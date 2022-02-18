Женщины боятся рожать в ЯНАО

Матери Ямала рассказали URA.RU о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться

21 февраля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Северянки поделились своим опытом родов в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямал занимает более 750 квадратных километров, а расстояния между ближайшими поселками здесь порой достигают 300 км, которые можно преодолеть только по воде, воздуху или зимнику. Жительницы отдаленных поселений ничем не отличаются от горожанок: также работают, выходят замуж и рожают детей. Правда, роды порой сродни подвигу — ближайший роддом может находиться в сотнях километрах от дома и до него еще нужно добраться. Северянки рассказали URA.RU о проблемах, с которыми вынуждены сталкиваться. Сегодня в ЯНАО 102 населенных пункта — города, села, поселки… На них приходится всего 13 учреждений здравоохранения, имеющих лицензии на осуществление деятельности по профилю «акушерство и гинекология». В 12 из них имеются родильные залы. Роддом в Лабытнанги закрыт на ремонт уже более двух лет, из-за чего роженицам приходится рожать в других городах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Роддом у нас закрыт два года» В Лабытнанги, где живет 32-летняя Марина, мама двоих детей, роддом закрыт почти два года. Рожениц направляют обычно в Салехард. У Марины плановое кесарево было назначено на 24 января, когда салехардский перинатальный центр, что в 22 километрах, был закрыт. Вариант — добираться в Новый Уренгой. А это более 500 километров. — Взвесив все за и против, я отказалась от перелета — написала отказ, — рассказывает женщина. — Рожала уже в феврале, в Салехарде. Во время операции врачи обнаружили, что старый шов от предыдущего кесарево разошелся на 5 сантиметров. Согласись я на перелет, кто знает, чем это могло бы закончиться — перепады давления, дальняя дорога… Марина говорит, что знает много историй, когда роды для женщин становятся крайне сложным испытанием — например, попасть со схватками в распутицу никому не пожелаешь. — В моем случае я очень быстро добралась до роддома и удачно все вышло. Но в Салехард едут рожать и девочки из Харпа, — говорит молодая мама. — Между городами Салехард и Лабытнанги находится река Обь. И в период межсезонья достаточно сложно добраться из одного города в другой: ходят только воздушные подушки — если нет ветра, треколы — если позволяет толщина льда и вертолеты — опять же по погоде. От Харпа до Салехарда — около 55 км пути, роженицы добираются своим ходом. Вроде бы не так далеко, но по времени в межсезонье — очень долго. Марина вспоминает, что раньше женщины из Лабытнанги, Обской и Харпа рожали в городе Лабытнанги — эти населенные пункты находятся на одной стороне Оби, поэтому сезонные трудности не играли особой роли. Но роддом закрыт. Весной, во время распутицы, добраться до Салехарда практически невозможно Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU — А теперь представим ситуацию: женщина, допустим, из Харпа начинает рожать в межсезонье и ехать надо в Салехард, уже со схватками. И непогода случилась, транспорта нет. Врагу не пожелаешь… В Салехард роженицы из Лабытнанги добираются за свой счет. По зимнику это не проблема. Хорошо, если есть своя машина. Как вариант — такси: в одну сторону примерно 550 рублей. Дешевле добираться «на подушке» — 130 рублей за пассажира или на пароме — для людей бесплатно, а с автовладельцев берут по 180 рублей за машину. Также в период распутицы между городами курсирует вертолет. «Расходы на авиаперелет никто не компенсирует, а это 1000 рублей, — говорит Марина. — Со мной в роддоме лежала женщина из Тарко-Сале — им стоимость дороги оплачивают. Но там и расстояние приличное, более 500 км». Роддом в Салехарде жительницы окрестных и дальних городов в целом хвалят, но ездить каждую неделю-две в другой город, чтобы наблюдаться у врачей, тяжело и финансово, и физически. «Спасибо, что в Лабытнанги можно встать на учет по беременности, — отмечает молодая мама. — Кататься туда-сюда 9 месяцев я бы не смогла. Хотя и рожать хочется дома, когда родные рядышком, в любой момент принесут все, что нужно». Беременные жительницы Приуральского района ездят в Салехард, чтобы пройти все нужные обследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я не хотела бы больше рожать на Ямале» Харповчанка, 30-летняя Юлия, первого ребенка рожала в Тюмени, а второго в Салехарде. Она говорит, что медицина в столице округа очень сильно отстает от тюменской. — Если честно, решила рожать на Ямале только из-за денег, которые нам дает губернатор при рождении второго ребенка — 150 тысяч рублей и набор «Малышу Ямала» в подарок. На этом плюсы заканчиваются. Мне есть с чем сравнить, и я не хотела бы больше рожать ни в Салехарде, ни в Лабытнанги тем более. Скажу так, если бы в Лабытнанги был открыт роддом, я бы все равно поехала в Салехард, а лучше — сразу в Тюмень. Жительницы Лабытнанги и близлежащих поселков не могут сделать в городе УЗИ или попасть на прием к врачу узкой специализации — их просто нет. Каждый раз беременным женщинам приходится ездить в Салехард. — Здесь это очень большая проблема. УЗИ, скрининг, допплерометрия — только в Салехарде. Обычные общие анализы можно сдать по месту жительства, ну и приемы плановые тоже. В Лабытнанги нет специалиста, который имеет право делать именно скрининг, поэтому приходится мотаться. А был случай, когда из-за непогоды и закрытой переправы я не смогла попасть на скрининг, запись на который чуть ли не на месяц вперед. В перинатальном центре Салехарда понимания не нашла, хотя они прекрасно знали, что в этот день переправа была закрыта. Я осталась без УЗИ, — вспоминает Юлия. Вообще Юля говорит, что ей повезло — роды пришлись на 15 сентября, с дорогой до Салехарда проблем не было. Выписка, правда, задержалась — из-за сильного ветра паромы не ходили, пришлось лежать в больнице дольше. Но это все равно лучше, чем рожать в карете скорой помощи, если непогода застанет в пути. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Выла от боли, возвращаясь после кесарева по ухабам» Жительница Муравленко Анастасия рожала в перинатальном центре Ноябрьска. В акушерском и детском отделении больницы Муравленко, на базе роддома Тарко-Сале и Губкинского развернули отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а всех рожениц направляют в перинатальный центр Ноябрьской больницы. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО, это временная мера. Однако на автомобиле до Ноябрьска из Муравленко ехать более 80 километров, а из Тарко-Сале — все 220 км. По ямальским ремонтируемым дорогам для женщин в положении — это тяжелое испытание. Анастасию после кесарева сечения и выписки муж вез вместе с малышом домой именно по такой дороге. — Кто вообще додумался отдавать роддома под ковидники? Я рожала в Ноябрьске и мои роды пришлись как раз на ремонт дорог. Муж, забрав нас из перинатального центра, ехал со скоростью 40 км/ч, а я чуть не сдохла от боли, прыгая по этим ямам и ухабам. Уже под Муравленко, перед очередным светофором, колесо попало в яму, припорошенную первым снегом, и его просто разорвало. Веселая выписка, незабываемая. «Добрым» словом вспомнили и дорожников, и руководителей здравоохранения, — рассказала Анастасия. В департаменте здравоохранения ЯНАО все это называют трехуровневой системой маршрутизацией, которая реализуется в округе с 2016 года. «При возникновении экстренных ситуаций во время беременности и родов женщин доставляют в медучреждения при помощи санитарной авиации в сопровождении специалистов. Благодаря маршрутизации беременных, рожениц и родильниц, удалось добиться снижения младенческой смертности в регионе в два раза», — сообщили URA.RU в департаменте. Всех рожениц Пуровского района сегодня направляют в перинатальный центр Ноябрьска, но район — большой. Если жительницам Ханымея и Муравленко до роддома ехать около 100 километров, то из Самбурга — самого отдаленного населенного пункта Пуровского района, расположенного за полярным кругом в 700 километрах от Ноябрьска — добраться можно только на вертолете. Есть вариант «с пересадками»: можно по зимнику доехать до Нового Уренгоя, а там уже все блага цивилизации — железнодорожный вокзал и аэропорт. Жительницы Пуровского района больше года ездят рожать в Ноябрьский перинатальный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поезд с пьяными вахтовиками и другие «радости» материнства Не всех женщин могут встретить родственники и близкие после выписки. Некоторым приходится добираться до дома с вещами и ребенком на руках самостоятельно. Так случилось с читательницей URA.RU, которая оставила свой комментарий под прошлой новостью агентства о роддомах в ЯНАО. — Роженицы Пуровского района уже больше года ездят рожать в Ноябрьск. А это тоже не ближний свет. Поезда все грязные, с вечно пьяными вахтовиками, а ты с малышом одна возвращаешься домой, — анонимно поделилась женщина. Но добраться до роддома и попасть домой после родов — это только часть проблем. Жалобы есть и на отношение медиков к роженицам, и на их некомпетентность. — У меня много претензий к Салехардскому перинатальному центру. Врачи более менее нормальные, а средний медперсонал — ужасные грубиянки. Во время родов и после со мной разговаривали грубо, цитирую: «Ты ничего не можешь», «Что ты тут разлеглась, как на пляже», «Я тебе по жопе дам». Почему я молчала в ответ? Во время схваток сил на споры и защиту себя просто нет, вот персонал этим и пользуется, — рассказала Юлия, жительница Харпа. Вишенкой на торте, по ее словам, стало требование одной из акушерок распустить в родзале волосы — мол, нельзя рожать с заплетенными волосами, поверье такое. — Уже прошло пять месяцев после родов, а у меня все еще чешутся руки написать жалобу в департамент. Но боюсь, это усугубит ситуацию, — подытожила Юлия. Жительницам газовой столицы Ямала — Нового Уренгоя — тоже есть что рассказать про медицину в городе. — Женская консультация Нового Уренгоя — это пристанище одержимых, сирых и убогих. Лично у меня они пропустили краснуху, а это страшная вещь для будущей мамы, зато поставили диабет беременных, хотя все анализы были хорошими. Очереди здесь — чуть ли не до драки, а рожать отправляют естественным путем даже с тазовым предлежанием и маловодием. Целый список претензий плюс как церберы себя ведут, доктора Франкенштейны, — поделилась Полина, мама первенца. Ранее URA.RU сообщало, что перинатальный центр Салехарда ежегодно на 20 дней закрывается на дезинфекцию. В 2022 году это было в январе — иногородних рожениц и жительниц поселков направляли рожать в Ноябрьск или Новый Уренгой. Те женщины, у которых есть прописка в столице Ямала, рожали в городе — в здании бывшего родильного отделения, на резервной площадке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямал занимает более 750 квадратных километров, а расстояния между ближайшими поселками здесь порой достигают 300 км, которые можно преодолеть только по воде, воздуху или зимнику. Жительницы отдаленных поселений ничем не отличаются от горожанок: также работают, выходят замуж и рожают детей. Правда, роды порой сродни подвигу — ближайший роддом может находиться в сотнях километрах от дома и до него еще нужно добраться. Северянки рассказали URA.RU о проблемах, с которыми вынуждены сталкиваться. Сегодня в ЯНАО 102 населенных пункта — города, села, поселки… На них приходится всего 13 учреждений здравоохранения, имеющих лицензии на осуществление деятельности по профилю «акушерство и гинекология». В 12 из них имеются родильные залы. «Роддом у нас закрыт два года» В Лабытнанги, где живет 32-летняя Марина, мама двоих детей, роддом закрыт почти два года. Рожениц направляют обычно в Салехард. У Марины плановое кесарево было назначено на 24 января, когда салехардский перинатальный центр, что в 22 километрах, был закрыт. Вариант — добираться в Новый Уренгой. А это более 500 километров. — Взвесив все за и против, я отказалась от перелета — написала отказ, — рассказывает женщина. — Рожала уже в феврале, в Салехарде. Во время операции врачи обнаружили, что старый шов от предыдущего кесарево разошелся на 5 сантиметров. Согласись я на перелет, кто знает, чем это могло бы закончиться — перепады давления, дальняя дорога… Марина говорит, что знает много историй, когда роды для женщин становятся крайне сложным испытанием — например, попасть со схватками в распутицу никому не пожелаешь. — В моем случае я очень быстро добралась до роддома и удачно все вышло. Но в Салехард едут рожать и девочки из Харпа, — говорит молодая мама. — Между городами Салехард и Лабытнанги находится река Обь. И в период межсезонья достаточно сложно добраться из одного города в другой: ходят только воздушные подушки — если нет ветра, треколы — если позволяет толщина льда и вертолеты — опять же по погоде. От Харпа до Салехарда — около 55 км пути, роженицы добираются своим ходом. Вроде бы не так далеко, но по времени в межсезонье — очень долго. Марина вспоминает, что раньше женщины из Лабытнанги, Обской и Харпа рожали в городе Лабытнанги — эти населенные пункты находятся на одной стороне Оби, поэтому сезонные трудности не играли особой роли. Но роддом закрыт. — А теперь представим ситуацию: женщина, допустим, из Харпа начинает рожать в межсезонье и ехать надо в Салехард, уже со схватками. И непогода случилась, транспорта нет. Врагу не пожелаешь… В Салехард роженицы из Лабытнанги добираются за свой счет. По зимнику это не проблема. Хорошо, если есть своя машина. Как вариант — такси: в одну сторону примерно 550 рублей. Дешевле добираться «на подушке» — 130 рублей за пассажира или на пароме — для людей бесплатно, а с автовладельцев берут по 180 рублей за машину. Также в период распутицы между городами курсирует вертолет. «Расходы на авиаперелет никто не компенсирует, а это 1000 рублей, — говорит Марина. — Со мной в роддоме лежала женщина из Тарко-Сале — им стоимость дороги оплачивают. Но там и расстояние приличное, более 500 км». Роддом в Салехарде жительницы окрестных и дальних городов в целом хвалят, но ездить каждую неделю-две в другой город, чтобы наблюдаться у врачей, тяжело и финансово, и физически. «Спасибо, что в Лабытнанги можно встать на учет по беременности, — отмечает молодая мама. — Кататься туда-сюда 9 месяцев я бы не смогла. Хотя и рожать хочется дома, когда родные рядышком, в любой момент принесут все, что нужно». «Я не хотела бы больше рожать на Ямале» Харповчанка, 30-летняя Юлия, первого ребенка рожала в Тюмени, а второго в Салехарде. Она говорит, что медицина в столице округа очень сильно отстает от тюменской. — Если честно, решила рожать на Ямале только из-за денег, которые нам дает губернатор при рождении второго ребенка — 150 тысяч рублей и набор «Малышу Ямала» в подарок. На этом плюсы заканчиваются. Мне есть с чем сравнить, и я не хотела бы больше рожать ни в Салехарде, ни в Лабытнанги тем более. Скажу так, если бы в Лабытнанги был открыт роддом, я бы все равно поехала в Салехард, а лучше — сразу в Тюмень. Жительницы Лабытнанги и близлежащих поселков не могут сделать в городе УЗИ или попасть на прием к врачу узкой специализации — их просто нет. Каждый раз беременным женщинам приходится ездить в Салехард. — Здесь это очень большая проблема. УЗИ, скрининг, допплерометрия — только в Салехарде. Обычные общие анализы можно сдать по месту жительства, ну и приемы плановые тоже. В Лабытнанги нет специалиста, который имеет право делать именно скрининг, поэтому приходится мотаться. А был случай, когда из-за непогоды и закрытой переправы я не смогла попасть на скрининг, запись на который чуть ли не на месяц вперед. В перинатальном центре Салехарда понимания не нашла, хотя они прекрасно знали, что в этот день переправа была закрыта. Я осталась без УЗИ, — вспоминает Юлия. Вообще Юля говорит, что ей повезло — роды пришлись на 15 сентября, с дорогой до Салехарда проблем не было. Выписка, правда, задержалась — из-за сильного ветра паромы не ходили, пришлось лежать в больнице дольше. Но это все равно лучше, чем рожать в карете скорой помощи, если непогода застанет в пути. «Выла от боли, возвращаясь после кесарева по ухабам» Жительница Муравленко Анастасия рожала в перинатальном центре Ноябрьска. В акушерском и детском отделении больницы Муравленко, на базе роддома Тарко-Сале и Губкинского развернули отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а всех рожениц направляют в перинатальный центр Ноябрьской больницы. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения ЯНАО, это временная мера. Однако на автомобиле до Ноябрьска из Муравленко ехать более 80 километров, а из Тарко-Сале — все 220 км. По ямальским ремонтируемым дорогам для женщин в положении — это тяжелое испытание. Анастасию после кесарева сечения и выписки муж вез вместе с малышом домой именно по такой дороге. — Кто вообще додумался отдавать роддома под ковидники? Я рожала в Ноябрьске и мои роды пришлись как раз на ремонт дорог. Муж, забрав нас из перинатального центра, ехал со скоростью 40 км/ч, а я чуть не сдохла от боли, прыгая по этим ямам и ухабам. Уже под Муравленко, перед очередным светофором, колесо попало в яму, припорошенную первым снегом, и его просто разорвало. Веселая выписка, незабываемая. «Добрым» словом вспомнили и дорожников, и руководителей здравоохранения, — рассказала Анастасия. В департаменте здравоохранения ЯНАО все это называют трехуровневой системой маршрутизацией, которая реализуется в округе с 2016 года. «При возникновении экстренных ситуаций во время беременности и родов женщин доставляют в медучреждения при помощи санитарной авиации в сопровождении специалистов. Благодаря маршрутизации беременных, рожениц и родильниц, удалось добиться снижения младенческой смертности в регионе в два раза», — сообщили URA.RU в департаменте. Всех рожениц Пуровского района сегодня направляют в перинатальный центр Ноябрьска, но район — большой. Если жительницам Ханымея и Муравленко до роддома ехать около 100 километров, то из Самбурга — самого отдаленного населенного пункта Пуровского района, расположенного за полярным кругом в 700 километрах от Ноябрьска — добраться можно только на вертолете. Есть вариант «с пересадками»: можно по зимнику доехать до Нового Уренгоя, а там уже все блага цивилизации — железнодорожный вокзал и аэропорт. Поезд с пьяными вахтовиками и другие «радости» материнства Не всех женщин могут встретить родственники и близкие после выписки. Некоторым приходится добираться до дома с вещами и ребенком на руках самостоятельно. Так случилось с читательницей URA.RU, которая оставила свой комментарий под прошлой новостью агентства о роддомах в ЯНАО. — Роженицы Пуровского района уже больше года ездят рожать в Ноябрьск. А это тоже не ближний свет. Поезда все грязные, с вечно пьяными вахтовиками, а ты с малышом одна возвращаешься домой, — анонимно поделилась женщина. Но добраться до роддома и попасть домой после родов — это только часть проблем. Жалобы есть и на отношение медиков к роженицам, и на их некомпетентность. — У меня много претензий к Салехардскому перинатальному центру. Врачи более менее нормальные, а средний медперсонал — ужасные грубиянки. Во время родов и после со мной разговаривали грубо, цитирую: «Ты ничего не можешь», «Что ты тут разлеглась, как на пляже», «Я тебе по жопе дам». Почему я молчала в ответ? Во время схваток сил на споры и защиту себя просто нет, вот персонал этим и пользуется, — рассказала Юлия, жительница Харпа. Вишенкой на торте, по ее словам, стало требование одной из акушерок распустить в родзале волосы — мол, нельзя рожать с заплетенными волосами, поверье такое. — Уже прошло пять месяцев после родов, а у меня все еще чешутся руки написать жалобу в департамент. Но боюсь, это усугубит ситуацию, — подытожила Юлия. Жительницам газовой столицы Ямала — Нового Уренгоя — тоже есть что рассказать про медицину в городе. — Женская консультация Нового Уренгоя — это пристанище одержимых, сирых и убогих. Лично у меня они пропустили краснуху, а это страшная вещь для будущей мамы, зато поставили диабет беременных, хотя все анализы были хорошими. Очереди здесь — чуть ли не до драки, а рожать отправляют естественным путем даже с тазовым предлежанием и маловодием. Целый список претензий плюс как церберы себя ведут, доктора Франкенштейны, — поделилась Полина, мама первенца. Ранее URA.RU сообщало, что перинатальный центр Салехарда ежегодно на 20 дней закрывается на дезинфекцию. В 2022 году это было в январе — иногородних рожениц и жительниц поселков направляли рожать в Ноябрьск или Новый Уренгой. Те женщины, у которых есть прописка в столице Ямала, рожали в городе — в здании бывшего родильного отделения, на резервной площадке.