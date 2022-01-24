Мишустин дал старт буму строительства автодорог в России

Эффект почувствуют жители большинства регионов страны

24 января 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил о строительстве инфраструктурных объектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России начинается бум строительства автодорог. Старт ему дал на совещании с вице-премьерами 24 января председатель правительства Михаил Мишустин, объявивший о возведении новой развязки на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург-Челябинск-Тюмень. Эксперты отмечают, что строительство новой дорожной сети приведет к росту экономики в целом, развитию бизнеса и созданию рабочих мест в регионах. На совещании обсуждались улучшение лекарственного обеспечения тяжело больных детей, правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров и подготовка к сезону строительства автодорог, на которой премьер остановился чуть подробнее. «Во всех регионах в новом году продолжается работа по строительству дорог и необходимой инфраструктуры. Формируется опорная сеть. Она свяжет федеральные, региональные и местные дороги, по которым идет основной транспортный поток. По поручению президента правительство продолжит развитие ЦКАД, которая запущена в прошлом году. Начнется строительство новой развязки. На такие цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут», — сообщил Мишустин. На Центральной кольцевой автодороге построят новую развязку Фото: Анна Майорова © URA.RU Премьер-министр попросил своего заместителя Марата Хуснуллина уточнить сроки строительства развязки на ЦКАД и готовность к дорожному сезону регионов России. «Мы в прошлом году перевыполнили все планы по дорожному строительству. Профинансировали почти на 1,2 млрд рублей. Общее финансирование у нас составило 99,7%. На всех объектах, которые включили в опорную сеть, развернуты работы: идет проектирование или строительство. Один из важнейших проектов, о котором вы сказали, — ЦКАД. На сегодня порядка 70% регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет уверенно сказать, что планы этого года также будут выполнены в полном объеме», — ответил Хуснуллин. Вице-премьер напомнил, что после запуска ЦКАД к президенту Владимиру Путину обратились местные жители с просьбой улучшить транспортную доступность на участке между Можайским и Минским шоссе. Ранее этого участка не было в проекте. Заключение экспертизы по данному объекту уже получено, в начале февраля запланирован конкурс. Развязку хотят завершить в 2024 году. Хуснуллин пообещал раньше срока сдать развязку на ЦКАД и «нулевой» участок автодороги Москва-Казань-Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU Раньше срока можно построить и увязку ЦКАД с проектом М-12, уверен Хуснуллин. «Мы намерены этот так называемый „нулевой“ участок — увязку ЦКАД с большим кольцом проекта М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург и дальше до Тюмени, до Челябинска) — запустить уже в начале этого года. С 3 января все строители вышли на работу. 11 тысяч строителей работают на этом проекте, 4 тысячи единиц техники. Мы хотим в два раза быстрее нормативных сроков построить этот объект, то есть примерно за три года планируем полностью эту трассу построить», — сказал вице-премьер. Мишустин, подчеркнул, что ремонт и строительство автодорог должны проводиться в срок. «Я знаю, вы за этим внимательно следите. И конечно, нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго», — поручил он Хуснуллину. Эксперты считают, что Мишустин запустил строительство объектов инфраструктуры, поскольку это способствует росту темпов развития экономики в целом. «Для нас главный вызов этого года — сокращение темпов экономического роста. Если все будет идти как идет, то темпы роста этого года будут ниже 3%, которые необходимы для успешного развития и исполнения социальных обязательств. Нам нужно запускать мотор инвестиционного цикла. Эксперты считают, что со строительством новой автодороги будет развиваться местный бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инфраструктурные проекты дают серьезный мультипликативный эффект. Они и выбирались с учетом этого эффекта», — комментирует руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Именно при реализации инфраструктурных объектов начинают развиваться смежные отрасли, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Создается инфраструктура для водителей — новые заправки, магазины, кафе. Появляются новые рабочие места, новые возможности для заработков местных жителей. Улучшение транспортной доступности регионов сделает их привлекательными для инвесторов, подтолкнет развитие внутреннего туризма. Для Мишустина — это большой проект, который начал реализовываться в его премьерство», — говорит Макаркин. Статья по теме Путин взялся за новую главную дорогу России Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен, что новая транспортная инфраструктура не только ускорит взаимодействие между регионами, но и даст возможность поднять всю экономику. «Мы пережили достаточно сложный период — 2020—2021 годы. Мы видим профицит государственного бюджета. Перед властями стоит вопрос: что дальше делать с полученными деньгами? Классический путь — вкладывать в инфраструктуру. Он многократно использовался в разных странах», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России начинается бум строительства автодорог. Старт ему дал на совещании с вице-премьерами 24 января председатель правительства Михаил Мишустин, объявивший о возведении новой развязки на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург-Челябинск-Тюмень. Эксперты отмечают, что строительство новой дорожной сети приведет к росту экономики в целом, развитию бизнеса и созданию рабочих мест в регионах. На совещании обсуждались улучшение лекарственного обеспечения тяжело больных детей, правила предоставления грантов на поддержку образовательно-производственных кластеров и подготовка к сезону строительства автодорог, на которой премьер остановился чуть подробнее. «Во всех регионах в новом году продолжается работа по строительству дорог и необходимой инфраструктуры. Формируется опорная сеть. Она свяжет федеральные, региональные и местные дороги, по которым идет основной транспортный поток. По поручению президента правительство продолжит развитие ЦКАД, которая запущена в прошлом году. Начнется строительство новой развязки. На такие цели предусмотрено почти 11 млрд рублей. Эту дорогу многие жители очень ждут. Она позволит сократить время в пути на новом участке с одного часа до восьми минут», — сообщил Мишустин. Премьер-министр попросил своего заместителя Марата Хуснуллина уточнить сроки строительства развязки на ЦКАД и готовность к дорожному сезону регионов России. «Мы в прошлом году перевыполнили все планы по дорожному строительству. Профинансировали почти на 1,2 млрд рублей. Общее финансирование у нас составило 99,7%. На всех объектах, которые включили в опорную сеть, развернуты работы: идет проектирование или строительство. Один из важнейших проектов, о котором вы сказали, — ЦКАД. На сегодня порядка 70% регионов законтрактовалось по дорожным работам. Это нам позволяет уверенно сказать, что планы этого года также будут выполнены в полном объеме», — ответил Хуснуллин. Вице-премьер напомнил, что после запуска ЦКАД к президенту Владимиру Путину обратились местные жители с просьбой улучшить транспортную доступность на участке между Можайским и Минским шоссе. Ранее этого участка не было в проекте. Заключение экспертизы по данному объекту уже получено, в начале февраля запланирован конкурс. Развязку хотят завершить в 2024 году. Раньше срока можно построить и увязку ЦКАД с проектом М-12, уверен Хуснуллин. «Мы намерены этот так называемый „нулевой“ участок — увязку ЦКАД с большим кольцом проекта М-12 (Москва — Казань — Екатеринбург и дальше до Тюмени, до Челябинска) — запустить уже в начале этого года. С 3 января все строители вышли на работу. 11 тысяч строителей работают на этом проекте, 4 тысячи единиц техники. Мы хотим в два раза быстрее нормативных сроков построить этот объект, то есть примерно за три года планируем полностью эту трассу построить», — сказал вице-премьер. Мишустин, подчеркнул, что ремонт и строительство автодорог должны проводиться в срок. «Я знаю, вы за этим внимательно следите. И конечно, нужно внимательно контролировать и качество полотна, чтобы оно служило долго», — поручил он Хуснуллину. Эксперты считают, что Мишустин запустил строительство объектов инфраструктуры, поскольку это способствует росту темпов развития экономики в целом. «Для нас главный вызов этого года — сокращение темпов экономического роста. Если все будет идти как идет, то темпы роста этого года будут ниже 3%, которые необходимы для успешного развития и исполнения социальных обязательств. Нам нужно запускать мотор инвестиционного цикла. Инфраструктурные проекты дают серьезный мультипликативный эффект. Они и выбирались с учетом этого эффекта», — комментирует руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников. Именно при реализации инфраструктурных объектов начинают развиваться смежные отрасли, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Создается инфраструктура для водителей — новые заправки, магазины, кафе. Появляются новые рабочие места, новые возможности для заработков местных жителей. Улучшение транспортной доступности регионов сделает их привлекательными для инвесторов, подтолкнет развитие внутреннего туризма. Для Мишустина — это большой проект, который начал реализовываться в его премьерство», — говорит Макаркин. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласен, что новая транспортная инфраструктура не только ускорит взаимодействие между регионами, но и даст возможность поднять всю экономику. «Мы пережили достаточно сложный период — 2020—2021 годы. Мы видим профицит государственного бюджета. Перед властями стоит вопрос: что дальше делать с полученными деньгами? Классический путь — вкладывать в инфраструктуру. Он многократно использовался в разных странах», — резюмировал эксперт.