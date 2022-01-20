Путин выдал новый кредит доверия Собянину

У мэра Москвы появились задачи до 2030 года

20 января 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал понять, что поддерживает долгосрочные проекты Сергея Собянина (справа) Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин выразил полную поддержку мэру Москвы Сергею Собянину на их встрече 20 января в Кремле. Глава государства одобрил отчет и долгосрочные планы градоначальника, включая подготовку столицы к борьбе за право проведения крупнейшей международной выставки ЭКСПО-2030. Это говорит о том, что Путин с большой вероятностью видит Собянина в кресле мэра и после выборов главы Москвы, которые пройдут в следующем году, считают эксперты URA.RU. Открывая встречу, Путин заметил, что он на постоянном контакте с Собяниным. «Мы с вами общаемся по телефону, встречаемся лично, всякие совещания [проводим], напрямую работаем. И все-таки хотелось бы поговорить о ситуации в столице в целом. Как вы ее оцениваете, какие видите ближайшие задачи?» — спросил президент. Внутренний туризм спас сферу услуг и торговлю в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собянин заявил, что вопреки пессимистическим прогнозам, экономика Москвы справилась с кризисом. «Почти по всем показателям мы вышли в плюс не только к тяжелому 2020 году, но и к базовому 2019 году. Причем, инвестиции выросли на 12%, строительство на 23%, промышленное производство на 28%. Очевидно, что это не просто колебания, а реальный рост экономики города», — сказал мэр. По словам градоначальника, внутренний туризм оживил сферу услуг, торговлю. Перепись показала, что за 10 лет численность жителей увеличилась на 1,5 млн человек и дошла до 13 млн человек. Это новые вызовы для Москвы, продолжил мэр, с точки зрения развития социальной инфраструктуры и транспорта. Благодаря одобренным Путиным инфраструктурным кредитам город закупает новые вагоны метро и поезда для пригородного сообщения (Московские центральные диаметры, МЦД). Строятся дороги и развязки. Чемпионат мира по футболу показал, что Москва готова к проведению любых крупнейших мероприятий, заверил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Хотел бы поблагодарить вас за доверие, что вы поддержали нашу заявку на ЭКСПО-2030. Непростое решение. Наша страна давно участвует в выставочном движении. Но», — сказал Собянин. «Не проводила», — закончил за него фразу Путин. «Конкуренция очень большая. Там и саудиты, и Южная Корея заявились, и Италия с Римом, и даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт подготовки к Олимпиаде. И к чемпионату мира [по футболу], который прошел в Москве. Отзывы очень хорошие. Инфраструктура готова. Мы определили с коллегами примерное расположение будущего ЭКСПО. Это рядом с [аэропортом] Внуково. Не стали делать внутри города. Во-первых, нет таких свободных территорий. Во-вторых, проведение таких мероприятий для жителей — всегда напряжение», — поделился Собянин. «Напряжение да», — подержал это решение Путин. Победа за право проведения ЭКСПО-2030 изменит и сам аэропорт Внуково, и всю территорию вокруг Фото: wikipedia.org/Maxfastov Собянин обратил внимание, что площадка максимально близко к аэропорту Внуково, туда проведут метро, МЦД, рядом Киевское шоссе. «По инфраструктуре будет такая комфортная история. И создаст дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории. Так что будем бороться», — резюмировал мэр. Путин на это одобрительно кивнул. Встреча Путина с Собяниным ответила сразу на несколько вопросов, говорит директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Здесь несколько тем. Это и муниципальная реформа — чтобы все понимали, что это согласованная, организованная реформа, что она будет проводиться системно и подконтрольно, ничего страшного в ней нет, чтобы не было кривотолков. Плюс в ряде Telegram-каналов проскальзывало, что в этом году может произойти смена глав городов федерального значения. В этом плане встреча показала, что в ближайший год смены власти в Москве не произойдет. Что касается ЭКСПО — поддержка президента крайне важна, но это технический вопрос», — считает политолог. Политологи читают, что встреча с Владимиром Путины продемонстрировала, что Сергей Собянин с большой вероятностью сохранит пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собянин находится на особом положении среди губернаторов, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции «Политбюро 2.0» (об окружении Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «По сути это руководитель госкорпорации „Москва“. Это треть бюджета. Это, по сути, отдельный регион, со своими законами и правилами. Поэтому Собянин входит в число самых влиятельных людей страны. Думаю, что последние поправки в закон о публичной власти, которые сняли ограничения по количеству сроков пребывания на посту высшего должностного лица региона, были приняты в первую очередь под Собянина», — полагает собеседник. О поддержке кандидатуры Собянина по посту мэра Москвы в контексте его встречи с Путиным говорит и руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Единицы глав регионов уверенно себя чувствуют на своих постах — [лидер Чечни Рамзан] Кадыров, Собянин. Не очень большой список губернаторов, которые могут претендовать на новый срок после их обнуления. Позиции Собянина достаточно крепки, ему удается держать под контролем непростую ситуацию в Москве, несмотря на недовольство некоторыми его решениями. Поэтому перспектива его вхождения в новый срок вполне реальна. Обсуждение стратегических планов не говорит, что именно он должен эти планы реализовать. Но это один из штрихов к той картине, которая свидетельствует, что скорее всего Собянин планирует продолжить свою деятельность на посту мэра Москвы», — резюмировал эксперт. 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Президент РФ Владимир Путин выразил полную поддержку мэру Москвы Сергею Собянину на их встрече 20 января в Кремле. Глава государства одобрил отчет и долгосрочные планы градоначальника, включая подготовку столицы к борьбе за право проведения крупнейшей международной выставки ЭКСПО-2030. Это говорит о том, что Путин с большой вероятностью видит Собянина в кресле мэра и после выборов главы Москвы, которые пройдут в следующем году, считают эксперты URA.RU. Открывая встречу, Путин заметил, что он на постоянном контакте с Собяниным. «Мы с вами общаемся по телефону, встречаемся лично, всякие совещания [проводим], напрямую работаем. И все-таки хотелось бы поговорить о ситуации в столице в целом. Как вы ее оцениваете, какие видите ближайшие задачи?» — спросил президент. Собянин заявил, что вопреки пессимистическим прогнозам, экономика Москвы справилась с кризисом. «Почти по всем показателям мы вышли в плюс не только к тяжелому 2020 году, но и к базовому 2019 году. Причем, инвестиции выросли на 12%, строительство на 23%, промышленное производство на 28%. Очевидно, что это не просто колебания, а реальный рост экономики города», — сказал мэр. По словам градоначальника, внутренний туризм оживил сферу услуг, торговлю. Перепись показала, что за 10 лет численность жителей увеличилась на 1,5 млн человек и дошла до 13 млн человек. Это новые вызовы для Москвы, продолжил мэр, с точки зрения развития социальной инфраструктуры и транспорта. Благодаря одобренным Путиным инфраструктурным кредитам город закупает новые вагоны метро и поезда для пригородного сообщения (Московские центральные диаметры, МЦД). Строятся дороги и развязки. «Хотел бы поблагодарить вас за доверие, что вы поддержали нашу заявку на ЭКСПО-2030. Непростое решение. Наша страна давно участвует в выставочном движении. Но», — сказал Собянин. «Не проводила», — закончил за него фразу Путин. «Конкуренция очень большая. Там и саудиты, и Южная Корея заявились, и Италия с Римом, и даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт подготовки к Олимпиаде. И к чемпионату мира [по футболу], который прошел в Москве. Отзывы очень хорошие. Инфраструктура готова. Мы определили с коллегами примерное расположение будущего ЭКСПО. Это рядом с [аэропортом] Внуково. Не стали делать внутри города. Во-первых, нет таких свободных территорий. Во-вторых, проведение таких мероприятий для жителей — всегда напряжение», — поделился Собянин. «Напряжение да», — подержал это решение Путин. Собянин обратил внимание, что площадка максимально близко к аэропорту Внуково, туда проведут метро, МЦД, рядом Киевское шоссе. «По инфраструктуре будет такая комфортная история. И создаст дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории. Так что будем бороться», — резюмировал мэр. Путин на это одобрительно кивнул. Встреча Путина с Собяниным ответила сразу на несколько вопросов, говорит директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Здесь несколько тем. Это и муниципальная реформа — чтобы все понимали, что это согласованная, организованная реформа, что она будет проводиться системно и подконтрольно, ничего страшного в ней нет, чтобы не было кривотолков. Плюс в ряде Telegram-каналов проскальзывало, что в этом году может произойти смена глав городов федерального значения. В этом плане встреча показала, что в ближайший год смены власти в Москве не произойдет. Что касается ЭКСПО — поддержка президента крайне важна, но это технический вопрос», — считает политолог. Собянин находится на особом положении среди губернаторов, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», создатель концепции «Политбюро 2.0» (об окружении Путина и правящей элите страны) Евгений Минченко. «По сути это руководитель госкорпорации „Москва“. Это треть бюджета. Это, по сути, отдельный регион, со своими законами и правилами. Поэтому Собянин входит в число самых влиятельных людей страны. Думаю, что последние поправки в закон о публичной власти, которые сняли ограничения по количеству сроков пребывания на посту высшего должностного лица региона, были приняты в первую очередь под Собянина», — полагает собеседник. О поддержке кандидатуры Собянина по посту мэра Москвы в контексте его встречи с Путиным говорит и руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Единицы глав регионов уверенно себя чувствуют на своих постах — [лидер Чечни Рамзан] Кадыров, Собянин. Не очень большой список губернаторов, которые могут претендовать на новый срок после их обнуления. Позиции Собянина достаточно крепки, ему удается держать под контролем непростую ситуацию в Москве, несмотря на недовольство некоторыми его решениями. Поэтому перспектива его вхождения в новый срок вполне реальна. Обсуждение стратегических планов не говорит, что именно он должен эти планы реализовать. Но это один из штрихов к той картине, которая свидетельствует, что скорее всего Собянин планирует продолжить свою деятельность на посту мэра Москвы», — резюмировал эксперт.