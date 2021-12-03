Кремль подтвердил Куйвашеву: он снова будет губернатором

Спецоперацию Москвы держали в тайне от всей свердловской элиты

03 декабря 2021 в 23:08 Размер текста - 17 +

Губернатора Евгения Куйвашева назначили секретарем ячейки «Единой России» — и это называют хорошим сигналом для него Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил от Кремля подтверждение, что в 2022 году будет выдвинут на третий срок. Так в областной власти трактуют новую должность шефа — неожиданно для всех Куйвашева назначили главой реготделения «Единой России». По словам источников URA.RU, операцию проводили настолько бесшумно, что о ней знал только один человек. Евгений Куйвашев стал врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение принял президиум генсовета партии, а сразу после этого с губернатором пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Выступая перед начальником, Куйвашев пообещал провести ревизию региональной ячейки: «Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции, будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды». Евгений Куйвашев вошел в пул губернаторов, руководящих ячейками ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU Окружение Куйвашева, по свидетельствам сразу нескольких собеседников URA.RU, восприняло назначение шефа как благоприятный знак. В последние недели губернатор активно общается с Кремлем о своем выдвижении на новый срок, но данных об успехе переговоров до сих пор не было. Теперь все прояснилось. «Это означает, что администрация президента определилась с выборами [2022 года], и по губернатору вопрос решен. Куйвашев — кандидат», — расшифровал высокопоставленный собеседник во власти. Такой же оценки придерживается президент холдинга «Минченко консалтинг», политтехнолог Евгений Минченко: «Если бы речь шла о том, что по истечении полномочий Куйвашева, например, заберут в Москву, то его не стали бы его на короткое время делать руководителем отделения». Статья по теме Куйвашеву готовят новый губернаторский срок Лидерами ячеек «Единой России» по всей стране на сегодня являются 38 глав регионов. Все они — часть концепции администрации президента РФ о том, что губернаторы-единороссы должны сами руководить местными отделениями. По словам Минченко, это позволяет повысить управляемость партийных процессов в субъектах. «В этом случае нет необходимости микроменеджмента со стороны администрации президента», — пояснил URA.RU политтехнолог. В свердловском истеблишменте склонны считать, что новая партийная должность Куйвашева — это признание провала на сентябрьских выборах в Госдуму. Результат «Единой России» в области оказался на уровне 34,73% (65 место в стране), что ниже минимума в 40-45%, которые требовал федеральный центр. «Возглавить отделение — это условие, которое Кремль поставил губернатору для переизбрания», — допустил источник в резиденции главы региона. Перед Куйвашевым действительно могли поставить задачу активнее работать на рейтинг ЕР. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заявил URA.RU, что администрация президента следит, какие позиции «Единая Россия» занимает в Свердловской области. «И Кремлю важно, чтобы высшее должностное лицо брало на себя руководство партией. Кремлю нужен политический авторитет. А Куйвашев стал основным политическим лицом в рамках кампании в Госдуму», — заметил Русаков. В сентябре на выборах в Госдуму Евгений Куйвашев стал лицом «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В самой «Единой России» эту мысль косвенно подтверждают. «Две мощные созидательные силы — исполнительная власть и партийные ресурсы — дадут ощутимый синергетический эффект», — прокомментировали URA.RU назначение Куйвашева в пресс-службе свердловского отделения. Примечательной оказалась одна деталь. О готовящейся смене лидера ЕР свердловская власть узнала в последний момент. Источники URA.RU в руководстве Свердловской области и Екатеринбурга фиксируют: еще за несколько дней до заседания генсовета была уверенность, что в своей должности сохранится Виктор Шептий. Ему давали высокие шансы на переизбрание, однако за два часа до официального объявления поползли слухи, что секретарем станет Куйвашев. «Как гром среди ясного неба», — описал известие областной чиновник. Во властных кругах убеждены, что о готовящемся назначении знал лишь один человек — сам Куйвашев. «Об этом говорили на одной из последних встреч в Кремле [по переизбранию]. И ему [губернатору] дали сигнал, что ситуация сложится именно таким образом», — поделился свежим инсайдом другой источник, тоже шокированный новостью. Однопартийцы уверены, что уход Шептия, руководившего ячейкой с 2009 года, повлечет трансформации в исполкоме. Источник URA.RU в партии настаивает, что с приходом Куйвашева первым заместителем секретаря станет вице-губернатор Олег Чемезов: «Это должен быть тот человек, который будет на прямой связи с губернатором. Чемезов — идеальный кандидат». Получить комментарий самого чиновника оперативно не удалось. Виктор Шептий покидает пост секретаря реготделения спустя 12 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Шептий же дал понять, что уступает кресло секретаря Куйвашеву без каких-либо распрей. «Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — заявил URA.RU бывший глава отделения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил от Кремля подтверждение, что в 2022 году будет выдвинут на третий срок. Так в областной власти трактуют новую должность шефа — неожиданно для всех Куйвашева назначили главой реготделения «Единой России». По словам источников URA.RU, операцию проводили настолько бесшумно, что о ней знал только один человек. Евгений Куйвашев стал врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение принял президиум генсовета партии, а сразу после этого с губернатором пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Выступая перед начальником, Куйвашев пообещал провести ревизию региональной ячейки: «Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции, будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды». Окружение Куйвашева, по свидетельствам сразу нескольких собеседников URA.RU, восприняло назначение шефа как благоприятный знак. В последние недели губернатор активно общается с Кремлем о своем выдвижении на новый срок, но данных об успехе переговоров до сих пор не было. Теперь все прояснилось. «Это означает, что администрация президента определилась с выборами [2022 года], и по губернатору вопрос решен. Куйвашев — кандидат», — расшифровал высокопоставленный собеседник во власти. Такой же оценки придерживается президент холдинга «Минченко консалтинг», политтехнолог Евгений Минченко: «Если бы речь шла о том, что по истечении полномочий Куйвашева, например, заберут в Москву, то его не стали бы его на короткое время делать руководителем отделения». Лидерами ячеек «Единой России» по всей стране на сегодня являются 38 глав регионов. Все они — часть концепции администрации президента РФ о том, что губернаторы-единороссы должны сами руководить местными отделениями. По словам Минченко, это позволяет повысить управляемость партийных процессов в субъектах. «В этом случае нет необходимости микроменеджмента со стороны администрации президента», — пояснил URA.RU политтехнолог. В свердловском истеблишменте склонны считать, что новая партийная должность Куйвашева — это признание провала на сентябрьских выборах в Госдуму. Результат «Единой России» в области оказался на уровне 34,73% (65 место в стране), что ниже минимума в 40-45%, которые требовал федеральный центр. «Возглавить отделение — это условие, которое Кремль поставил губернатору для переизбрания», — допустил источник в резиденции главы региона. Перед Куйвашевым действительно могли поставить задачу активнее работать на рейтинг ЕР. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заявил URA.RU, что администрация президента следит, какие позиции «Единая Россия» занимает в Свердловской области. «И Кремлю важно, чтобы высшее должностное лицо брало на себя руководство партией. Кремлю нужен политический авторитет. А Куйвашев стал основным политическим лицом в рамках кампании в Госдуму», — заметил Русаков. В самой «Единой России» эту мысль косвенно подтверждают. «Две мощные созидательные силы — исполнительная власть и партийные ресурсы — дадут ощутимый синергетический эффект», — прокомментировали URA.RU назначение Куйвашева в пресс-службе свердловского отделения. Примечательной оказалась одна деталь. О готовящейся смене лидера ЕР свердловская власть узнала в последний момент. Источники URA.RU в руководстве Свердловской области и Екатеринбурга фиксируют: еще за несколько дней до заседания генсовета была уверенность, что в своей должности сохранится Виктор Шептий. Ему давали высокие шансы на переизбрание, однако за два часа до официального объявления поползли слухи, что секретарем станет Куйвашев. «Как гром среди ясного неба», — описал известие областной чиновник. Во властных кругах убеждены, что о готовящемся назначении знал лишь один человек — сам Куйвашев. «Об этом говорили на одной из последних встреч в Кремле [по переизбранию]. И ему [губернатору] дали сигнал, что ситуация сложится именно таким образом», — поделился свежим инсайдом другой источник, тоже шокированный новостью. Однопартийцы уверены, что уход Шептия, руководившего ячейкой с 2009 года, повлечет трансформации в исполкоме. Источник URA.RU в партии настаивает, что с приходом Куйвашева первым заместителем секретаря станет вице-губернатор Олег Чемезов: «Это должен быть тот человек, который будет на прямой связи с губернатором. Чемезов — идеальный кандидат». Получить комментарий самого чиновника оперативно не удалось. Шептий же дал понять, что уступает кресло секретаря Куйвашеву без каких-либо распрей. «Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — заявил URA.RU бывший глава отделения.