поэтому заставлять их нервничать не стоит. Например, сегодня в районе площади Республики военные задержали оператора телеканала RTVI за съемку. Задержали грубо, положив лицом на грязный асфальт. Очевидцы говорят о том, что стрельба слышна в некоторых спальных районах города. Информационный вакуум, в котором сейчас находится все население Алма-Аты из-за отсутствия интернета, порождает массу слухов и тревогу. Нет понимания на какую улицу можно сворачивать, а куда лучше не соваться. Случайные прохожие, с которым удалось пообщаться журналистам URA.RU, говорят, что видели в городе задержания вооруженных людей. Причем подобные сообщения приходят из разных районов. Судя, по всему, силовикам удается отлавливать группы мародеров и радикалов. Впрочем, об этом говорят и на государственных телеканалах, которые сейчас являются основным источником информации о происходящем в Алма-Ате. Еще один наш собеседник из числа местных жителей, рассказал, что боевики в основной массе засели в частном секторе. Днем они отсыпаются в частных домах, а ночью выходят на улицы. Именно поэтому, боевые действия переходят в более активную фазу именно в период комендантского часа. Другой очевидец рассказал, что военные и полиция оцепили здание двух городских больниц, которые ранее были захвачены боевиками. По его словам, ему достоверно известно, что одну из больниц захватывали радикальные исламисты. От остальных митингующих их можно было отличить по характерным внешним признакам — густой бороде и не характерной для коренных казахов внешности. Многие жители Алматы после всего произошедшего не сомневаются, что в городе орудовали подготовленные террористы. Причем попасть в страну они могли и в числе беженцев из Афганистана, которых принимала страна. Военными оцеплено здание департамента полиции, где также шли активные боевые действия. Всех, кто приближается к оцеплению ближе, чем на десять-пятнадцать метров, громкими криками отгоняют вооруженные военнослужащие. Охрана выставлена и возле входа в российское консульство. На лицах полицейских, охраняющих здание, можно разглядеть усталость и недосып последних нескольких дней. Они относятся к каждому приближающемуся с подозрением и явно нервничают. В дипмиссии с корреспондентами URA.RU согласились общаться лишь через домофон, отгородившись глухим забором. Из-за того, что основные силы полиции сейчас задействованы в антитеррористической операции, у сотрудников попросту нет возможности заниматься другими вопросами. Например, неподалеку от площади Республики в разбитом автомобиле несколько дней пролежал труп неизвестного мужчины. Криминалисты смогли заняться им только сегодня. Нехватка полиции потенциально может спровоцировать мелкие преступления в городе, но на что-то серьезное в условиях, когда силовики готовы стрелять на поражение, сейчас вряд ли кто-то решится. Ни еды, ни бензина, ни транспорта Несмотря на пока еще достаточно активную фазу боевых действий, людей на улицах заметно прибавилось. Звуки стрельбы, полицейских сирен и колонны военной техники, разъезжающие по улицам стали, привычной картиной. В городе пока что закрыты почти все торговые точки. Не работает метро и другой общественный транспорт. Закрыты детские сады, общеобразовательные учреждения и вузы. При этом если пройти дальше от центра города, то можно заметить огромные очереди людей у аптек и небольших продуктовых магазинов, которые постепенно стали открываться только в субботу, 8 января. Лекарства в аптеках отпускают лишь через окно, не пуская никого внутрь. В продуктовые магазины пускают лишь по один-два человека. Жители отмечают, что обстановка сейчас чем-то напоминает первые дни пандемии коронавируса. Отличие лишь в том, что тогда еще работали крупные торговые сети, а сейчас успеть закупиться можно лишь в небольших магазинах. Люди набирают продукты впрок. Активизировались и уличные продавцы овощей, которые торгуют, просто расположив товар на импровизированных прилавках на тротуаре. По словам местного автолюбителя, в городе все острее ощущается не только дефицит продуктов, но и топлива для автомобилей. На заправках огромные очереди, заправить машины удается далеко не всем, из-за чего между владельцами машин вспыхивают конфликты. Можно заметить, что некоторые автомобилисты выливают на тротуар воду из десятков пятилитровых бутылок, чтобы потом наполнить их бензином пока топливо еще есть. Официальные власти не сообщали о нехватке топлива в регионе, но обещали в скором времени нормализовать ситуацию с продуктами питания. По словам алматинцев, у многих на руках заканчиваются, либо вовсе закончились наличные деньги. Снять их в городе негде, поскольку отыскать в Алма-Ате целый, не выпотрошенный во время протестов банкомат, сложно. В городе разгромлены почти все финансовые учреждения. Возле торговых центров можно заметить разбитые банковские аппараты — их вырывали из помещения, прицепив к автомобилю. Один из банков на улице Толе би преступники и вовсе брали с помощью угнанного трактора. По словам очевидцев, ночью во время протестов, люди в масках ковшом экскаватора разрушили входную группу финансового учреждения. Взломали банкоматы и ретировались. Разбросанная по проезжей части и тротуарам техника — это также довольно типичная картина для нынешней Алматы. Очевидцы протестов говорят, что безумные толпы участников беспорядков, как в одной известной видеоигре, останавливали автомобили на проезжей части. Выкидывали и избивали водителей, захватывая транспорт, продолжая свои разрушительные действия уже на четырех колесах. Брошенная и сожженая техника тут повсюду. В городе фанерой постепенно заколачивают витрины разграбленных магазинов. На многих перекрестах не работают светофоры, которые также были разгромлены мародерами. Пострадало огромное количество уличных камер видеонаблюдения. В Алма-Ате уличные урны имеют вполне презентабельный вид и облицованы декоративными досками. Сейчас на большинстве таких урн либо не хватает досок, либо урны разрушены и сожжены полностью. Причем доски с урн во время протестов отрывали не мародеры, а обычные жители, которые неожиданно оказались на улице во время протестов и хотели иметь в руках хоть какое-то оружие для обороны от бесчинствующей толпы. Причем в некоторых моментах просто невозможно понять логику людей, творивших беспредел на улицах города. Например, мародеры зачем-то прицепили к автомобилю огромную статую быка, которая стояла возле одного из торговых центров. Ее протащили по улицам несколько кварталов и также бросили посреди проезжей части. Теперь автомобили вынуждены объезжать скульптуру, которая заменяет собой регулировщика во время отключения светофоров. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся в городе перестрелки, жизнь в Алма-Ате постепенно начинает входить в привычное русло. Городу предстоят месяцы восстановления и пока сложно сказать, когда территория мегаполиса будет полностью очищена от боевиков. На это ответ могут дать лишь официальные власти, которые никаких сроков пока не обозначали.