Мишустин ввел новый механизм борьбы с последствиями коронавируса

Он изменит рынок труда в России

10 февраля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о нововведении, которое поможет справиться с безработицей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти вводят новый механизм для решения проблемы на рынке труда, возникшей из-за пандемии. На заседании правительства РФ 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении категорий россиян, которые могут пройти профессиональную переподготовку бесплатно. Эксперты объясняют, что на рынке труда сегодня остаются безработные, не отвечающие критериям имеющихся вакансий. Переобучение решит проблему их трудоустройства. На заседании Мишустин сообщил о повышении военных пенсий, выделении средств для Фонда социального страхования на оплату больничных листов, введении льгот для некоторых компаний и новой мере поддержки рынка труда. «В предыдущие два года на ситуацию в этой сфере [на рынке труда] серьезно повлияло распространение коронавируса. Многим людям приходилось менять работу, а кто-то и вовсе мог остаться без нее. Президент тогда поручил сделать все необходимое, чтобы восстановить занятость. Для этого, в том числе, расширена программа бесплатного переобучения в рамках нацпроекта „Демография“», — сказал Мишустин. Правительство расширило перечень категорий населения, которые могут рассчитывать на профессиональную переподготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получить новые профессиональные навыки теперь могут не только женщины после декрета, пенсионеры, но и россияне в возрасте до 35 лет без профессионального образования. В их число входят молодые люди, которые после обучения или службы в армии не могут найти работу более четырех месяцев, работники под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования. «Соответствующее постановление подписано. Такая мера даст молодым людям возможность получить дополнительное образование или более востребованную профессию. Для этого выделим из бюджета почти 1,2 млрд рублей», — добавил премьер-министр. Эксперты считают, что масштабной переподготовкой кадров российские власти пытаются смягчить последствия пандемии коронавируса. «В пандемию сильно пострадал малый и средний бизнес. Предприятия разорились, и масса людей потеряла работу. В качестве паллиативной помощи государство нашло вариант решения проблемы — переучивать людей», — объясняет социальный психолог Алексей Рощин. Переподготовка кадров поможет избежать застойной безработицы, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Профессиональное переобучение позволит избежать так называемой застойной безработицы, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «На рынке труда наблюдается дисбаланс: количество безработных примерно равно количеству вакансий. То есть люди не находят себе место из-за отсутствия необходимых компетенций. Без переподготовки мы рискуем получить застойную безработицу. В последние несколько месяцев уровень безработицы составляет 4,3%. Он не меняется. Безработица держится на таком уровне в том числе потому, что рынку требуется несколько другая рабочая сила», — сказал эксперт. Новость по теме Мишустин увеличил максимальные выплаты безработным россиянам Еще в начале пандемии Мишустин назвал борьбу с безработицей «первоочередной задачей». По данным Минтруда, в апреле 2020 года число безработных возросло в 3,5 раза. Правительство России применило меры для поддержки рынка труда — льготное кредитование предприятий, дополнительные соцвыплаты, поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых, применение цифровых технологий. В январе президент России Владимир Путин, общаясь с представителями деловых кругов Италии, отметил, что безработица в России держится на историческом минимуме — 4,3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти вводят новый механизм для решения проблемы на рынке труда, возникшей из-за пандемии. На заседании правительства РФ 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о расширении категорий россиян, которые могут пройти профессиональную переподготовку бесплатно. Эксперты объясняют, что на рынке труда сегодня остаются безработные, не отвечающие критериям имеющихся вакансий. Переобучение решит проблему их трудоустройства. На заседании Мишустин сообщил о повышении военных пенсий, выделении средств для Фонда социального страхования на оплату больничных листов, введении льгот для некоторых компаний и новой мере поддержки рынка труда. «В предыдущие два года на ситуацию в этой сфере [на рынке труда] серьезно повлияло распространение коронавируса. Многим людям приходилось менять работу, а кто-то и вовсе мог остаться без нее. Президент тогда поручил сделать все необходимое, чтобы восстановить занятость. Для этого, в том числе, расширена программа бесплатного переобучения в рамках нацпроекта „Демография“», — сказал Мишустин. Получить новые профессиональные навыки теперь могут не только женщины после декрета, пенсионеры, но и россияне в возрасте до 35 лет без профессионального образования. В их число входят молодые люди, которые после обучения или службы в армии не могут найти работу более четырех месяцев, работники под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования. «Соответствующее постановление подписано. Такая мера даст молодым людям возможность получить дополнительное образование или более востребованную профессию. Для этого выделим из бюджета почти 1,2 млрд рублей», — добавил премьер-министр. Эксперты считают, что масштабной переподготовкой кадров российские власти пытаются смягчить последствия пандемии коронавируса. «В пандемию сильно пострадал малый и средний бизнес. Предприятия разорились, и масса людей потеряла работу. В качестве паллиативной помощи государство нашло вариант решения проблемы — переучивать людей», — объясняет социальный психолог Алексей Рощин. Профессиональное переобучение позволит избежать так называемой застойной безработицы, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «На рынке труда наблюдается дисбаланс: количество безработных примерно равно количеству вакансий. То есть люди не находят себе место из-за отсутствия необходимых компетенций. Без переподготовки мы рискуем получить застойную безработицу. В последние несколько месяцев уровень безработицы составляет 4,3%. Он не меняется. Безработица держится на таком уровне в том числе потому, что рынку требуется несколько другая рабочая сила», — сказал эксперт. Еще в начале пандемии Мишустин назвал борьбу с безработицей «первоочередной задачей». По данным Минтруда, в апреле 2020 года число безработных возросло в 3,5 раза. Правительство России применило меры для поддержки рынка труда — льготное кредитование предприятий, дополнительные соцвыплаты, поддержка индивидуальных предпринимателей и самозанятых, применение цифровых технологий. В январе президент России Владимир Путин, общаясь с представителями деловых кругов Италии, отметил, что безработица в России держится на историческом минимуме — 4,3%.