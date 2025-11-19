Аномальное тепло придет в Свердловскую область на один день

Днем 19 ноября ожидается дождь Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловскую область 19 ноября придет теплая часть циклона, которая принесет с собой нетипичную теплоту для такого времени. В Екатеринбурге есть шанс побить почти 100-летний рекорд по максимальной температуре в этот день. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В Екатеринбурге суточный рекорд максимальной температуры для 19 ноября составляет +6.2 градуса (1928 год). Есть хорошая возможность если не превзойти это значение, то оказаться очень близко к нему», — говорится в прогнозе.