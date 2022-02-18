Как в России работает черный рынок легализации мигрантов

Нелегалам доступны любые документы РФ для работы на стройках и даже в больницах

18 февраля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Telegram-каналы и даже приложения к смартфонам облегчают жизнь приезжим Фото: Владимир Андреев © URA.RU URA.RU удалось обнаружить несколько крупных Telegram-каналов для мигрантов, где ежедневно публикуются сотни объявлений о продаже разрешений на работу, сертификатов об образовании, медицинских книжек и многого другого. Для мигрантов в России разработано даже специальное приложение, с помощью которого обзавестись необходимым комплектом поддельных документов не составляет никаких проблем. Онлайн-рынок документов Российские города перестают справляться с наплывом мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Недавние скандалы с мигрантами в Москве и Калужской области выявили целый пласт проблем, связанных с нелегальной миграцией в России. В первом российском наукограде Обнинске мигрантам продавали гражданство РФ и другие документы, легализующие их деятельность в стране. Однако приезжим в страну гражданам Средней Азии и других республик бывшего СССР вовсе нет необходимости давать взятки на местах и искать посредников для приобретения рабочих патентов и других документов. Все это доступно для них в сети интернет. Мессенджер Telegram уже давно стал пристанищем наркоторговцев, наркопотребителей, экстремистов и другой маргинальной публики. Как выяснило URA.RU, мессенджер также весьма популярен у граждан Средней Азии, собирающихся переехать или уже переехавших на территорию России. Здесь существуют специальные чаты и каналы с аудиторией от нескольких сотен до несколько десятков тысяч человек, где можно найти объявления о работе, жилье и даже приобрести целый перечень документов, необходимых для легального проживания на новой родине. В сети сотни предложений о продаже документов для мигрантов Беглый поиск позволил корреспонденту URA.RU найти порядка двадцати Telegram-каналов. Некоторые из них разделены по национальному признаку. Например, несколько найденных чатов специально созданы для переезжающих в Россию из Киргизии, другие не делятся по национальному признаку. Наиболее же крупные по аудитории чаты, насчитывающие от 20 до 50 тысяч пользователей, предназначены для поиска работы в России. Здесь и вправду множество работодателей из РФ размещают свои вакансии. В основном — это низкоквалифицированная работа в Москве и Санкт-Петербурге (склады, такси, курьеры, стройки). Встречаются и вакансии в отдаленных регионах — в основном это работа на фермерских хозяйствах. Заработные платы предлагаются весьма неплохие, например, на некоторые вакансии в Москве водителям-мигрантам предлагают зарплату в 180 тысяч рублей. Однако среди сотен предложений о работе и сдаче жилья встречаются весьма сомнительные объявления о покупке тех или иных документов. Например, часто сомнительные дельцы предлагают участникам Telegram-сообществ приобрести водительские права Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана. Объявления сопровождаются фотографиями с изображением документов от счастливых владельцев. Нам удалось связаться с одним из таких продавцов и уточнить стоимость прав. Ценник разнится. Так, права на категории вождения B и C для граждан Киргизии обойдутся в 45 тысяч рублей. Продавец пообещал, что все будет сделано с занесением в специальную базу. Водительские права одной из стран Средней Азии обойдутся в 45 тысяч рублей Пока же будет вестись работа над оформлением наших документов, он готов сделать для нас со скидкой безлимитную карту «Тройка» для проезда на общественном транспорте в Москве. К слову, предложений о приобретении карт для проезда на общественном транспорте в мигрантских чатах также большое количество, и продают эти карты в основном приезжие. «Карта „Тройка“ безлимитная. Проезд в автобусе, метро, трамвае, МЦК МЦД1. Действует на всех видах транспорта. Безлимит на 30 дней. Розничная цена 1000 рублей. Также рассмотрим и потовые предложения», — гласит одной из предложений. Другие дельцы предлагают мигрантам помощь с оформлением трудовых договоров и оформление фиктивного трудового стажа. Тем же, кому отказали в рабочем патенте, могут оформить студенческий билет, по которому можно легально находиться в РФ около года. «Ассалому алейкум снемаем запрет на въезд в Россию, а так же делаем студенческий билет для мигрантов сроком на год если Вам отказали в патенте это идеальный выход все легально и официально с договорами работаем по всей России обращайтесь. Регистрация на 3 месяца 3500 на 1 год 6000. Полис 2500. Инн 900. Снилс 700. Сертификат QR код 2000», — гласит другое объявление (орфография сохранена). Пример водительского удостоверения Киргизии, которое можно сделать за 45 тысяч рублей Тем, кто трудоустроен нелегально, предлагают оформить официальное трудоустройство для продления регистрации. Стоит такая услуга 3500 рублей в месяц и дает ряд преференций, в числе которых и возможность быстро получить гражданство. «Добрый день! Трудовой договор НННАААДДАА? Официальное трудоустройство физ. лиц. для продления регистрации, для получения ипотеки, для получения РВП,ВНЖ, гражданства, патента, для стажа, для отчисления налогов. Берем на себя: оформление работников к себе в компанию по трудовому договору, отправляем уведомление сами, ведем кадровый учет, следим за документами граждан СНГ и ТС, визовые страны, РФ, начисляем налоги! Аккредитованы Рострудом. И это всего лишь за 3500 руб/мес (без НДС). Налоги 43,2% включены в стоимость», — предлагает свои услуги некая Ирина в телеграм-канале для поиска работы. Нередки здесь и предложения о продаже трудовой книжки и оформлении трудового стажа. Стать врачом за 15 минут Продавцы предлагают купить трудовую книжку с рабочим стажем В профильных чатах для мигрантов можно также найти десятки предложений по получению той или иной профессии, а также допусков по электробезопасности и работе на высоте. За деньги здесь выдают корочки крановщиков, водителей погрузчиков и других профессий, сопряженных с риском. Кроме того, за 15 минут и определенную сумму денег можно приобрести диплом медсестры и даже врача более высокой квалификации. Продавцы обещают официальные документы с занесением в соответствующую базу. Наиболее часто в чатах для мигрантов можно увидеть предложения по покупке удостоверений и дипломов о среднем профессиональном образовании от некоего центра «ПрофЭксперт», базирующегося в Санкт-Петербурге. За несколько тысяч рублей можно стать дипломированным медицинским работником «Удостоверение, корочки, свидетельства о присвоении (повышении) квалификации по любым рабочим профессиям, быстро, от официального учебного центра в СПб, с занесением в реестр. А также удостоверение по охране труда, допуск на высоту, пожарная безопасность, удостоверение по электробезопасности, диплом о профессиональной переподготовке. Оформление от 15 минут. Писать в WhatsApp либо звоните по телефону», — говорится в объявлении продавца (пунктуация и орфография сохранены). В документах, которые выдают всем купившим корочки, значится негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «ПрофЭксперт». Расположен учебный центр в Санкт-Петербурге, но там же есть несколько образовательных центров с аналогичным названием. Два из них вполне легальны и имеют хорошие отзывы. Еще один предлагает услуги дистанционного образования, а перечень специальной по которым предлагается получить документы весьма разнообразен. У покупателя даже есть возможность получить свидетельства о прохождении обучения на некоторые медицинские специальности — за определенную сумму можно стать медсестрой, зубным техником и даже дерматовенерологом. На сайте учреждения говорится, что все документы регистрируются в специальной базе и у обладателя корочки не должно возникнуть никаких проблем при найме на работу. Корреспондент URA.RU дозвонился в один из центров с вопросом о том, как получить право работать крановщиком, но собеседник переадресовал звонившего в Ростехнадзор, где по закону и выдают такие удостоверения. Интересно, что телефоны других «профэкспертов», расположенных в разных регионах России, маркируются системой антиспам Яндекса как посредники при выдаче документов. Приложение для мигрантов Для мигрантов в России разработали специальное приложение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для граждан стран Средней Азии, планирующих работать и жить в России, даже разработано специальное предложение. Сервис под названием Baraka доступен в Google Play на узбекском, таджикском, киргизском и российском языках. Здесь можно найти и опубликовать предложение о работе, аренде жилья и найти сотни других полезных услуг, так необходимым в России гастарбайтерам Примечательно, что большая часть предложений об аренде жилья в приложении размещают граждане Средней Азии, которые уже успели обзавестись жильем в России или ищут себе соседей на подселение. Кроме этого в приложении ежедневно публикуются десятки предложений с услугами по оформлению документов. Например, одно из предложений гласит, что за 33 тысячи рублей приезжий может приобрести полный пакет необходимых документов — рабочий патент, регистрацию, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, СНИЛС и ИНН. Обещают помочь и со снятием запрета в МВД. Например, стоимость сертификата на русский язык оценивается в 2500-4000 рублей. Регистрация на два месяца в квартиру стоит 6000 рублей. В приложении для мигрантов сотни сомнительных предложений о продаже документов Встречаются здесь объявления о продаже водительских прав Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За деньги также можно получить справку о вакцинации, удостоверение сварщика, техпаспорт на автомобиль, больничный лист, трудовой договор, ДМС и многое другое. Разработчиком приложения значится некая компания Barakа Group, которая зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Гребенюк Ольгу Андреевну. По данным СБИС, предприниматель ведет свою деятельность с 2018 года. Никаких ведений о финансовых показателях юрлица в базе не значится. При этом на сайте приложения написано, что основной заработок разработчиков программы — это плата за размещение объявлений и их поднятие в поисковой выдаче. Интересно, что по адресу электронной почты, которая значится в качестве контактной на сайте Baraka, можно найти другое юридическое лицо — это Гребенюк Георгий Сергеевич. По данным СБИС, бизнесмен зарабатывает на поставках оборудования и изделий в различные медицинские учреждения по всей России. Свою деятельность юрлицо ведет с 2017 года, но контактов ни одного из Гребенюков в открытом доступе нет. Редакция готова предоставить им площадку для выражения своей позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

URA.RU удалось обнаружить несколько крупных Telegram-каналов для мигрантов, где ежедневно публикуются сотни объявлений о продаже разрешений на работу, сертификатов об образовании, медицинских книжек и многого другого. Для мигрантов в России разработано даже специальное приложение, с помощью которого обзавестись необходимым комплектом поддельных документов не составляет никаких проблем. Онлайн-рынок документов Недавние скандалы с мигрантами в Москве и Калужской области выявили целый пласт проблем, связанных с нелегальной миграцией в России. В первом российском наукограде Обнинске мигрантам продавали гражданство РФ и другие документы, легализующие их деятельность в стране. Однако приезжим в страну гражданам Средней Азии и других республик бывшего СССР вовсе нет необходимости давать взятки на местах и искать посредников для приобретения рабочих патентов и других документов. Все это доступно для них в сети интернет. Мессенджер Telegram уже давно стал пристанищем наркоторговцев, наркопотребителей, экстремистов и другой маргинальной публики. Как выяснило URA.RU, мессенджер также весьма популярен у граждан Средней Азии, собирающихся переехать или уже переехавших на территорию России. Здесь существуют специальные чаты и каналы с аудиторией от нескольких сотен до несколько десятков тысяч человек, где можно найти объявления о работе, жилье и даже приобрести целый перечень документов, необходимых для легального проживания на новой родине. Беглый поиск позволил корреспонденту URA.RU найти порядка двадцати Telegram-каналов. Некоторые из них разделены по национальному признаку. Например, несколько найденных чатов специально созданы для переезжающих в Россию из Киргизии, другие не делятся по национальному признаку. Наиболее же крупные по аудитории чаты, насчитывающие от 20 до 50 тысяч пользователей, предназначены для поиска работы в России. Здесь и вправду множество работодателей из РФ размещают свои вакансии. В основном — это низкоквалифицированная работа в Москве и Санкт-Петербурге (склады, такси, курьеры, стройки). Встречаются и вакансии в отдаленных регионах — в основном это работа на фермерских хозяйствах. Заработные платы предлагаются весьма неплохие, например, на некоторые вакансии в Москве водителям-мигрантам предлагают зарплату в 180 тысяч рублей. Однако среди сотен предложений о работе и сдаче жилья встречаются весьма сомнительные объявления о покупке тех или иных документов. Например, часто сомнительные дельцы предлагают участникам Telegram-сообществ приобрести водительские права Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана. Объявления сопровождаются фотографиями с изображением документов от счастливых владельцев. Нам удалось связаться с одним из таких продавцов и уточнить стоимость прав. Ценник разнится. Так, права на категории вождения B и C для граждан Киргизии обойдутся в 45 тысяч рублей. Продавец пообещал, что все будет сделано с занесением в специальную базу. Пока же будет вестись работа над оформлением наших документов, он готов сделать для нас со скидкой безлимитную карту «Тройка» для проезда на общественном транспорте в Москве. К слову, предложений о приобретении карт для проезда на общественном транспорте в мигрантских чатах также большое количество, и продают эти карты в основном приезжие. «Карта „Тройка“ безлимитная. Проезд в автобусе, метро, трамвае, МЦК МЦД1. Действует на всех видах транспорта. Безлимит на 30 дней. Розничная цена 1000 рублей. Также рассмотрим и потовые предложения», — гласит одной из предложений. Другие дельцы предлагают мигрантам помощь с оформлением трудовых договоров и оформление фиктивного трудового стажа. Тем же, кому отказали в рабочем патенте, могут оформить студенческий билет, по которому можно легально находиться в РФ около года. «Ассалому алейкум снемаем запрет на въезд в Россию, а так же делаем студенческий билет для мигрантов сроком на год если Вам отказали в патенте это идеальный выход все легально и официально с договорами работаем по всей России обращайтесь. Регистрация на 3 месяца 3500 на 1 год 6000. Полис 2500. Инн 900. Снилс 700. Сертификат QR код 2000», — гласит другое объявление (орфография сохранена). Тем, кто трудоустроен нелегально, предлагают оформить официальное трудоустройство для продления регистрации. Стоит такая услуга 3500 рублей в месяц и дает ряд преференций, в числе которых и возможность быстро получить гражданство. «Добрый день! Трудовой договор НННАААДДАА? Официальное трудоустройство физ. лиц. для продления регистрации, для получения ипотеки, для получения РВП,ВНЖ, гражданства, патента, для стажа, для отчисления налогов. Берем на себя: оформление работников к себе в компанию по трудовому договору, отправляем уведомление сами, ведем кадровый учет, следим за документами граждан СНГ и ТС, визовые страны, РФ, начисляем налоги! Аккредитованы Рострудом. И это всего лишь за 3500 руб/мес (без НДС). Налоги 43,2% включены в стоимость», — предлагает свои услуги некая Ирина в телеграм-канале для поиска работы. Нередки здесь и предложения о продаже трудовой книжки и оформлении трудового стажа. Стать врачом за 15 минут В профильных чатах для мигрантов можно также найти десятки предложений по получению той или иной профессии, а также допусков по электробезопасности и работе на высоте. За деньги здесь выдают корочки крановщиков, водителей погрузчиков и других профессий, сопряженных с риском. Кроме того, за 15 минут и определенную сумму денег можно приобрести диплом медсестры и даже врача более высокой квалификации. Продавцы обещают официальные документы с занесением в соответствующую базу. Наиболее часто в чатах для мигрантов можно увидеть предложения по покупке удостоверений и дипломов о среднем профессиональном образовании от некоего центра «ПрофЭксперт», базирующегося в Санкт-Петербурге. «Удостоверение, корочки, свидетельства о присвоении (повышении) квалификации по любым рабочим профессиям, быстро, от официального учебного центра в СПб, с занесением в реестр. А также удостоверение по охране труда, допуск на высоту, пожарная безопасность, удостоверение по электробезопасности, диплом о профессиональной переподготовке. Оформление от 15 минут. Писать в WhatsApp либо звоните по телефону», — говорится в объявлении продавца (пунктуация и орфография сохранены). В документах, которые выдают всем купившим корочки, значится негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «ПрофЭксперт». Расположен учебный центр в Санкт-Петербурге, но там же есть несколько образовательных центров с аналогичным названием. Два из них вполне легальны и имеют хорошие отзывы. Еще один предлагает услуги дистанционного образования, а перечень специальной по которым предлагается получить документы весьма разнообразен. У покупателя даже есть возможность получить свидетельства о прохождении обучения на некоторые медицинские специальности — за определенную сумму можно стать медсестрой, зубным техником и даже дерматовенерологом. На сайте учреждения говорится, что все документы регистрируются в специальной базе и у обладателя корочки не должно возникнуть никаких проблем при найме на работу. Корреспондент URA.RU дозвонился в один из центров с вопросом о том, как получить право работать крановщиком, но собеседник переадресовал звонившего в Ростехнадзор, где по закону и выдают такие удостоверения. Интересно, что телефоны других «профэкспертов», расположенных в разных регионах России, маркируются системой антиспам Яндекса как посредники при выдаче документов. Приложение для мигрантов Для граждан стран Средней Азии, планирующих работать и жить в России, даже разработано специальное предложение. Сервис под названием Baraka доступен в Google Play на узбекском, таджикском, киргизском и российском языках. Здесь можно найти и опубликовать предложение о работе, аренде жилья и найти сотни других полезных услуг, так необходимым в России гастарбайтерам Примечательно, что большая часть предложений об аренде жилья в приложении размещают граждане Средней Азии, которые уже успели обзавестись жильем в России или ищут себе соседей на подселение. Кроме этого в приложении ежедневно публикуются десятки предложений с услугами по оформлению документов. Например, одно из предложений гласит, что за 33 тысячи рублей приезжий может приобрести полный пакет необходимых документов — рабочий патент, регистрацию, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, СНИЛС и ИНН. Обещают помочь и со снятием запрета в МВД. Например, стоимость сертификата на русский язык оценивается в 2500-4000 рублей. Регистрация на два месяца в квартиру стоит 6000 рублей. Встречаются здесь объявления о продаже водительских прав Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За деньги также можно получить справку о вакцинации, удостоверение сварщика, техпаспорт на автомобиль, больничный лист, трудовой договор, ДМС и многое другое. Разработчиком приложения значится некая компания Barakа Group, которая зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Гребенюк Ольгу Андреевну. По данным СБИС, предприниматель ведет свою деятельность с 2018 года. Никаких ведений о финансовых показателях юрлица в базе не значится. При этом на сайте приложения написано, что основной заработок разработчиков программы — это плата за размещение объявлений и их поднятие в поисковой выдаче. Интересно, что по адресу электронной почты, которая значится в качестве контактной на сайте Baraka, можно найти другое юридическое лицо — это Гребенюк Георгий Сергеевич. По данным СБИС, бизнесмен зарабатывает на поставках оборудования и изделий в различные медицинские учреждения по всей России. Свою деятельность юрлицо ведет с 2017 года, но контактов ни одного из Гребенюков в открытом доступе нет. Редакция готова предоставить им площадку для выражения своей позиции.