Власти РФ ограничили сделки с компаниями из недружественных стран

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Парад в честь Дня Святого Патрика на Арбате. Москва, праздник, сувениры, арбат, карнавал, шествие, день святого патрика, флаги
США и страны ЕС вошли в список недружественных стран Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ.

В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине.

В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT.

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Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ. В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине. В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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