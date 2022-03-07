Власти РФ ограничили сделки с компаниями из недружественных стран

Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ.
В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине.
В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT.
Недружественные страны должны будут получить разрешение на сделки и операции с Россией. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. «Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку», — сообщается на сайте правительства РФ. В заявлении должна быть информация о заявителе, в том числе документ о бенефициарах компании. Цель таких мер — обеспечить финансовую стабильность РФ в условиях санкций, отметили в кабмине. В списке недружественных стран оказались страны Евросоюза, США, Украина, Япония, Великобритания, Швейцария и другие государства. Граждане и компании РФ, а также сами страны с валютными обязательствами перед кредиторами из государств этого списка, смогут расплатиться по ним в рублях, передает RT.