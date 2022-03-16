Иностранные компании помогут обойти санкции против России

Правительство позвало иностранцев на «Биржу импортозамещения» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ подключило зарубежные компании к проекту «Биржа импортозамещения». Этот цифровой сервис создан по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, чтобы автоматизировать процесс поиска аналогов импортного оборудования. Зарубежные компании призваны помочь с замещением продукции недружественных стран, которые ввели против России санкции, объяснили эксперты URA.RU.

Об участии зарубежных поставщиков в «Бирже» заявил куратор проекта вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», — подчеркнул он. Заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики — направлять свои аналоги и ценовые предложения.

Boeing и Airbus отказались поставлять в России запчасти от самолетов, их заменят аналоги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Проект создан, поскольку России важно как можно скорее преодолеть зависимость от импорта из США, Евросоюза и их союзников, дал понять Мишустин на заседании оперштаба по борьбе с санкциями. «Предприятиям сейчас важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей готовой продукции, а людям — обеспечить доступ к привычным услугам и товарам или к их достойной альтернативе», — сказал премьер.

Обращение правительства России за иностранной помощью в сложившихся условиях — вынужденный ход, объяснил URA.RU член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Если какого-то производства у нас нет вообще, то иначе как из-за рубежа получить соответствующую продукцию не получится. Вот, например, раз Boeing и Airbus отказались поставлять запчасти для своих самолетов, то мы будем рады производителям неоригинальных запчастей из других стран, потому что от этого прямо зависят наши авиаперевозки.

Это тактический ход, а стратегической задачей является создание производства полного цикла во всех критически важных для экономики России отраслях, пусть и с привлечением иностранцев», — сказал эксперт.

Российские автомобилисты будут покупать неоригинальные запчасти, если других не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грань между отечественными и зарубежными компаниями во многом условна, причем это не только российская, а общемировая практика, заметил доктор экономических наук Никита Кричевский. «Корпорация Facebook много лет была зарегистрирована в Ирландии, потому что там налоги ниже. Она была ирландской по документам, но по сути не переставала от этого быть американской. Крупный российский бизнес очень часто выбирает местом регистрации офшорные зоны. Иностранцы могут работать в России через посредников, например, отрыть юрлицо-прокладку, построить завод, получить деньги и спокойно уйти. Масса вариантов может быть», — рассказал эксперт.

Решение Мишустина о запуске «Биржи импортозамещения» также поможет снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия за счет цифровизации и автоматизации процессов, указал Богдан Безпалько. «Тут будет уместна, пусть и с оговорками, аналогия с порталом „Госуслуги“, который позволяет общаться с государством тогда, когда удобно гражданину, а не чиновникам. Он работает круглосуточно, без выходных, без проволочек и лишних посредников. „Биржа импортозамещения“ устроена сложнее, но принципиально подход тот же», — заключил эксперт.

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