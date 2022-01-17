Мишустин начал борьбу за спасение российского леса

Власти применили новую систему против черных лесорубов, пожаров и вывоза дерева в Китай

17 января 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин доволен тем, как заработала новая система борьбы с черными лесорубами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Российские власти намерены жестко бороться за сохранение лесов в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с замами 17 января дал понять, что решение правительства о введении с начала года цифровых паспортов оправдало себя и пересмотру не подлежит. Как отмечают эксперты, новая система позволит решить сразу несколько задач: вывести отрасль из тени, увеличить объем налогов и спасти природу. С помощью цифрового паспорта, у экспортеров станет меньше проблем с оформлением налоговых деклараций, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Михаил Мишустин подчеркнул, что так называемый новый порядок прослеживаемости древесины введен с 1 января по поручению президента. «На каждую партию лесоматериалов теперь нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде — своего рода цифровой паспорт. Движение древесины можно отследить через цифровую систему по всему маршруту — от лесосеки до предприятия переработки и таможенных органов. Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает законодательство, а для черных лесорубов станут серьезным препятствием», — уверен председатель правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила, что запуск новой системы не остановил оборот древесины. «На сегодня в ней зарегистрированы более 20 тысяч пользователей. За праздничные дни было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более 5 млн кубометров», — привела данные она. Виктория Абрамченко заверила, что новая система не остановила оборот древесины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Абрамченко, благодаря новой системе удалось предотвратить незаконный вывоз леса из страны и выявить несколько серых схем, когда по одному бумажному документу вывозили неограниченное количество древесины с одной делянки. «Такие сделки оставались в тени. Государство не видело оборота древесины и недополучало налогов. Теперь благодаря системе и электронному паспорту такую серую древесину невозможно легализовать, а участникам рынка придется выходить из тени», — добавила Абрамченко. Мишустин заметил, что с 1 января также вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. А для некоторых пиломатериалов, под видом которых и вывозили кругляк, установлена дополнительная таможенная пошлина. «Рассчитываем, что это будет способствовать повышению объемов переработки древесины в России, росту экспорта уже переработанной продукции. Виктория Валериевна [Абрамченко], просьба держать на личном контроле этот вопрос и в том числе внедрение всех обозначенных норм», — резюмировал премьер-министр. Власти запретили экспорт кругляка, поскольку вырубка лесов приняла неконтролируемый характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из причин роста цен на древесину, который наблюдался в прошлом году, — картелизация отрасли, поскольку значительная часть рынка находилась в тени, замечает завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. «Цифровые паспорта — это обеление рынка и, в том числе, снижение цен на нем», — отмечает эксперт. Новая система сыграет на руку добросовестным производителям, поскольку будут ликвидированы их «серые» конкуренты, приводит еще один аргумент руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Новая система даст мультипликативный эффект — позволит сохранить природу, увеличить налоговые платежи в бюджет и снизить объем лесных пожаров, считает автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Варварские вырубки и лесные пожары, которые случаются для сокрытия незаконных вырубок, требуют новых подходов. Цифровой учет делает прозрачной отрасль и сильно осложняет жизнь черным лесорубам», — говорит собеседник. Следующим шагом властей должна стать поддержка деревообрабатывающей промышленности, считает китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «До 25% древесины, которые потребляет Китай, — из России. А изделия из дерева затем они продают по всему миру. Это не локальная проблема, а глобальные объемы. Самое главное — не создается деревообрабатывающая промышленность с участием китайской стороны в регионах [где добывается лес]. Федеральный центр должен пойти по пути позитивной повестки, а не только запрещения, которое обходится нелегальным вывозом древесины», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены жестко бороться за сохранение лесов в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с замами 17 января дал понять, что решение правительства о введении с начала года цифровых паспортов оправдало себя и пересмотру не подлежит. Как отмечают эксперты, новая система позволит решить сразу несколько задач: вывести отрасль из тени, увеличить объем налогов и спасти природу. Михаил Мишустин подчеркнул, что так называемый новый порядок прослеживаемости древесины введен с 1 января по поручению президента. «На каждую партию лесоматериалов теперь нужно оформлять сопроводительный документ в электронном виде — своего рода цифровой паспорт. Движение древесины можно отследить через цифровую систему по всему маршруту — от лесосеки до предприятия переработки и таможенных органов. Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает законодательство, а для черных лесорубов станут серьезным препятствием», — уверен председатель правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко подтвердила, что запуск новой системы не остановил оборот древесины. «На сегодня в ней зарегистрированы более 20 тысяч пользователей. За праздничные дни было сформировано более 120 тыс. электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более 5 млн кубометров», — привела данные она. По словам Абрамченко, благодаря новой системе удалось предотвратить незаконный вывоз леса из страны и выявить несколько серых схем, когда по одному бумажному документу вывозили неограниченное количество древесины с одной делянки. «Такие сделки оставались в тени. Государство не видело оборота древесины и недополучало налогов. Теперь благодаря системе и электронному паспорту такую серую древесину невозможно легализовать, а участникам рынка придется выходить из тени», — добавила Абрамченко. Мишустин заметил, что с 1 января также вступил в силу запрет на вывоз необработанной древесины. А для некоторых пиломатериалов, под видом которых и вывозили кругляк, установлена дополнительная таможенная пошлина. «Рассчитываем, что это будет способствовать повышению объемов переработки древесины в России, росту экспорта уже переработанной продукции. Виктория Валериевна [Абрамченко], просьба держать на личном контроле этот вопрос и в том числе внедрение всех обозначенных норм», — резюмировал премьер-министр. Одна из причин роста цен на древесину, который наблюдался в прошлом году, — картелизация отрасли, поскольку значительная часть рынка находилась в тени, замечает завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев. «Цифровые паспорта — это обеление рынка и, в том числе, снижение цен на нем», — отмечает эксперт. Новая система сыграет на руку добросовестным производителям, поскольку будут ликвидированы их «серые» конкуренты, приводит еще один аргумент руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Новая система даст мультипликативный эффект — позволит сохранить природу, увеличить налоговые платежи в бюджет и снизить объем лесных пожаров, считает автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Варварские вырубки и лесные пожары, которые случаются для сокрытия незаконных вырубок, требуют новых подходов. Цифровой учет делает прозрачной отрасль и сильно осложняет жизнь черным лесорубам», — говорит собеседник. Следующим шагом властей должна стать поддержка деревообрабатывающей промышленности, считает китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. «До 25% древесины, которые потребляет Китай, — из России. А изделия из дерева затем они продают по всему миру. Это не локальная проблема, а глобальные объемы. Самое главное — не создается деревообрабатывающая промышленность с участием китайской стороны в регионах [где добывается лес]. Федеральный центр должен пойти по пути позитивной повестки, а не только запрещения, которое обходится нелегальным вывозом древесины», — добавил эксперт.