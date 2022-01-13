Женщины после родов вынуждены лететь с младенцем на самолете домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перинатальный центр в Салехарде (ЯНАО) закрыли на дезинфекцию, из-за чего иногородним роженицам и жительницам из поселков приходится летать в роддомы Нового Уренгоя или Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Салехардской ОКБ.

«С 11 января по 31 января перинатальный центр СОКБ закрыт на плановую ежегодную дезинфекцию согласно приказу департамента здравоохранения ЯНАО. В связи с этим пациентки из Салехарда госпитализируются на резервные площади (в здание бывшего родильного отделения). Все иногородние пациенты будут направляться медицинскими организациями, в которых они получают медпомощь, в перинатальные центры округа», — прокомментировал агентству заведующий перинатальным центром Алексей Денисов.

В больнице добавили, что жительниц Лабытнанги отправляют рожать в Новый Уренгой и Ноябрьск. В экстренных случаях, когда транспортировка противопоказана, роды принимают в Салехарде.

Однако жительниц Лабытнанги данные меры не устраивают. «Авиасообщения Салехард — Ноябрьск раз в неделю, такая вот русская рулетка — попадешь домой сразу или через неделю — решит судьба. Новоиспеченные мамочки, особенно после полостной операции (кесарево сечение, прим.ред.), с сумками и малышом должны самостоятельно добираться домой. Билеты оплачивают только маме, не у всех отцов есть возможность прилететь и встретить супругу», — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» женщина.

Северянка просит открыть перинатальный центр в Лабытнанги и призывает писать об этом главе ЯНАО Дмитрию Артюхову. По информации Лабытнангской горбольницы, акушерское отделение закрыли в 2019 году и откроют только в 2023 после ремонта. Также жительницам Муравлено приходилось ездить за 120 километров в Ноябрьск, чтобы родить, так как родильное отделение закрыли на карантин.

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