Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в День добровольца провела прием волонтеров старшего поколения и объявила о запуске новой традиции — ежегодных встреч «серебряных» добровольцев за дружеским столом. Первая такая встреча прошла в екатеринбургском Штабе общественной поддержки и объединила активистов из разных территорий региона.

По словам Бабушкиной, новая традиция нужна для того, чтобы волонтеры могли лично общаться, подводить итоги и планировать дальнейшую работу. «„Серебряные“ волонтеры — это важная и уважаемая часть добровольческого движения на Урале. Я пожелала каждому не терять жизненной активности, делиться ценным опытом и продолжать делать добрые дела для нашего региона и всей страны», — сказала спикер заксобрания.

Она подчеркнула, что волонтеры старшего возраста оказывают системную помощь одиноким людям, инвалидам, детям-сиротам, участвуют в организации спортивных и культурных мероприятий, экологических и патриотических акций. Отдельное направление их работы связано со сбором гуманитарной помощи для бойцов в зоне спецоперации. Многие добровольцы, по словам Бабушкиной, берут под опеку пенсионеров и помогают им решать бытовые и социальные вопросы.

На встрече участники делились своими проектами и наиболее востребованными формами поддержки. Добровольцы рассказали, как вовлекают сверстников в активный и здоровый образ жизни, осваивают современные технологии и помогают другим людям старшего возраста пользоваться цифровыми сервисами. Особое внимание уделили наставничеству: молодые волонтеры из екатеринбургского Центра «Город молодежи» и их подопечные поблагодарили старших коллег за помощь и передачу опыта.