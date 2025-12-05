Логотип РИА URA.RU
В ХМАО объявлена актировка для начальных классов второй смены

05 декабря 2025 в 11:59
Актировка объявлена для 28 поселений и городов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО 5 декабря из-за морозов отменены занятия для школьников второй смены. От занятий освобождены ученики с 1 по 4 классы. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия отменены для учеников начальных классов в 28 поселениях ХМАО. Температура воздуха от -25,8 до -29,7 градуса, ветер 1-6 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

По актировку попали ученики городов: Когалым, Покачи, Сургут. Также на занятия не пойдут школьники из поселений: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Локосово, Солнечный, Барсово, Белый яр, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский,Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, Ванзеват, Полноват.

