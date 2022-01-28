Мишустин отреагировал на рост цен в России

Власти намерены предотвратить ситуацию прошлого года

28 января 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил ФАС следить за динамикой цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Цены на продукты в России Российские власти намерены сдержать начавшийся рост цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин 28 января на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским поручил ему мониторить ситуацию на рынке. Эксперты считают, что глава правительства принимает превентивные меры, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда рост цен на овощи в разы обогнал инфляцию. На встрече обсуждались вопросы контроля за лекарственным рынком, регулирования стоимости стройматериалов и тарифов. Но Мишустин начал с обсуждения итогов мониторинга цен на продукты. Он заявил, что стоимость продовольствия, особенно в периоды сезонных колебаний, должны быть «в фокусе постоянного контроля». Антимонопольщики возбудили восемь дел по факту необоснованного повышения цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Важно максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации и продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания. Причем делать это системно. По поручению президента правительством более года назад создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары», — сказал Мишустин. По словам Шаскольского, проведены 165 проверок производителей продовольствия. Антимонопольщики возбудили восемь дел по факту необоснованного повышения цен и выдали 35 предупреждений для прекращения нарушений. Некоторые торговые сети уже ограничили наценки на социальные продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «По результатам мониторинга и проведения проверок, а также переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9% — с 22% до 13%. Более того, мы продолжили переговоры с торговыми сетями и предложили им самостоятельно ограничить наценки. И три торговые сети сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продукты на уровне 10%», — уточнил Шаскольский. Мишустин поручил держать вопрос роста цен на продукты на постоянном контроле, подчеркнув, что «он требует более детального внимания». «Я поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. Мы с ним по этим вопросам в постоянном контакте, как, конечно, и с Федеральной антимонопольной службой», — сказал премьер-министр, обращаясь к Шаскольскому. Эксперт отмечает четырехкратный рост цен на картофель за два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперты считают, что Мишустин заранее принимает меры, чтобы избежать взрывного неконтролируемого роста цен на сезонные продукты, как это было в 2021 году. Сейчас стоимость сезонных продуктов уже начала расти, дальнейшее повышение может привести к всплеску социального недовольства, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «Ситуация беспрецедентная, я не припомню такого роста цен на продукты. Я спокойно ко всему отношусь. Но вчера в одной из торговых сетей удивился, увидев цену на мелкий картофель на развес — 49 рублей. Два года назад картофель такого качества стоил 10-12 рублей. Некоторые овощи исчезли из продажи. Люди со времени СССР отвыкли от таких сюрпризов. Ситуация крайне напряженная и в ближайшие месяцы может ухудшиться. Еще Наполеон говорил, что самый страшный бунт — это бунт пустого желудка», — говорит Рощин. Борьба с ростом цен — это основной запрос граждан, фиксируют социологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внимание населения приковано к действиям властей по сдерживанию цен на продукты, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Рост цен — это одна из основных проблем, которые мы фиксируем практически в каждом регионе. Мониторить повышение цен поручил правительству президент. Это основной запрос со стороны граждан, и власть действует в установках президента», — сказал Потуремский. Российские власти проводят регулярный мониторинг цен на продукты, поскольку он иллюстрирует реальную обстановку на рынке, объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, данные позволяют понять, какие меры регулирования необходимо принимать. Статья по теме Путину презентовали новый способ борьбы с ростом цен «Ситуация напряженная. Уровень инфляции не снижается. Недельный шаг инфляции вырос практически вдвое — 0,22%. Рост цен на сезонную плодоовощную продукцию превысил 14%. Мониторинг цен позволит понять, на чем сосредоточить усилия, чтобы получить достаточный урожай в следующем сезоне», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены сдержать начавшийся рост цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин 28 января на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским поручил ему мониторить ситуацию на рынке. Эксперты считают, что глава правительства принимает превентивные меры, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда рост цен на овощи в разы обогнал инфляцию. На встрече обсуждались вопросы контроля за лекарственным рынком, регулирования стоимости стройматериалов и тарифов. Но Мишустин начал с обсуждения итогов мониторинга цен на продукты. Он заявил, что стоимость продовольствия, особенно в периоды сезонных колебаний, должны быть «в фокусе постоянного контроля». «Важно максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации и продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания. Причем делать это системно. По поручению президента правительством более года назад создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары», — сказал Мишустин. По словам Шаскольского, проведены 165 проверок производителей продовольствия. Антимонопольщики возбудили восемь дел по факту необоснованного повышения цен и выдали 35 предупреждений для прекращения нарушений. «По результатам мониторинга и проведения проверок, а также переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9% — с 22% до 13%. Более того, мы продолжили переговоры с торговыми сетями и предложили им самостоятельно ограничить наценки. И три торговые сети сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продукты на уровне 10%», — уточнил Шаскольский. Мишустин поручил держать вопрос роста цен на продукты на постоянном контроле, подчеркнув, что «он требует более детального внимания». «Я поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами. Мы с ним по этим вопросам в постоянном контакте, как, конечно, и с Федеральной антимонопольной службой», — сказал премьер-министр, обращаясь к Шаскольскому. Эксперты считают, что Мишустин заранее принимает меры, чтобы избежать взрывного неконтролируемого роста цен на сезонные продукты, как это было в 2021 году. Сейчас стоимость сезонных продуктов уже начала расти, дальнейшее повышение может привести к всплеску социального недовольства, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «Ситуация беспрецедентная, я не припомню такого роста цен на продукты. Я спокойно ко всему отношусь. Но вчера в одной из торговых сетей удивился, увидев цену на мелкий картофель на развес — 49 рублей. Два года назад картофель такого качества стоил 10-12 рублей. Некоторые овощи исчезли из продажи. Люди со времени СССР отвыкли от таких сюрпризов. Ситуация крайне напряженная и в ближайшие месяцы может ухудшиться. Еще Наполеон говорил, что самый страшный бунт — это бунт пустого желудка», — говорит Рощин. Внимание населения приковано к действиям властей по сдерживанию цен на продукты, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Рост цен — это одна из основных проблем, которые мы фиксируем практически в каждом регионе. Мониторить повышение цен поручил правительству президент. Это основной запрос со стороны граждан, и власть действует в установках президента», — сказал Потуремский. Российские власти проводят регулярный мониторинг цен на продукты, поскольку он иллюстрирует реальную обстановку на рынке, объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, данные позволяют понять, какие меры регулирования необходимо принимать. «Ситуация напряженная. Уровень инфляции не снижается. Недельный шаг инфляции вырос практически вдвое — 0,22%. Рост цен на сезонную плодоовощную продукцию превысил 14%. Мониторинг цен позволит понять, на чем сосредоточить усилия, чтобы получить достаточный урожай в следующем сезоне», — резюмировал эксперт.