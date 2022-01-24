Мишустин дал старт буму строительства автодорог в России

В России начинается бум строительства автодорог. Старт ему дал на совещании с вице-премьерами 24 января председатель правительства Михаил Мишустин, объявивший о возведении новой развязки на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург-Челябинск-Тюмень. Эксперты отмечают, что строительство новой дорожной сети приведет к росту экономики в целом, развитию бизнеса и созданию рабочих мест в регионах.
На совещании обсуждались улучшение лекарственного обеспечения тяжело больных детей, правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров и подготовка к сезону строительства автодорог, на которой премьер остановился чуть подробнее. «Во всех регионах в новом году продолжается работа по строительству дорог и необходимой инфраструктуры. Формируется опорная сеть. Она свяжет федеральные, региональные и местные дороги, по которым идет основной транспортный поток. По поручению президента правительство продолжит развитие ЦКАД, которая запущена в прошлом году. Начнется строительство новой развязки. На такие цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут», — сообщил Мишустин.
На Центральной кольцевой автодороге построят новую развязку
Премьер-министр попросил своего заместителя Марата Хуснуллина уточнить сроки строительства развязки на ЦКАД и готовность к дорожному сезону регионов России. «Мы в прошлом году перевыполнили все планы по дорожному строительству. Профинансировали почти на 1,2 млрд рублей. Общее финансирование у нас составило 99,7%. На всех объектах, которые включили в опорную сеть, развернуты работы: идет проектирование или строительство. Один из важнейших проектов, о котором вы сказали, — ЦКАД. На сегодня порядка 70% регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет уверенно сказать, что планы этого года также будут выполнены в полном объеме», — ответил Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что после запуска ЦКАД к президенту Владимиру Путину обратились местные жители с просьбой улучшить транспортную доступность на участке между Можайским и Минским шоссе. Ранее этого участка не было в проекте. Заключение экспертизы по данному объекту уже получено, в начале февраля запланирован конкурс. Развязку хотят завершить в 2024 году.
Хуснуллин пообещал раньше срока сдать развязку на ЦКАД и «нулевой» участок автодороги Москва-Казань-Екатеринбург
Раньше срока можно построить и увязку ЦКАД с проектом М-12, уверен Хуснуллин. «Мы намерены этот так называемый „нулевой“ участок — увязку ЦКАД с большим кольцом проекта М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург и дальше до Тюмени, до Челябинска) — запустить уже в начале этого года. С 3 января все строители вышли на работу. 11 тысяч строителей работают на этом проекте, 4 тысячи единиц техники. Мы хотим в два раза быстрее нормативных сроков построить этот объект, то есть примерно за три года планируем полностью эту трассу построить», — сказал вице-премьер.
Мишустин, подчеркнул, что ремонт и строительство автодорог должны проводиться в срок. «Я знаю, вы за этим внимательно следите. И конечно, нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго», — поручил он Хуснуллину.
Эксперты считают, что Мишустин запустил строительство объектов инфраструктуры, поскольку это способствует росту темпов развития экономики в целом. «Для нас главный вызов этого года — сокращение темпов экономического роста.
Если все будет идти как идет, то темпы роста этого года будут ниже 3%, которые необходимы для успешного развития и исполнения социальных обязательств. Нам нужно запускать мотор инвестиционного цикла.
Эксперты считают, что со строительством новой автодороги будет развиваться местный бизнес
Инфраструктурные проекты дают серьезный мультипликативный эффект. Они и выбирались с учетом этого эффекта», — комментирует руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.
Именно при реализации инфраструктурных объектов начинают развиваться смежные отрасли, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Создается инфраструктура для водителей — новые заправки, магазины, кафе. Появляются новые рабочие места, новые возможности для заработков местных жителей. Улучшение транспортной доступности регионов сделает их привлекательными для инвесторов, подтолкнет развитие внутреннего туризма. Для Мишустина — это большой проект, который начал реализовываться в его премьерство», — говорит Макаркин.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен, что новая транспортная инфраструктура не только ускорит взаимодействие между регионами, но и даст возможность поднять всю экономику. «Мы пережили достаточно сложный период — 2020—2021 годы. Мы видим профицит государственного бюджета. Перед властями стоит вопрос: что дальше делать с полученными деньгами? Классический путь — вкладывать в инфраструктуру. Он многократно использовался в разных странах», — резюмировал эксперт.
В России начинается бум строительства автодорог. Старт ему дал на совещании с вице-премьерами 24 января председатель правительства Михаил Мишустин, объявивший о возведении новой развязки на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург-Челябинск-Тюмень. Эксперты отмечают, что строительство новой дорожной сети приведет к росту экономики в целом, развитию бизнеса и созданию рабочих мест в регионах. На совещании обсуждались улучшение лекарственного обеспечения тяжело больных детей, правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров и подготовка к сезону строительства автодорог, на которой премьер остановился чуть подробнее. «Во всех регионах в новом году продолжается работа по строительству дорог и необходимой инфраструктуры. Формируется опорная сеть. Она свяжет федеральные, региональные и местные дороги, по которым идет основной транспортный поток. По поручению президента правительство продолжит развитие ЦКАД, которая запущена в прошлом году. Начнется строительство новой развязки. На такие цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут», — сообщил Мишустин. Премьер-министр попросил своего заместителя Марата Хуснуллина уточнить сроки строительства развязки на ЦКАД и готовность к дорожному сезону регионов России. «Мы в прошлом году перевыполнили все планы по дорожному строительству. Профинансировали почти на 1,2 млрд рублей. Общее финансирование у нас составило 99,7%. На всех объектах, которые включили в опорную сеть, развернуты работы: идет проектирование или строительство. Один из важнейших проектов, о котором вы сказали, — ЦКАД. На сегодня порядка 70% регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет уверенно сказать, что планы этого года также будут выполнены в полном объеме», — ответил Хуснуллин. Вице-премьер напомнил, что после запуска ЦКАД к президенту Владимиру Путину обратились местные жители с просьбой улучшить транспортную доступность на участке между Можайским и Минским шоссе. Ранее этого участка не было в проекте. Заключение экспертизы по данному объекту уже получено, в начале февраля запланирован конкурс. Развязку хотят завершить в 2024 году. Раньше срока можно построить и увязку ЦКАД с проектом М-12, уверен Хуснуллин. «Мы намерены этот так называемый „нулевой“ участок — увязку ЦКАД с большим кольцом проекта М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург и дальше до Тюмени, до Челябинска) — запустить уже в начале этого года. С 3 января все строители вышли на работу. 11 тысяч строителей работают на этом проекте, 4 тысячи единиц техники. Мы хотим в два раза быстрее нормативных сроков построить этот объект, то есть примерно за три года планируем полностью эту трассу построить», — сказал вице-премьер. Мишустин, подчеркнул, что ремонт и строительство автодорог должны проводиться в срок. «Я знаю, вы за этим внимательно следите. И конечно, нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго», — поручил он Хуснуллину. Эксперты считают, что Мишустин запустил строительство объектов инфраструктуры, поскольку это способствует росту темпов развития экономики в целом. «Для нас главный вызов этого года — сокращение темпов экономического роста. Если все будет идти как идет, то темпы роста этого года будут ниже 3%, которые необходимы для успешного развития и исполнения социальных обязательств. Нам нужно запускать мотор инвестиционного цикла. Инфраструктурные проекты дают серьезный мультипликативный эффект. Они и выбирались с учетом этого эффекта», — комментирует руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Именно при реализации инфраструктурных объектов начинают развиваться смежные отрасли, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Создается инфраструктура для водителей — новые заправки, магазины, кафе. Появляются новые рабочие места, новые возможности для заработков местных жителей. Улучшение транспортной доступности регионов сделает их привлекательными для инвесторов, подтолкнет развитие внутреннего туризма. Для Мишустина — это большой проект, который начал реализовываться в его премьерство», — говорит Макаркин. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен, что новая транспортная инфраструктура не только ускорит взаимодействие между регионами, но и даст возможность поднять всю экономику. «Мы пережили достаточно сложный период — 2020—2021 годы. Мы видим профицит государственного бюджета. Перед властями стоит вопрос: что дальше делать с полученными деньгами? Классический путь — вкладывать в инфраструктуру. Он многократно использовался в разных странах», — резюмировал эксперт.