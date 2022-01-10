Мэр Екатеринбурга запустил отставки в «Единой России»

В списках — вице-мэр и два префекта, одного из них подводит компьютерный сбой

11 января 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Во время губернаторских выборов Алексей Орлов будет отвечать за работу «Единой России» в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перестраивая екатеринбургские ячейки «Единой России» перед губернаторскими выборами-2022, мэр Алексей Орлов начал кадровую ротацию в них, сообщили несколько источников URA.RU, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, это коснется трех районных отделений и четырех чиновников, хотя назначение одного из них может сорваться в последний момент. «Единой Россией» Орлов неформально занимается с середины декабря 2021-го, когда стало известно о его скором назначении замом секретаря реготделения, куратором Екатеринбурга (создание городского отделения пока не обсуждают). 3 декабря и. о. секретаря по решению федерального руководства «ЕР» стал губернатор Евгений Куйвашев. В сентябре 2022-го ему, скорее всего, предстоит переизбрание на новый пятилетний срок. Екатеринбургские единороссы проведут свои конференции до 14 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ожидается, что окончательное утверждение Куйвашева и Орлова в новых партийных статусах состоится на областной конференции «Единой России» 22 января. До 18 января в свердловских городах и районах Екатеринбурга пройдут конференции «ЕР», где изберут новых секретарей или продлят полномочия действующих. Последнее касается Чкаловской ячейки (Орлов гарантировал бизнесмену Валерию Савельеву сохранение позиции на встрече перед Новым годом), Верх-Исетской (Сергей Мелехин — депутат заксобрания, помощник фронтмена ЗАО «Таганский ряд» Анатолия Никифорова), Орджоникидзевской (спикер гордумы Игорь Володин, оспаривание статуса которого могло взывать конфликт) и Октябрьской (Алексей Сизиков). Вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко пост секретаря Ленинского отделения, которое он возглавил несколько лет назад как префект, покинет. Его место займет Элена Беруашвили — новый глава района, бывший зам Ноженко. В марте на ее территории — в округе №10 — пройдут довыборы в гордуму. Назначение Беруашвили выглядит неожиданным после слов Орлова на декабрьской пресс-конференции. Алексей Орлов провел перестановки там, где они не грозят недопониманиями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Дмитрий Юрьевич до сих пор возглавляет Ленинское отделение. Не исключено, что так, наверное, и останется, если у него времени хватит», — говорил градоначальник. Отставку Ноженко называют добровольной. «Он ведь уже не работает в Ленинском районе. Зачем ему эта нагрузка?» — объясняет знакомый аппаратчика. Оперативно дозвониться до самого Ноженко не удалось. Виталий Першин, работающий префектом с июня 2021-го, возглавит ячейку «ЕР» в Железнодорожном районе, сменив Сергея Боярского (он секретарь с 2006 года). Но в случае с Першиным есть нюанс, отмечают в мэрии. «Прошла информация, что Першин на самом деле не является членом партии (а это обязательное условие), хотя сам он утверждал, что обладает партбилетом», — поделился собеседник. В то же время другой информированный источник заверил: «Першин — член партии уже очень давно». «Но в базе (через которую проверяли Першина — прим. URA.RU) бывают сбои», — оговорился он. Интрига разрешится к вечеру 12 января, когда пройдет местная конференция «ЕР». По слухам, партячейку в будущем возглавит и новый префект Николай Смирнягин (Академический район), но этого пока нет в повестке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Считается, что именно отсутствие членства в «Единой России» помешало назначениям главы Октябрьского района Игоря Костенко (он лишь сторонник партии) и главы Кировского района Владимира Боликова (бывший вице-мэр по торговле). В результате на место Александра Худякова в Кировской «ЕР» придет зам Боликова по оргвопросам Елена Глушкова. Пресс-секретарь свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер не стал комментировать описанные перестановки, предложив дождаться итогов внутрипартийных голосований. Вице-спикер заксобрания Михаил Клименко, координатор «Единой России» по Екатеринбургу, на звонки корреспондента не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Перестраивая екатеринбургские ячейки «Единой России» перед губернаторскими выборами-2022, мэр Алексей Орлов начал кадровую ротацию в них, сообщили несколько источников URA.RU, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, это коснется трех районных отделений и четырех чиновников, хотя назначение одного из них может сорваться в последний момент. «Единой Россией» Орлов неформально занимается с середины декабря 2021-го, когда стало известно о его скором назначении замом секретаря реготделения, куратором Екатеринбурга (создание городского отделения пока не обсуждают). 3 декабря и. о. секретаря по решению федерального руководства «ЕР» стал губернатор Евгений Куйвашев. В сентябре 2022-го ему, скорее всего, предстоит переизбрание на новый пятилетний срок. Ожидается, что окончательное утверждение Куйвашева и Орлова в новых партийных статусах состоится на областной конференции «Единой России» 22 января. До 18 января в свердловских городах и районах Екатеринбурга пройдут конференции «ЕР», где изберут новых секретарей или продлят полномочия действующих. Последнее касается Чкаловской ячейки (Орлов гарантировал бизнесмену Валерию Савельеву сохранение позиции на встрече перед Новым годом), Верх-Исетской (Сергей Мелехин — депутат заксобрания, помощник фронтмена ЗАО «Таганский ряд» Анатолия Никифорова), Орджоникидзевской (спикер гордумы Игорь Володин, оспаривание статуса которого могло взывать конфликт) и Октябрьской (Алексей Сизиков). Вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко пост секретаря Ленинского отделения, которое он возглавил несколько лет назад как префект, покинет. Его место займет Элена Беруашвили — новый глава района, бывший зам Ноженко. В марте на ее территории — в округе №10 — пройдут довыборы в гордуму. Назначение Беруашвили выглядит неожиданным после слов Орлова на декабрьской пресс-конференции. «Дмитрий Юрьевич до сих пор возглавляет Ленинское отделение. Не исключено, что так, наверное, и останется, если у него времени хватит», — говорил градоначальник. Отставку Ноженко называют добровольной. «Он ведь уже не работает в Ленинском районе. Зачем ему эта нагрузка?» — объясняет знакомый аппаратчика. Оперативно дозвониться до самого Ноженко не удалось. Виталий Першин, работающий префектом с июня 2021-го, возглавит ячейку «ЕР» в Железнодорожном районе, сменив Сергея Боярского (он секретарь с 2006 года). Но в случае с Першиным есть нюанс, отмечают в мэрии. «Прошла информация, что Першин на самом деле не является членом партии (а это обязательное условие), хотя сам он утверждал, что обладает партбилетом», — поделился собеседник. В то же время другой информированный источник заверил: «Першин — член партии уже очень давно». «Но в базе (через которую проверяли Першина — прим. URA.RU) бывают сбои», — оговорился он. Интрига разрешится к вечеру 12 января, когда пройдет местная конференция «ЕР». Считается, что именно отсутствие членства в «Единой России» помешало назначениям главы Октябрьского района Игоря Костенко (он лишь сторонник партии) и главы Кировского района Владимира Боликова (бывший вице-мэр по торговле). В результате на место Александра Худякова в Кировской «ЕР» придет зам Боликова по оргвопросам Елена Глушкова. Пресс-секретарь свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер не стал комментировать описанные перестановки, предложив дождаться итогов внутрипартийных голосований. Вице-спикер заксобрания Михаил Клименко, координатор «Единой России» по Екатеринбургу, на звонки корреспондента не ответил.