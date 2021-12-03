Кремль подтвердил Куйвашеву: он снова будет губернатором

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил от Кремля подтверждение, что в 2022 году будет выдвинут на третий срок. Так в областной власти трактуют новую должность шефа — неожиданно для всех Куйвашева назначили главой реготделения «Единой России». По словам источников URA.RU, операцию проводили настолько бесшумно, что о ней знал только один человек.
Евгений Куйвашев стал врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение принял президиум генсовета партии, а сразу после этого с губернатором пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Выступая перед начальником, Куйвашев пообещал провести ревизию региональной ячейки: «Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции, будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды».
Евгений Куйвашев вошел в пул губернаторов, руководящих ячейками ЕР
Окружение Куйвашева, по свидетельствам сразу нескольких собеседников URA.RU, восприняло назначение шефа как благоприятный знак. В последние недели губернатор активно общается с Кремлем о своем выдвижении на новый срок, но данных об успехе переговоров до сих пор не было. Теперь все прояснилось.
«Это означает, что администрация президента определилась с выборами [2022 года], и по губернатору вопрос решен. Куйвашев — кандидат», — расшифровал высокопоставленный собеседник во власти. Такой же оценки придерживается президент холдинга «Минченко консалтинг», политтехнолог Евгений Минченко:
«Если бы речь шла о том, что по истечении полномочий Куйвашева, например, заберут в Москву, то его не стали бы его на короткое время делать руководителем отделения».
Лидерами ячеек «Единой России» по всей стране на сегодня являются 38 глав регионов. Все они — часть концепции администрации президента РФ о том, что губернаторы-единороссы должны сами руководить местными отделениями. По словам Минченко, это позволяет повысить управляемость партийных процессов в субъектах. «В этом случае нет необходимости микроменеджмента со стороны администрации президента», — пояснил URA.RU политтехнолог.
В свердловском истеблишменте склонны считать, что новая партийная должность Куйвашева — это признание провала на сентябрьских выборах в Госдуму. Результат «Единой России» в области оказался на уровне 34,73% (65 место в стране), что ниже минимума в 40-45%, которые требовал федеральный центр. «Возглавить отделение — это условие, которое Кремль поставил губернатору для переизбрания», — допустил источник в резиденции главы региона.
Перед Куйвашевым действительно могли поставить задачу активнее работать на рейтинг ЕР. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заявил URA.RU, что администрация президента следит, какие позиции «Единая Россия» занимает в Свердловской области. «И Кремлю важно, чтобы высшее должностное лицо брало на себя руководство партией. Кремлю нужен политический авторитет. А Куйвашев стал основным политическим лицом в рамках кампании в Госдуму», — заметил Русаков.
В сентябре на выборах в Госдуму Евгений Куйвашев стал лицом «Единой России»
В самой «Единой России» эту мысль косвенно подтверждают. «Две мощные созидательные силы — исполнительная власть и партийные ресурсы — дадут ощутимый синергетический эффект», — прокомментировали URA.RU назначение Куйвашева в пресс-службе свердловского отделения.
Примечательной оказалась одна деталь. О готовящейся смене лидера ЕР свердловская власть узнала в последний момент. Источники URA.RU в руководстве Свердловской области и Екатеринбурга фиксируют: еще за несколько дней до заседания генсовета была уверенность, что в своей должности сохранится Виктор Шептий. Ему давали высокие шансы на переизбрание, однако за два часа до официального объявления поползли слухи, что секретарем станет Куйвашев.
«Как гром среди ясного неба», — описал известие областной чиновник. Во властных кругах убеждены, что о готовящемся назначении знал лишь один человек — сам Куйвашев. «Об этом говорили на одной из последних встреч в Кремле [по переизбранию]. И ему [губернатору] дали сигнал, что ситуация сложится именно таким образом», — поделился свежим инсайдом другой источник, тоже шокированный новостью.
Однопартийцы уверены, что уход Шептия, руководившего ячейкой с 2009 года, повлечет трансформации в исполкоме. Источник URA.RU в партии настаивает, что с приходом Куйвашева первым заместителем секретаря станет вице-губернатор Олег Чемезов: «Это должен быть тот человек, который будет на прямой связи с губернатором. Чемезов — идеальный кандидат». Получить комментарий самого чиновника оперативно не удалось.
Виктор Шептий покидает пост секретаря реготделения спустя 12 лет
Шептий же дал понять, что уступает кресло секретаря Куйвашеву без каких-либо распрей. «Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — заявил URA.RU бывший глава отделения.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил от Кремля подтверждение, что в 2022 году будет выдвинут на третий срок. Так в областной власти трактуют новую должность шефа — неожиданно для всех Куйвашева назначили главой реготделения «Единой России». По словам источников URA.RU, операцию проводили настолько бесшумно, что о ней знал только один человек. Евгений Куйвашев стал врио секретаря свердловского отделения «Единой России» вечером 3 декабря. Решение принял президиум генсовета партии, а сразу после этого с губернатором пообщался председатель ЕР Дмитрий Медведев. Выступая перед начальником, Куйвашев пообещал провести ревизию региональной ячейки: «Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции, будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды». Окружение Куйвашева, по свидетельствам сразу нескольких собеседников URA.RU, восприняло назначение шефа как благоприятный знак. В последние недели губернатор активно общается с Кремлем о своем выдвижении на новый срок, но данных об успехе переговоров до сих пор не было. Теперь все прояснилось. «Это означает, что администрация президента определилась с выборами [2022 года], и по губернатору вопрос решен. Куйвашев — кандидат», — расшифровал высокопоставленный собеседник во власти. Такой же оценки придерживается президент холдинга «Минченко консалтинг», политтехнолог Евгений Минченко: «Если бы речь шла о том, что по истечении полномочий Куйвашева, например, заберут в Москву, то его не стали бы его на короткое время делать руководителем отделения». Лидерами ячеек «Единой России» по всей стране на сегодня являются 38 глав регионов. Все они — часть концепции администрации президента РФ о том, что губернаторы-единороссы должны сами руководить местными отделениями. По словам Минченко, это позволяет повысить управляемость партийных процессов в субъектах. «В этом случае нет необходимости микроменеджмента со стороны администрации президента», — пояснил URA.RU политтехнолог. В свердловском истеблишменте склонны считать, что новая партийная должность Куйвашева — это признание провала на сентябрьских выборах в Госдуму. Результат «Единой России» в области оказался на уровне 34,73% (65 место в стране), что ниже минимума в 40-45%, которые требовал федеральный центр. «Возглавить отделение — это условие, которое Кремль поставил губернатору для переизбрания», — допустил источник в резиденции главы региона. Перед Куйвашевым действительно могли поставить задачу активнее работать на рейтинг ЕР. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заявил URA.RU, что администрация президента следит, какие позиции «Единая Россия» занимает в Свердловской области. «И Кремлю важно, чтобы высшее должностное лицо брало на себя руководство партией. Кремлю нужен политический авторитет. А Куйвашев стал основным политическим лицом в рамках кампании в Госдуму», — заметил Русаков. В самой «Единой России» эту мысль косвенно подтверждают. «Две мощные созидательные силы — исполнительная власть и партийные ресурсы — дадут ощутимый синергетический эффект», — прокомментировали URA.RU назначение Куйвашева в пресс-службе свердловского отделения. Примечательной оказалась одна деталь. О готовящейся смене лидера ЕР свердловская власть узнала в последний момент. Источники URA.RU в руководстве Свердловской области и Екатеринбурга фиксируют: еще за несколько дней до заседания генсовета была уверенность, что в своей должности сохранится Виктор Шептий. Ему давали высокие шансы на переизбрание, однако за два часа до официального объявления поползли слухи, что секретарем станет Куйвашев. «Как гром среди ясного неба», — описал известие областной чиновник. Во властных кругах убеждены, что о готовящемся назначении знал лишь один человек — сам Куйвашев. «Об этом говорили на одной из последних встреч в Кремле [по переизбранию]. И ему [губернатору] дали сигнал, что ситуация сложится именно таким образом», — поделился свежим инсайдом другой источник, тоже шокированный новостью. Однопартийцы уверены, что уход Шептия, руководившего ячейкой с 2009 года, повлечет трансформации в исполкоме. Источник URA.RU в партии настаивает, что с приходом Куйвашева первым заместителем секретаря станет вице-губернатор Олег Чемезов: «Это должен быть тот человек, который будет на прямой связи с губернатором. Чемезов — идеальный кандидат». Получить комментарий самого чиновника оперативно не удалось. Шептий же дал понять, что уступает кресло секретаря Куйвашеву без каких-либо распрей. «Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Владимировичу, самому авторитетному в регионе человеку, и это укрепит позиции нашей партии», — заявил URA.RU бывший глава отделения.