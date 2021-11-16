Мишустин увеличил максимальные выплаты безработным россиянам

Правительство РФ увеличило максимальный размер пособия по безработице. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <…> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что выплату в максимальном объеме можно будет получить в первые три месяца периода пособия по безработице. В последующие три месяца сумма составит 5000 рублей.
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