Власти РФ ограничили сделки с компаниями из недружественных стран

07 марта 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

США и страны ЕС вошли в список недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ. В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине. В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ. В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине. В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT.