Инсайд: известные уральцы сняли клип в подарок Валерию Савельеву

Основатель «AVS Group» отмечает 60-летний юбилей

26 января 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Друзья и коллеги отмечают, что энергии и работоспособности 60-летнего юбиляра можно только позавидовать Фото: компания «AVS Group» В Екатеринбурге оригинально поздравили с юбилеем свердловского бизнесмена Валерия Савельева — 26 января ему исполняется 60 лет. Известные уральцы записали для него в подарок видеоклип. В ролике снялись депутат Государственной Думы РФ Сергей Чепиков, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд», заместитель председателя Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Черкасов, исполнительный директор Благотворительного фонда поддержки Уральского филармонического оркестра Алла Петрова-Лемачко и другие друзья и партнеры именниника. Они вместе с сотрудниками компании «AVS Group» поют песню Олега Газманова «Сделан в СССР», вплетая в нее теплые слова для юбиляра. В конце клипа читает рэп старшая дочь Савельева — Олеся. 28 лет в бизнесе Валерий Савельев поддерживает социальные проекты Екатеринбургской епархии Фото: компания «AVS Group» Созданная им 28 лет назад многопрофильная компания «AVS Group» объединяет под своим брендом предприятия в сфере авиаперевозок, девелопмента, таможенного декларирования, сферы услуг и загородного отдыха. В предпринимательской среде Валерий Савельев по праву считается многогранным человеком с неуемной энергией — он активно занимается бизнесом, благотворительностью и социальными проектами. Подконтрольная Савельеву авиакомпания «Авиакон Цитотранс» входит в тройку крупнейших грузовых чартерных авиакомпаний России и перевозит стратегически важные, гуманитарные грузы, животных по всему миру. Компания «AVS Девелопмент» более 25 лет проектирует, строит и реализует жилую, коммерческую, загородную недвижимость, земельные участки. Сегодня среди крупнейших проектов компании — развитие производственно-логистического комплекса «Александровский» под Березовским, торгово-промышленного комплекса «ВерхнеПышминский», проектирование и строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в селе Кашино на уральской Рублевке. Юбиляр — давний попечитель Уральского академического филармонического оркестра Фото: компания «AVS Group» В последние годы Савельев успешно развивает в Екатеринбурге сеть городских эко-парков «Место встречи» и благоустраивает территорию на Уралмаше, Шарташе и в Академическом. В прошлом году бизнесмен купил базу отдыха «Энергетик» в Среднеуральске, собирается ее реконструировать и также развивать как рекреационную зону. Поддержка социальных проектов В качестве секретаря Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия» только за пять последних лет Валерий Савельев направил на благоустройство района и поддержку нуждающихся граждан свыше 20 миллионов рублей. В 2021 году он также возглавил Общественный совет Чкаловского района и с руководителями коммерческих предприятий, депутатами в его составе будет помогать реализовывать социально значимые инициативы жителей и возрождать систему шефства бизнес-структур над школами и детсадами. Валерий Савельев известен как многолетний попечитель Екатеринбургской Епархии и Уральского академического филармонического оркестра, в безвозмездное пользование которого еще в 2007—2010 годах передал музыкальные инструменты XVIII—XX веков — они и сейчас отлично звучат в оркестре и представляют особую культурную ценность. Более 15 лет Валерий Савельев успешно развивает волейбол в регионе Фото: компания «AVS Group» Более 15 лет Савельев — председатель Свердловской областной федерации волейбола. Возглавил организацию по предложению первого президента России Бориса Ельцина и экс-губернатора Эдуарда Росселя. За это время максимально поддерживает детско-юношеский и паралимпийский волейбол на Среднем Урале. Кроме того, благодаря сегодняшнему имениннику в регионе десять лет назад стремительными темпами начал развиваться пляжный волейбол, а свердловские игроки по этому виду спорта стали занимать призовые места на российских соревнованиях. В День рождения Валерий Савельев принимает поздравления от известных свердловчан. Вот некоторые из них: Алексей Орлов, глава Екатеринбурга: — Высоко ценю Валерия Борисовича Савельева как истинного лидера. Его характер многостороннего, предприимчивого и неравнодушного человека позволяет ему добиваться высоких результатов в любом деле: от реставрации раритетных скрипок до реализации бизнес-проектов. Последовательная и бескомпромиссная защита интересов жителей Свердловской области отличает его политическую деятельность. От всей души желаю Валерию Борисовичу крепкого здоровья, счастья, жизненных сил и успехов! Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: — Желаю Валерию Борисовичу благодатной Божией помощи в его ответственных трудах. От лица священнослужителей и от себя лично благодарю за многолетнюю помощь Екатеринбургской епархии. Хранит его Господь в крепости сил и бодрости духа! Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии: — Музыкальные инструменты из личной коллекции Валерия Борисовича — это неоценимый вклад в развитие классического исполнительского искусства и творческого мастерства музыкантов оркестра. Желаю ему успехов и дальнейшего процветания! Екатерина Чарыкова, директор детской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд»: — Валерий Савельев вносит большой вклад в развитие волейбола в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, за то время, что он возглавляет областную федерацию, Валерий Борисович неоднократно награждал игроков и тренеров по итогам успешных выступлений. Желаю ему оставаться в такой же прекрасной физической форме, здоровья и благополучия! Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем Валерию Борисовичу покорения новых высот!

В Екатеринбурге оригинально поздравили с юбилеем свердловского бизнесмена Валерия Савельева — 26 января ему исполняется 60 лет. Известные уральцы записали для него в подарок видеоклип. В ролике снялись депутат Государственной Думы РФ Сергей Чепиков, директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд», заместитель председателя Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Черкасов, исполнительный директор Благотворительного фонда поддержки Уральского филармонического оркестра Алла Петрова-Лемачко и другие друзья и партнеры именниника. Они вместе с сотрудниками компании «AVS Group» поют песню Олега Газманова «Сделан в СССР», вплетая в нее теплые слова для юбиляра. В конце клипа читает рэп старшая дочь Савельева — Олеся. 28 лет в бизнесе Созданная им 28 лет назад многопрофильная компания «AVS Group» объединяет под своим брендом предприятия в сфере авиаперевозок, девелопмента, таможенного декларирования, сферы услуг и загородного отдыха. В предпринимательской среде Валерий Савельев по праву считается многогранным человеком с неуемной энергией — он активно занимается бизнесом, благотворительностью и социальными проектами. Подконтрольная Савельеву авиакомпания «Авиакон Цитотранс» входит в тройку крупнейших грузовых чартерных авиакомпаний России и перевозит стратегически важные, гуманитарные грузы, животных по всему миру. Компания «AVS Девелопмент» более 25 лет проектирует, строит и реализует жилую, коммерческую, загородную недвижимость, земельные участки. Сегодня среди крупнейших проектов компании — развитие производственно-логистического комплекса «Александровский» под Березовским, торгово-промышленного комплекса «ВерхнеПышминский», проектирование и строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в селе Кашино на уральской Рублевке. В последние годы Савельев успешно развивает в Екатеринбурге сеть городских эко-парков «Место встречи» и благоустраивает территорию на Уралмаше, Шарташе и в Академическом. В прошлом году бизнесмен купил базу отдыха «Энергетик» в Среднеуральске, собирается ее реконструировать и также развивать как рекреационную зону. Поддержка социальных проектов В качестве секретаря Чкаловского местного отделения партии «Единая Россия» только за пять последних лет Валерий Савельев направил на благоустройство района и поддержку нуждающихся граждан свыше 20 миллионов рублей. В 2021 году он также возглавил Общественный совет Чкаловского района и с руководителями коммерческих предприятий, депутатами в его составе будет помогать реализовывать социально значимые инициативы жителей и возрождать систему шефства бизнес-структур над школами и детсадами. Валерий Савельев известен как многолетний попечитель Екатеринбургской Епархии и Уральского академического филармонического оркестра, в безвозмездное пользование которого еще в 2007—2010 годах передал музыкальные инструменты XVIII—XX веков — они и сейчас отлично звучат в оркестре и представляют особую культурную ценность. Более 15 лет Савельев — председатель Свердловской областной федерации волейбола. Возглавил организацию по предложению первого президента России Бориса Ельцина и экс-губернатора Эдуарда Росселя. За это время максимально поддерживает детско-юношеский и паралимпийский волейбол на Среднем Урале. Кроме того, благодаря сегодняшнему имениннику в регионе десять лет назад стремительными темпами начал развиваться пляжный волейбол, а свердловские игроки по этому виду спорта стали занимать призовые места на российских соревнованиях. В День рождения Валерий Савельев принимает поздравления от известных свердловчан. Вот некоторые из них: Алексей Орлов, глава Екатеринбурга: — Высоко ценю Валерия Борисовича Савельева как истинного лидера. Его характер многостороннего, предприимчивого и неравнодушного человека позволяет ему добиваться высоких результатов в любом деле: от реставрации раритетных скрипок до реализации бизнес-проектов. Последовательная и бескомпромиссная защита интересов жителей Свердловской области отличает его политическую деятельность. От всей души желаю Валерию Борисовичу крепкого здоровья, счастья, жизненных сил и успехов! Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: — Желаю Валерию Борисовичу благодатной Божией помощи в его ответственных трудах. От лица священнослужителей и от себя лично благодарю за многолетнюю помощь Екатеринбургской епархии. Хранит его Господь в крепости сил и бодрости духа! Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии: — Музыкальные инструменты из личной коллекции Валерия Борисовича — это неоценимый вклад в развитие классического исполнительского искусства и творческого мастерства музыкантов оркестра. Желаю ему успехов и дальнейшего процветания! Екатерина Чарыкова, директор детской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд»: — Валерий Савельев вносит большой вклад в развитие волейбола в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, за то время, что он возглавляет областную федерацию, Валерий Борисович неоднократно награждал игроков и тренеров по итогам успешных выступлений. Желаю ему оставаться в такой же прекрасной физической форме, здоровья и благополучия! Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем Валерию Борисовичу покорения новых высот!