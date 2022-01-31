Мишустин устранил проблему, которая могла остановить стройки в РФ

К участию в ней он подключил регионы

31 января 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин начал решать проблему изношенных сетей в сфере ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства России Михаил Мишустин начал решать проблему, которая могла фактически остановить строительство нового жилья. На совещании с вице-премьерами 31 января он поручил выделить 150 млрд рублей на реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Эксперты объясняют, запас прочности сетей на исходе, и если их не отремонтировать, то не к чему будет подключать новостройки. По словам Мишустина, в этом году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей. «А всего в течение четырех лет — до 150 млрд. С их помощью станет возможным профинансировать до 80% затрат. Все средства будут предоставлены на срок до 25 лет по льготной ставке — 3% годовых», — сказал премьер-министр. Премьер-министр уточнил, что в течение четырех лет на модернизацию объектов ЖКХ направят 150 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения и «сделать их надежными и безопасными». «Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение финансирования. А правительственную комиссию по региональному развитию под руководством [вице-премьера] Марата Хуснуллина прошу оперативно рассматривать заявки и доводить средства до регионов», — поручил председатель правительства. Эксперты считают, что внимание к реконструкции инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ связано с необходимостью наращивать темпы ввода нового жилья. Сейчас сети изношены и не выдержат новую нагрузку, уточняет вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. «Вопрос крайне важный и назревший. У нас исчерпаны возможности инфраструктуры ЖКХ. Мы наконец-то вышли на плановые показатели в жилищном строительстве — 90 млн квадратных метров в год, и мы не сможем дальше вводить жилье в том же темпе, так как его не к чему присоединять», — рассказал Шлеменков. Ремонт коммунальных сетей позволит вводить больше нового жилья, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стимулирование строительства через ремонт изношенных инженерных систем возможно, считает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Если средства будут направлены на расширение пропускной способности существующих инженерных систем, то у них, действительно, появятся резервные мощности, необходимые для новостроек», — говорит собеседник. Помимо проблемы стимулирования строительства, Мишустин решает вопрос развития предприятий, производящих коммунальное оборудование, отмечает ведущий научный сотрудник факультета экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Колганов. «Выделение дополнительных средств из федерального бюджета на такого рода работу улучшит качество предоставляемых услуг населению и появится дополнительный спрос на оборудование для ЖКХ. Последнее приведет к увеличению производства приборов и оборудования — труб, насосов, измерительной аппаратуры. Все это в совокупности окажет эффект на общий рост экономики», — объяснил Колганов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель правительства России Михаил Мишустин начал решать проблему, которая могла фактически остановить строительство нового жилья. На совещании с вице-премьерами 31 января он поручил выделить 150 млрд рублей на реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Эксперты объясняют, запас прочности сетей на исходе, и если их не отремонтировать, то не к чему будет подключать новостройки. По словам Мишустина, в этом году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей. «А всего в течение четырех лет — до 150 млрд. С их помощью станет возможным профинансировать до 80% затрат. Все средства будут предоставлены на срок до 25 лет по льготной ставке — 3% годовых», — сказал премьер-министр. По словам Мишустина, такое решение позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения и «сделать их надежными и безопасными». «Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить своевременный отбор региональных проектов на получение финансирования. А правительственную комиссию по региональному развитию под руководством [вице-премьера] Марата Хуснуллина прошу оперативно рассматривать заявки и доводить средства до регионов», — поручил председатель правительства. Эксперты считают, что внимание к реконструкции инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ связано с необходимостью наращивать темпы ввода нового жилья. Сейчас сети изношены и не выдержат новую нагрузку, уточняет вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. «Вопрос крайне важный и назревший. У нас исчерпаны возможности инфраструктуры ЖКХ. Мы наконец-то вышли на плановые показатели в жилищном строительстве — 90 млн квадратных метров в год, и мы не сможем дальше вводить жилье в том же темпе, так как его не к чему присоединять», — рассказал Шлеменков. Стимулирование строительства через ремонт изношенных инженерных систем возможно, считает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Если средства будут направлены на расширение пропускной способности существующих инженерных систем, то у них, действительно, появятся резервные мощности, необходимые для новостроек», — говорит собеседник. Помимо проблемы стимулирования строительства, Мишустин решает вопрос развития предприятий, производящих коммунальное оборудование, отмечает ведущий научный сотрудник факультета экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Колганов. «Выделение дополнительных средств из федерального бюджета на такого рода работу улучшит качество предоставляемых услуг населению и появится дополнительный спрос на оборудование для ЖКХ. Последнее приведет к увеличению производства приборов и оборудования — труб, насосов, измерительной аппаратуры. Все это в совокупности окажет эффект на общий рост экономики», — объяснил Колганов.