Аномальное тепло придет в Свердловскую область на один день

19 ноября 2025 в 07:21
Днем 19 ноября ожидается дождь

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Свердловскую область 19 ноября придет теплая часть циклона, которая принесет с собой нетипичную теплоту для такого времени. В Екатеринбурге есть шанс побить почти 100-летний рекорд по максимальной температуре в этот день. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В Екатеринбурге суточный рекорд максимальной температуры для 19 ноября составляет +6.2 градуса (1928 год). Есть хорошая возможность если не превзойти это значение, то оказаться очень близко к нему», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 19 ноября ожидается облачная погода с дождем. Днем температура может дойти до +7, а к вечеру опустится до +1 градуса. Порывы ветра местами способы достичь 12 метров в секунду. Текущий день станет последним теплым аккордом уходящей осени. В будущем отрицательная температура ожидается практически ежедневно.

