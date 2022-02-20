Мэрия Екатеринбурга меняет тактику в конфликтах за земли

Переиграть городских чиновников попытался лишь один бизнесмен — и прогадал

21 февраля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Мэрия внедрила новое правило еще в 2021 году — незаметно для паблика Фото: Анна Майорова © URA.RU Битвы между девелоперами за земли Екатеринбурга проходят по новому сценарию. Команда мэра Алексея Орлова, по данным URA.RU, ввела правило, не позволяющее ни одной из сторон побеждать в таких спорах административным путем. Это призвано подчеркнуть: у чиновников нет друзей среди коммерсантов. Но кое-кто решился оспорить порядок — при помощи губернатора Евгения Куйвашева. И проиграл — в самой громкой сделке января. Речь идет о площадке бывшего Екатеринбургского городского молочного завода (ЕГМЗ) №1, которая принадлежала международной корпорации Danone. Это самый центр города — улицы Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Danone продала свой участок в Екатеринбурге в начале 2022-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце января стало известно, что территорию продали санкт-петербургской Группе ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Сумма сделки, как подтверждают сейчас источники URA.RU на рынке, действительно составила около миллиарда рублей. Первоначальное предложение, которое Danone разослала девелоперам, составляло порядка 580 млн. Говорят, список претендентов был широк, в него якобы входили все местные крупные игроки — «Форум-групп», Prinzip, «Брусника», «Синара-Девелопмент», «Атомстройкомплекс». Основным фаворитом считался «Форум». Со слов источника, знакомого с ситуацией, известно, что эта компания предлагала Danone больше, чем ЛСР, — около 1,2 миллиарда рублей. Право на разработку ППТ «Форум-групп» получил якобы при поддержке Евгения Куйвашева, утверждают источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из участников рынка в разговоре с корреспондентом уверен: Danone выбрал менее выгодное предложение из принципа. В декабре 2021-го, в разгар интриги, «Форум» получил от мэра Орлова право на разработку проекта планировки территории (ППТ) на Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Этот документ, хоть и считается во многом символическим, — важная демонстрация намерений. «На мой взгляд, именно он и испортил „Форуму“ все. Danone — крупная международная компания, у которой есть определенные стандарты, которая стремится к прозрачности. И действия „Форума“ могли быть расценены как шантаж: вы продадите эту землю только нам, потому что у нас есть право на разработку ППТ», — объясняет свидетель торга. Но интереснее другая деталь. Право на разработку ППТ «Форум» получил благодаря административному ресурсу, утверждают два источника агентства — в бизнес-тусовке и во властных структурах. «[Глава „Форума“ Олег] Черепанов обсудил этот вопрос с [губернатором Евгением] Куйвашевым. И в мэрию поступила команда — выдать необходимое разрешение», — описал один из собеседников. Наиболее заметным стало вмешательство мэрии в спор за землю на берегу Исети Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU И в этом — нарушение правил игры, которые еще летом 2021-го установили Орлов и его зам по строительству Рустам Галямов. Но их мало кто замечал. «Без участия главы региона — если бы Черепанов просто пришел в мэрию и попросил право начать работу над граддокументацией — ему отказали бы. Как и любому другому игроку. Власти сейчас создают для всех равные условия», — описал источник на рынке. Наиболее яркий кейс, демонстрирующий, по мнению собеседников URA.RU, поменявшийся расклад, произошел еще в прошлом году, когда девелоперы конкурировали за возможность застроить участок возле УрГЮУ, в границах улиц Бебеля-Готвальда-Опалихинской-Единого Фронта-русла реки Исети. Участниками того кулуарного конфликта были «Форум», ГК «Скон» и «Эфес» (по одной из версий, две последние компании выступали альянсом). «Скон» тогда скупал мелкие участки, образующие один большой. В частности, была сделка с [бывшим депутатом свердловского заксобрания Андреем] Гориславцевым о покупке какой-то базы напротив ЖК «Адмирал» (сам Гориславцев не стал комментировать это — прим. URA.RU). В Екатеринбург в поддержку «Скона» приезжали статусные представители федерации бокса, которые говорили, что будут строить здесь академию. Но мэрия сделала технично. Право на разработку проекта планировки отдали не кому-то из застройщиков, как часто делали раньше, а муниципальной «Мастерской генплана» (это произошло 10 июня 2021-го, постановление размещено на сайте мэрии — прим. URA.RU). И все оказались в одинаковом положении. Так сейчас происходит в отношении всех территорий, где есть несколько претендентов», — рассказал собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов отказался от комментариев по теме. В пресс-службу «Форум-групп» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина к моменту публикации не ответила на вопрос корреспондента по теме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Битвы между девелоперами за земли Екатеринбурга проходят по новому сценарию. Команда мэра Алексея Орлова, по данным URA.RU, ввела правило, не позволяющее ни одной из сторон побеждать в таких спорах административным путем. Это призвано подчеркнуть: у чиновников нет друзей среди коммерсантов. Но кое-кто решился оспорить порядок — при помощи губернатора Евгения Куйвашева. И проиграл — в самой громкой сделке января. Речь идет о площадке бывшего Екатеринбургского городского молочного завода (ЕГМЗ) №1, которая принадлежала международной корпорации Danone. Это самый центр города — улицы Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. В конце января стало известно, что территорию продали санкт-петербургской Группе ЛСР (в Екатеринбурге она реализует проекты под знаком «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Сумма сделки, как подтверждают сейчас источники URA.RU на рынке, действительно составила около миллиарда рублей. Первоначальное предложение, которое Danone разослала девелоперам, составляло порядка 580 млн. Говорят, список претендентов был широк, в него якобы входили все местные крупные игроки — «Форум-групп», Prinzip, «Брусника», «Синара-Девелопмент», «Атомстройкомплекс». Основным фаворитом считался «Форум». Со слов источника, знакомого с ситуацией, известно, что эта компания предлагала Danone больше, чем ЛСР, — около 1,2 миллиарда рублей. Один из участников рынка в разговоре с корреспондентом уверен: Danone выбрал менее выгодное предложение из принципа. В декабре 2021-го, в разгар интриги, «Форум» получил от мэра Орлова право на разработку проекта планировки территории (ППТ) на Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка. Этот документ, хоть и считается во многом символическим, — важная демонстрация намерений. «На мой взгляд, именно он и испортил „Форуму“ все. Danone — крупная международная компания, у которой есть определенные стандарты, которая стремится к прозрачности. И действия „Форума“ могли быть расценены как шантаж: вы продадите эту землю только нам, потому что у нас есть право на разработку ППТ», — объясняет свидетель торга. Но интереснее другая деталь. Право на разработку ППТ «Форум» получил благодаря административному ресурсу, утверждают два источника агентства — в бизнес-тусовке и во властных структурах. «[Глава „Форума“ Олег] Черепанов обсудил этот вопрос с [губернатором Евгением] Куйвашевым. И в мэрию поступила команда — выдать необходимое разрешение», — описал один из собеседников. И в этом — нарушение правил игры, которые еще летом 2021-го установили Орлов и его зам по строительству Рустам Галямов. Но их мало кто замечал. «Без участия главы региона — если бы Черепанов просто пришел в мэрию и попросил право начать работу над граддокументацией — ему отказали бы. Как и любому другому игроку. Власти сейчас создают для всех равные условия», — описал источник на рынке. Наиболее яркий кейс, демонстрирующий, по мнению собеседников URA.RU, поменявшийся расклад, произошел еще в прошлом году, когда девелоперы конкурировали за возможность застроить участок возле УрГЮУ, в границах улиц Бебеля-Готвальда-Опалихинской-Единого Фронта-русла реки Исети. Участниками того кулуарного конфликта были «Форум», ГК «Скон» и «Эфес» (по одной из версий, две последние компании выступали альянсом). «Скон» тогда скупал мелкие участки, образующие один большой. В частности, была сделка с [бывшим депутатом свердловского заксобрания Андреем] Гориславцевым о покупке какой-то базы напротив ЖК «Адмирал» (сам Гориславцев не стал комментировать это — прим. URA.RU). В Екатеринбург в поддержку «Скона» приезжали статусные представители федерации бокса, которые говорили, что будут строить здесь академию. Но мэрия сделала технично. Право на разработку проекта планировки отдали не кому-то из застройщиков, как часто делали раньше, а муниципальной «Мастерской генплана» (это произошло 10 июня 2021-го, постановление размещено на сайте мэрии — прим. URA.RU). И все оказались в одинаковом положении. Так сейчас происходит в отношении всех территорий, где есть несколько претендентов», — рассказал собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов отказался от комментариев по теме. В пресс-службу «Форум-групп» направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина к моменту публикации не ответила на вопрос корреспондента по теме.