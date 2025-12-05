Глава депстроя ЯНАО раскрыл срок сдачи крупнейшего спорткомплекса региона

Директор департамента строительства ЯНАО Сергей Власенко в прямом эфире обозначил срок сдачи крупнейшего спорткомплекса региона — «Ямал-Арены». Строительство началось еще в 2016 году, срок сдачи неоднократно переносился. Работы на объекте планировали завершить до конца 2025 года.

«Мы для себя внутренний срок ставим — март 2026 года, к этому идем, надеюсь все у нас получится. Обещал в прошлом году, что мы в 2025 году объект введем. Не получилось. <...> Делаем все, чтобы объект в ближайшее время был введен в эксплуатацию», — заявил Сергей Власенко.