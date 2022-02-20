Мэрия Екатеринбурга меняет тактику в конфликтах за земли

Битвы между девелоперами за земли Екатеринбурга проходят по новому сценарию. Команда мэра Алексея Орлова, по данным URA.RU, ввела правило, не позволяющее ни одной из сторон побеждать в таких спорах административным путем. Это призвано подчеркнуть: у чиновников нет друзей среди коммерсантов. Но кое-кто решился оспорить порядок — при помощи губернатора Евгения Куйвашева. И проиграл — в самой громкой сделке января.
Речь идет о площадке бывшего Екатеринбургского городского молочного завода (ЕГМЗ) №1, которая принадлежала международной корпорации Danone. Это самый центр города — улицы Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка.
Danone продала свой участок в Екатеринбурге в начале 2022-го
В конце января стало известно, что территорию продали санкт-петербургской Группе ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Сумма сделки, как подтверждают сейчас источники URA.RU на рынке, действительно составила около миллиарда рублей. Первоначальное предложение, которое Danone разослала девелоперам, составляло порядка 580 млн.
Говорят, список претендентов был широк, в него якобы входили все местные крупные игроки — «Форум-групп», Prinzip, «Брусника», «Синара-Девелопмент», «Атомстройкомплекс». Основным фаворитом считался «Форум». Со слов источника, знакомого с ситуацией, известно, что эта компания предлагала Danone больше, чем ЛСР, — около 1,2 миллиарда рублей.
Право на разработку ППТ «Форум-групп» получил якобы при поддержке Евгения Куйвашева, утверждают источники
Один из участников рынка в разговоре с корреспондентом уверен: Danone выбрал менее выгодное предложение из принципа. В декабре 2021-го, в разгар интриги, «Форум» получил от мэра Орлова право на разработку проекта планировки территории (ППТ) на Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Этот документ, хоть и считается во многом символическим, — важная демонстрация намерений. «На мой взгляд, именно он и испортил „Форуму“ все. Danone — крупная международная компания, у которой есть определенные стандарты, которая стремится к прозрачности. И действия „Форума“ могли быть расценены как шантаж: вы продадите эту землю только нам, потому что у нас есть право на разработку ППТ», — объясняет свидетель торга.
Но интереснее другая деталь. Право на разработку ППТ «Форум» получил благодаря административному ресурсу, утверждают два источника агентства — в бизнес-тусовке и во властных структурах. «[Глава „Форума“ Олег] Черепанов обсудил этот вопрос с [губернатором Евгением] Куйвашевым. И в мэрию поступила команда — выдать необходимое разрешение», — описал один из собеседников.
Наиболее заметным стало вмешательство мэрии в спор за землю на берегу Исети
И в этом — нарушение правил игры, которые еще летом 2021-го установили Орлов и его зам по строительству Рустам Галямов. Но их мало кто замечал. «Без участия главы региона — если бы Черепанов просто пришел в мэрию и попросил право начать работу над граддокументацией — ему отказали бы. Как и любому другому игроку. Власти сейчас создают для всех равные условия», — описал источник на рынке.
Наиболее яркий кейс, демонстрирующий, по мнению собеседников URA.RU, поменявшийся расклад, произошел еще в прошлом году, когда девелоперы конкурировали за возможность застроить участок возле УрГЮУ, в границах улиц Бебеля-Готвальда-Опалихинской-Единого Фронта-русла реки Исети. Участниками того кулуарного конфликта были «Форум», ГК «Скон» и «Эфес» (по одной из версий, две последние компании выступали альянсом).
«Скон» тогда скупал мелкие участки, образующие один большой. В частности, была сделка с [бывшим депутатом свердловского заксобрания Андреем] Гориславцевым о покупке какой-то базы напротив ЖК «Адмирал» (сам Гориславцев не стал комментировать это — прим. URA.RU). В Екатеринбург в поддержку «Скона» приезжали статусные представители федерации бокса, которые говорили, что будут строить здесь академию. Но мэрия сделала технично.
Право на разработку проекта планировки отдали не кому-то из застройщиков, как часто делали раньше, а муниципальной «Мастерской генплана» (это произошло 10 июня 2021-го, постановление размещено на сайте мэрии — прим. URA.RU). И все оказались в одинаковом положении.
Так сейчас происходит в отношении всех территорий, где есть несколько претендентов», — рассказал собеседник.
Вице-мэр Рустам Галямов отказался от комментариев по теме. В пресс-службу «Форум-групп» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина к моменту публикации не ответила на вопрос корреспондента по теме.
Битвы между девелоперами за земли Екатеринбурга проходят по новому сценарию. Команда мэра Алексея Орлова, по данным URA.RU, ввела правило, не позволяющее ни одной из сторон побеждать в таких спорах административным путем. Это призвано подчеркнуть: у чиновников нет друзей среди коммерсантов. Но кое-кто решился оспорить порядок — при помощи губернатора Евгения Куйвашева. И проиграл — в самой громкой сделке января. Речь идет о площадке бывшего Екатеринбургского городского молочного завода (ЕГМЗ) №1, которая принадлежала международной корпорации Danone. Это самый центр города — улицы Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. В конце января стало известно, что территорию продали санкт-петербургской Группе ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Сумма сделки, как подтверждают сейчас источники URA.RU на рынке, действительно составила около миллиарда рублей. Первоначальное предложение, которое Danone разослала девелоперам, составляло порядка 580 млн. Говорят, список претендентов был широк, в него якобы входили все местные крупные игроки — «Форум-групп», Prinzip, «Брусника», «Синара-Девелопмент», «Атомстройкомплекс». Основным фаворитом считался «Форум». Со слов источника, знакомого с ситуацией, известно, что эта компания предлагала Danone больше, чем ЛСР, — около 1,2 миллиарда рублей. Один из участников рынка в разговоре с корреспондентом уверен: Danone выбрал менее выгодное предложение из принципа. В декабре 2021-го, в разгар интриги, «Форум» получил от мэра Орлова право на разработку проекта планировки территории (ППТ) на Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Этот документ, хоть и считается во многом символическим, — важная демонстрация намерений. «На мой взгляд, именно он и испортил „Форуму“ все. Danone — крупная международная компания, у которой есть определенные стандарты, которая стремится к прозрачности. И действия „Форума“ могли быть расценены как шантаж: вы продадите эту землю только нам, потому что у нас есть право на разработку ППТ», — объясняет свидетель торга. Но интереснее другая деталь. Право на разработку ППТ «Форум» получил благодаря административному ресурсу, утверждают два источника агентства — в бизнес-тусовке и во властных структурах. «[Глава „Форума“ Олег] Черепанов обсудил этот вопрос с [губернатором Евгением] Куйвашевым. И в мэрию поступила команда — выдать необходимое разрешение», — описал один из собеседников. И в этом — нарушение правил игры, которые еще летом 2021-го установили Орлов и его зам по строительству Рустам Галямов. Но их мало кто замечал. «Без участия главы региона — если бы Черепанов просто пришел в мэрию и попросил право начать работу над граддокументацией — ему отказали бы. Как и любому другому игроку. Власти сейчас создают для всех равные условия», — описал источник на рынке. Наиболее яркий кейс, демонстрирующий, по мнению собеседников URA.RU, поменявшийся расклад, произошел еще в прошлом году, когда девелоперы конкурировали за возможность застроить участок возле УрГЮУ, в границах улиц Бебеля-Готвальда-Опалихинской-Единого Фронта-русла реки Исети. Участниками того кулуарного конфликта были «Форум», ГК «Скон» и «Эфес» (по одной из версий, две последние компании выступали альянсом). «Скон» тогда скупал мелкие участки, образующие один большой. В частности, была сделка с [бывшим депутатом свердловского заксобрания Андреем] Гориславцевым о покупке какой-то базы напротив ЖК «Адмирал» (сам Гориславцев не стал комментировать это — прим. URA.RU). В Екатеринбург в поддержку «Скона» приезжали статусные представители федерации бокса, которые говорили, что будут строить здесь академию. Но мэрия сделала технично. Право на разработку проекта планировки отдали не кому-то из застройщиков, как часто делали раньше, а муниципальной «Мастерской генплана» (это произошло 10 июня 2021-го, постановление размещено на сайте мэрии — прим. URA.RU). И все оказались в одинаковом положении. Так сейчас происходит в отношении всех территорий, где есть несколько претендентов», — рассказал собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов отказался от комментариев по теме. В пресс-службу «Форум-групп» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина к моменту публикации не ответила на вопрос корреспондента по теме.