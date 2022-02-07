Мишустин нашел способ остановить рост цен на жилье

Михаил Мишустин поручил нарастить темпы ввода жилья в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти намерены остановить рост цен на жилье. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 7 февраля поручил обеспечивать новые стройплощадки социальной инфраструктурой. Эксперты считают, что освоение подготовленных территорий позволит нарастить темпы ввода новостроек, и тем самым уравновесить спрос и предложение на рынке жилья.

Мишустин на совещании обсудил с вице-премьерами вопросы создания системы мониторинга качества предоставления госуслуг и темпы строительства жилья в 2022 году. «Глава государства поручил обеспечить увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м. в год к 2030 году, создавая еще больше возможностей для российских семей переехать в современные дома», — сказал Мишустин.

Михаил Мишустин отмечает, что надо заранее обеспечивать новые микрорайоны социальной инфраструктурой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр акцентировал внимание на благоустройстве новых микрорайонов. «Там должны быть и детсады, школы, поликлиники, и, конечно, все необходимые коммуникации — инженерные сети, дороги. Государство помогает застройщикам с возведением таких объектов. Например, на создание сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктуры им предоставляются субсидии в рамках специальной программы „Стимул“. Мы продолжим такую практику», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства попросил вице-премьера Марата Хуснуллина рассказать о мерах поддержки застройщиков в 2022 году. «У нас набирает обороты механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. Мы со всеми регионами — 81 регион — подписали эти контракты. Уже выделяем реальные деньги — с министерством финансов очень активно этим вопросом занимаемся», — уточнил вице-премьер.

Марат Хуснуллин рассказал о поддержке застройщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Хуснуллина, в прошлом году в России ввели 92,6 млн кв. м жилья. «Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 года. С учетом всех ограничений мы все равно дали такой серьезный прирост. Но главное, что такой объем ввода жилья позволил нам улучшить жилищные условия 4,2 млн семей», — сказал виц-премьер.

Завершая совещание, Мишустин поручил сделать все «необходимое, чтобы поддержать темпы строительства». По словам премьер-министра, это важно для развития экономики страны и улучшения качества жизни населения. «Конечно, нужно, чтобы новые районы были приспособленными для жизни и там имелась вся необходимая инженерная инфраструктура, нормальные дороги. Все это имеет большое значение для удобства людей», — добавил председатель правительства.

В России решают проблему нехватки рабочей силы на стройках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Быстро вводить новостройки позволит привлечение иностранной рабочей силы и внебюджетных инвестиций, сообщили URA.RU в Минстрое РФ. «С целью прорывного развития территорий правительство РФ разработало дополнительные финансовые инструменты — „инфраструктурное меню“, которое направлено на развитие территорий, обновление городов, создание комфортной городской среды, обновление инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры», — ответили на запрос URA.RU в Минстрое России.

Эксперты объясняют, что наращивание темпов стройки должно привести к стабилизации цен на рынке недвижимости. В прошлом году наблюдалась высокая покупательная способность на рынке недвижимости, которую стимулировали льготные ипотечные программы и увеличение суммы маткапитала, отмечает председатель правления Союза строителей Урала и Сибири Александр Воробьев. «Чтобы сохранить объемы строительства и дальше — нужна земля. Причем нужны территории с дорогами, социальными учреждениями. За них отвечают муниципалитеты или субъекты РФ. Часто они не могут строить объекты инфраструктуры опережающими темпами, так как на них нет средств в бюджетах», — отметил Воробьев.

Обеспеченные инфраструктурой территории будут застраивать быстрее, уверены эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новостройки, не обеспеченные социальной инфраструктурой люди не будут покупать, считает председатель Гильдии организаций строительного комплекса при московской Торгово-промышленной палате Вячеслав Семерин. «Люди не будут брать квартиру в доме, к которому невозможно подъехать. Развитие новых стройплощадок невозможно без инфраструктуры. Соответственно при соблюдении этого требования будет расти и объем вводимых квадратных метров.

Увеличение предложения стабилизирует цены на рынке недвижимости», — комментирует эксперт.

Замедление роста цен на рынке жилья возможно к концу 2022 года, прогнозирует руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. «Можем надеяться, что в этом году начнется торможение роста цен на жилье. Насколько снижение произойдет, сейчас говорить трудно. Реальное снижение цен мы увидим в 2023 году», — резюмировал экономист.

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