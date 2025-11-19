В Курганской области назначили начальника скандальной колонии
В кургансокй ИК-2 назначили начальника
В курганской исправительной колонии №2 врио начальника Сергей Денисов получил официальное назначение на должность. В колонии, где произошло несколько громких скандальных историй, официального назначения ждали полтора года. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников ФСИН.
«Подполковник Денисов официально назначен начальником курганской колонии №2. До этого он дважды руководил учреждением в статусе врио», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение на сайте регионального УФСИН. «Исправительная колония №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области. Начальник — Денисов Сергей Николаевич», — сообщает соответствующий раздел управления.
Денисова впервые назначили врио начальника в апреле 2024 года, когда с должности ушел Алан Искулов. В период с сентября 2024 по апрель 2025 года Денисов был заместителем врио начальника Дмитрия Любителева. После ухода последнего из колонии, Денисов вновь принял руководство во временном статусе, в котором находился до конца октября.
Колония №2 чаще остальных ИК региона появляется в скандальной новостной повестке. Здесь происходили нападения на сотрудников и убийство одного из них. Несколько сотрудников ИК попали под суд по делу о превышении полномочий при задержании в 2022 году — дела до сих пор рассматриваются в суде. Также силовики проводят в колонии массовые зачистки экстремистских криминальных элементов, которые придерживаются воровских традиций и пропагандируют запрещенные в РФ ценности.
