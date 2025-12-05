В Щучьем после скандального задержания начали судить экс-замглавы МО МВД Порядина

Курганский полицейский Порядин пошел под суд из-за скандального задержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Щучьем (Курганская область) начался суд над подполковником полиции Дмитрием Порядиным. Бывшего замначальника местного отделения МВД обвиняют в превышении полномочий из-за якобы жесткого задержания молодого водителя. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В Щучанском районном суде начался процесс по делу бывшего замначальника ОМВД Порядина после громкого задержания. Обвиняют в превышении полномочий с угрозой применения насилия из корыстной или личной заинтересованности», — рассказали источники. Они же отметили, что информация о подсудимом скрыта в судебной картотеке.

Редакция обратилась за комментариями к адвокату Юлии Бузуевой, которая защищает Порядина. Она подтвердила, что процесс по делу силовика уже стартовал. Женщина сообщила, что после оглашения обвинения полицейский не признал вину, слушания отложены. В настоящее время Порядин находится под домашним арестом. Из СИЗО он был отпущен в августе.

Инцидент, после которого был задержан Порядин, случился в Щучьем в середине марта. Силовика задержали, предъявили обвинение в превышении полномочий и подали ходатайство об аресте, которое суд удовлетворил. Стало известно, что Порядин и начальник местного ГАИ Василий Кобзарь задержали неадекватного молодого водителя, гонявшего ночью по городу. Порядин находился в машине с Кобзарем в свое нерабочее время.

Потерпевший утверждает, что его силой остановили и приложили о землю, затем подняли и положили на машину. Задерживать водителя Порядин якобы не имел права. Сам полицейский в суде утверждал, что ему пришлось действовать по обстоятельствам, исходя из потенциально-опасных действий водителя.