Мишустин увеличил максимальные выплаты безработным россиянам

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Максимальные выплаты безработным увеличат до 12,7 тысячи рублей Фото:

Правительство РФ увеличило максимальный размер пособия по безработице. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <…> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что выплату в максимальном объеме можно будет получить в первые три месяца периода пособия по безработице. В последующие три месяца сумма составит 5000 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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