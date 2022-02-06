Ревизорам уральского полпреда урезали полномочия

Инсайд URA.RU

07 февраля 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Уральский полпред задумал оптимизировать работу своего ведомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главные федеральные инспекторы (ГФИ) — представители полпреда президента РФ в регионах — работают с сокращенным функционалом. Об этом URA.RU рассказали сотрудники аппаратов нескольких ГФИ в Уральском федеральном округе. В частности, они не участвуют в согласовании судей в субъектах УрФО. К таким последствиям привела борьба полпреда президента Владимира Якушева за расширение кругозора своих подчиненных и адекватное наполнение их рабочего дня. Исключение ГФИ из цепочки согласования судей заметили в нескольких уральских регионах. «Раньше перед назначением судей инспекторы собирали о них информацию: направляли запрос в Информационный центр, и пересылали ответ в полпредство, которому подчиняются, — рассказал источник URA.RU. — Потом эту же информацию собирали сотрудники полпредства: писали тот же самый запрос в тот же центр, и направляли отчет своему начальнику [замполпреда Александру Калиберде], а его аппарат снова писал такой же запрос в тот же центр, и в третий раз получал те же ответы. То есть все выполняли одну и ту же работу». У ГФИ забрали право решать, кто займет кресло судьи в регионах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU «Теперь аппарат Калиберды готовит документы на назначение и запрашивает у ГФИ, есть ли у них что-то необычное, негативное по кандидатам. Есть — давайте, нету — ничего не пишите», — отмечает инсайдер. В одном из регионов URA.RU рассказали, что это имело серьезные последствия. Ранее местный ГФИ встречался с кандидатами в судьи, и намекал, что от него зависит их судьба. Теперь поводов для встреч не стало. Агентство направило запрос в пресс-службу полпреда в УрФО. Ответ на него ожидается. Собеседник агентства в полпредстве подтвердил, что Якушев изменил правила документооборота, сделал ставку на электронные носители, из-за чего объем документов в аппаратах ГФИ сократился в шесть раз. Освободившееся время инспекторы должны потратить на повышение своих знаний о территориях. В конце 2021 года на закрытой встрече с группой уральских редакторов, Якушев рассказывал, что хочет превратить свой аппарат в сообщество экспертов, которые бы глубоко разбирались в 10-15 сферах: строительство ЖКХ, национальные проекты и прочее. В рамках этой задачи и происходит борьба с валом пустых бумаг: полпреду нужно, чтобы его подчиненные наращивали свои компетенции, а не пересылали друг другу запросы. Содержание разговора с Якушев подтвердил директор филиала «Российской газеты в Екатеринбурге Сергей Салыгин. «Полпред отметил, что некоторые работники его аппарата не являются специалистами в тех вопросах, которые ведут. Поэтому он хочет, чтобы в полпредстве работали люди, которые могут, например, дать экспертную оценку тому или иному документу или проекту. Разбираясь сами в вопросе, они смогут грамотно привлекать к работе и экспертное сообщество», — рассказал руководитель СМИ. Уральское полпредство должно превратиться в современный «офис» с выстроенными процессами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам другого собеседника агентства из уральской медиасреды, просившего не называть его, Якушев на закрытой встрече дал понять, как намерен реорганизовать работу полпредства. «Полпред хочет, чтобы задача, которую он ставит своим замам и начальникам департаментов (если проводить аналогию с бизнесом — линейным директорам) доводилась ими до непосредственных исполнителей не через три „кордона“, а напрямую», — рассказал он. Президент Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента РФ, которой подчиняются полпредства, Дмитрий Журавлев считает, что энергичность Якушева может свидетельствовать о том, что полпред не воспринимает переход в уральский институт из Минстроя РФ как «почетную пенсию». «Если Якушев хочет сделать из мониторящего ведомства современный „офис“, он это сделает. Другое дело, для чего? За последние 15 лет функционал полпредств так до конца и не определен», — отмечает эксперт. Политолог уверен, что в Кремле оценят попытки Якушева модернизировать работу. «Наверняка он посоветовался с куратором. Денег в стране нет, оптимизация — дело нужное. Может и губернаторы, глядя на полпреда, оптимизируют свой аппарат», — резюмирует Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главные федеральные инспекторы (ГФИ) — представители полпреда президента РФ в регионах — работают с сокращенным функционалом. Об этом URA.RU рассказали сотрудники аппаратов нескольких ГФИ в Уральском федеральном округе. В частности, они не участвуют в согласовании судей в субъектах УрФО. К таким последствиям привела борьба полпреда президента Владимира Якушева за расширение кругозора своих подчиненных и адекватное наполнение их рабочего дня. Исключение ГФИ из цепочки согласования судей заметили в нескольких уральских регионах. «Раньше перед назначением судей инспекторы собирали о них информацию: направляли запрос в Информационный центр, и пересылали ответ в полпредство, которому подчиняются, — рассказал источник URA.RU. — Потом эту же информацию собирали сотрудники полпредства: писали тот же самый запрос в тот же центр, и направляли отчет своему начальнику [замполпреда Александру Калиберде], а его аппарат снова писал такой же запрос в тот же центр, и в третий раз получал те же ответы. То есть все выполняли одну и ту же работу». «Теперь аппарат Калиберды готовит документы на назначение и запрашивает у ГФИ, есть ли у них что-то необычное, негативное по кандидатам. Есть — давайте, нету — ничего не пишите», — отмечает инсайдер. В одном из регионов URA.RU рассказали, что это имело серьезные последствия. Ранее местный ГФИ встречался с кандидатами в судьи, и намекал, что от него зависит их судьба. Теперь поводов для встреч не стало. Агентство направило запрос в пресс-службу полпреда в УрФО. Ответ на него ожидается. Собеседник агентства в полпредстве подтвердил, что Якушев изменил правила документооборота, сделал ставку на электронные носители, из-за чего объем документов в аппаратах ГФИ сократился в шесть раз. Освободившееся время инспекторы должны потратить на повышение своих знаний о территориях. В конце 2021 года на закрытой встрече с группой уральских редакторов, Якушев рассказывал, что хочет превратить свой аппарат в сообщество экспертов, которые бы глубоко разбирались в 10-15 сферах: строительство ЖКХ, национальные проекты и прочее. В рамках этой задачи и происходит борьба с валом пустых бумаг: полпреду нужно, чтобы его подчиненные наращивали свои компетенции, а не пересылали друг другу запросы. Содержание разговора с Якушев подтвердил директор филиала «Российской газеты в Екатеринбурге Сергей Салыгин. «Полпред отметил, что некоторые работники его аппарата не являются специалистами в тех вопросах, которые ведут. Поэтому он хочет, чтобы в полпредстве работали люди, которые могут, например, дать экспертную оценку тому или иному документу или проекту. Разбираясь сами в вопросе, они смогут грамотно привлекать к работе и экспертное сообщество», — рассказал руководитель СМИ. По словам другого собеседника агентства из уральской медиасреды, просившего не называть его, Якушев на закрытой встрече дал понять, как намерен реорганизовать работу полпредства. «Полпред хочет, чтобы задача, которую он ставит своим замам и начальникам департаментов (если проводить аналогию с бизнесом — линейным директорам) доводилась ими до непосредственных исполнителей не через три „кордона“, а напрямую», — рассказал он. Президент Института региональных проблем, экс-сотрудник администрации президента РФ, которой подчиняются полпредства, Дмитрий Журавлев считает, что энергичность Якушева может свидетельствовать о том, что полпред не воспринимает переход в уральский институт из Минстроя РФ как «почетную пенсию». «Если Якушев хочет сделать из мониторящего ведомства современный „офис“, он это сделает. Другое дело, для чего? За последние 15 лет функционал полпредств так до конца и не определен», — отмечает эксперт. Политолог уверен, что в Кремле оценят попытки Якушева модернизировать работу. «Наверняка он посоветовался с куратором. Денег в стране нет, оптимизация — дело нужное. Может и губернаторы, глядя на полпреда, оптимизируют свой аппарат», — резюмирует Журавлев.